Șeful armatei ucrainene, iritat de comentarii precum că contraofensiva este prea lentă: „Nu este un spectacol”

Șeful forțelor armate ucrainene, Valeri Zalujnîi, a mărturisit într-un interviu pentru Washington Post că se simte iritat de comentariile potrivit cărora contraofensiva ucraineană este prea lentă în condițiile în care Ucrainei îi lipsesc avioanele de luptă performante.

Armata ucraineană are nevoie de mai multe arme de toate tipurile, inclusiv avioane și mai multă muniție pentru artilerie pentru ca această contraofensivă să fie mai rapidă, a subliniat el.

Zalujnîi a spus că se simte iritat de comentarii precum că mult așteptata contraofensivă de eliberare a teritoriilor în estul și sudul țării a avut un început mai lent decât sperat. Progresele „chiar dacă și cu doar 500 de metri” există, dar sunt obținute cu multe sacrificii, a subliniat el.

„Nu este un spectacol pe care toată lumea îl urmărește și pariază sau ceva în acest gen. În fiecare zi, fiecare metru este eliberat cu sânge. Fără să avem tot ce ne trebuie, aceste planuri nu sunt deloc fezabile. Dar chiar și așa le punem în practică. Într-adevăr, poate că nu atât de rapid precum le-ar plăcea celor privesc, observatorilor, dar asta e problema lor”, a spus el.

Zalujnîi a dezvăluit pentru WP că de la postul său de comandă poate vedea toate avioanele aflate în aer la un anumit moment – avioane NATO la granița vestică a Ucrainei, pe cele ucrainene, dar și pe cele rusești ce operează la granița estică.

„Să spunem doar că numărul de avioane la datorie în apropierea granițelor noastre vestice este de două ori mai mare decât numărul de avioane rusești care ne devastează pozițiile. De ce nu putem să luăm cel puțin o treime din ele și să le mutăm aici? Nimeni nu spune că mâine ar trebui să ne reînarmăm și să luăm 120 de avioane. De ce? Nu am nevoie de 120 de avioane. Nu am de gând să ameninț întreaga lume. Un număr foarte limitat ar fi suficient. Dar este nevoie de ele. Pentru că nu există altă cale. Pentru că inamicul folosește o generație diferită de aviație. Este ca și cum am trece la ofensivă cu arcuri și săgeți acum, și toată lumea ar spune: «Ești nebun»?

Publicația americană amintește că, în ajunul contraofensivei, Ucraina a primit pentru prima dată tancuri de luptă occidentale, inclusiv Leopard de fabricație germană și vehicule de luptă pentru infanterie. Armata ucraineană a început să le folosească la începutul ofensivei. Totuși, potrivit lui Zalujnîi, o parte din ele au fost distruse.

„Nu am primit Leoparduri pentru a le afișa în parade sau pentru ca politicienii sau celebritățile să facă poze cu ele. Au sosit pentru război. Un Leopard pe câmpul de luptă nu este un Leopard, ci o țintă", a explicat Zalujnîi.

Prin urmare, Ucraina are nevoie de avioane, dar și de mai multe obuze pentru că artileria inamică este încă superioară numeric. Comandantul-șef al forțelor armate ucrainene a dezvăluit că discută despre aceste nevoi cu președintele Statului Major Întrunit, Mark Milley.

„Avem un acord: 24 de ore din 24, 7 zile din 7, suntem în contact. Așa că, uneori, pot să sun și să spun: «Dacă nu primesc 100.000 de obuze într-o săptămână, mor 1.000 de oameni»", a spus el.

Milley: războiul va fi lung și sângeros

Generalul Mark Milley a declarat la Clubul Național de Presă din Washington că contraofensiva ”avansează în mod constant, croindu-și drum prin câmpuri minate foarte dificile... 500 de metri pe zi, 1.000 de metri pe zi, 2.000 de metri pe zi".

„Războiul pe hârtie și războiul real sunt foarte diferite. În războiul real, mor oameni reali. Oameni adevărați se află pe linia frontului și oameni adevărați se află în acele vehicule. Cadavre reale sunt sfâșiate de explozibili puternici.

Ceea ce am vrut să spun este că va dura șase, opt, zece săptămâni, va fi foarte dificil. Va fi foarte lung și va fi foarte, foarte sângeros. Și nimeni nu ar trebui să-și facă iluzii în legătură cu toate acestea”, a explicat el, citat de Reuters.

Colonelul Volodimir Silenko, comandantul Brigăzii 30 mecanizate care operează în apropiere de Bahmut, nu acordă atenție criticilor privind ritmul atacurilor, relatează AP

„Un război nu este o competiție a forței brute și a puterii armelor și a oamenilor, ci mai degrabă este vorba despre cine este mai viclean. Treaba noastră este să fim mai deștepți decât ei”, a spus el.