Semnal dur de la Moscova privind pacea. Lavrov spulberă așteptările: „Negocierile cu Ucraina nu sunt o prioritate”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că reluarea negocierilor de pace cu Ucraina nu se află în prezent printre prioritățile Federației Ruse.

Potrivit afirmațiilor lui Lavrov, Moscova nu consideră oportună, în acest moment, deschiderea unui nou proces de negocieri privind încheierea războiului. „Problema reluării negocierilor pentru încheierea conflictului nu este în prezent o prioritate pentru Rusia”, a transmis Serghei Lavrov, scrie dialog.

Oficialul rus a comentat și sprijinul occidental pentru Ucraina, ironizând așa-numita „coaliție a celor dispuși”, pe care a descris-o drept o construcție fără consistență reală.

De asemenea, Lavrov a susținut că în Europa ar exista discuții privind formarea unui nou bloc militar care ar putea include Ucraina, pe care l-a catalogat drept „agresiv”.

El a mai lansat critici la adresa unor state europene, formulând acuzații privind derapaje ideologice, fără a prezenta dovezi.

În ceea ce privește relația cu Statele Unite, ministrul rus a afirmat că, în ciuda divergențelor existente, Rusia rămâne deschisă unui dialog economic cu Washingtonul.

Pe de altă parte, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a declarat recent că președintele Volodimir Zelenski este dispus să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin.

Potrivit acestuia, o astfel de întâlnire ar putea avea loc într-un format extins, cu participarea unor lideri internaționali, precum președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și președinte american Donald Trump.