NATO analizează modalități de compensare pentru o posibilă reducere a capacităților militare ale SUA

Axa transatlantică se confruntă cu un nou moment de inflexiune strategică. În timp ce aliații europeni din NATO privesc cu îngrijorare perspectiva unei reduceri drastice a sprijinului american în caz de criză majoră, administrația Donald Trump trece la fapte. Washingtonul a solicitat oficial statelor europene să pună la dispoziție mai multe resurse militare pentru a compensa retragerea parțială a forțelor și tehnicii americane de pe continent.

Potrivit Bloomberg, planurile Pentagonului vizează retragerea unor active critice, de la bombardiere strategice și drone de atac, până la nave de război și avioane de vânătoare, lăsând Europa în fața unei vulnerabilități logistice severe.

Miza acestei reconfigurări a fost devoalată la Londra de șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, amiralul Richard Knighton, în cadrul unor audieri parlamentare. Acesta a confirmat că administrația Trump a cerut aliaților să identifice rapid active militare care în prezent nu sunt alocate structurilor NATO, pentru a fi redirecționate către apărarea colectivă.

Planurile luate în calcul la Washington sunt de-a dreptul îngrijorătoare pentru flancul european: o reducere cu 30% a prezenței bomberdierelor strategice americane (pe care Europa nu le poate înlocui, neavând flotă similară), retragerea completă a dronelor americane de recunoaștere și atac din teatrele europene, o tăiere de 50% a prezenței navale a SUA în apele europene și diminuarea cu o treime a flotilei de avioane de vânătoare americane dislocate pe continent.

„Pe măsură ce politica SUA devine mai clară și mai definită, acesta este, fără îndoială, un factor pe care trebuie să îl luăm în considerare”, a subliniat amiralul Knighton, adăugând că problema va domina agenda reuniunii miniștrilor apărării de la Bruxelles și a summitului NATO din luna iulie de la Ankara.

Soluții europene

În ciuda realismului sumbru, oficialii NATO încearcă să degaje încredere. În cadrul expoziției de apărare Eurosatory de lângă Paris, reprezentanții Alianței au susținut că Europa poate compensa parțial absența avioanelor și dronelor americane prin utilizarea unor sisteme de arme interoperabile și printr-o mai bună partajare a datelor de intelligence.

Rămâne însă de văzut dacă industria europeană de apărare, aflată deja sub presiune, va putea livra în ritmul impus de retragerea americană.

Scenarii de criză pe Flancul Estic

Conștienți de noul curs de la Washington, aliații europeni nu mai așteaptă deciziile de la Bruxelles și încep să își testeze capacitatea de reacție pe cont propriu. Cele mai vulnerabile puncte ale Flancului Estic devin priorități absolute.

Armata Lituaniei a anunțat declanșarea manevrelor militare comune „Gallant Boar 2026”, desfășurate în parteneriat cu forțele armate din Polonia și Franța. Exercițiul, planificat să se desfășoare în perioada 16-26 iunie, are ca obiectiv strategic coordonarea apărării în Coridorul Suwalki — fâșia îngustă de pământ considerată „călcâiul lui Ahile” pentru securitatea regională.

În cadrul acestor simulări de criză, Polonia va testa capacitatea de luptă a noilor obuziere K9 și a vehiculelor de luptă ale infanteriei „Borsuk”, în timp ce Lituania participă cu Batalionul de Dragoni „Marele Duce Butigeidis”.