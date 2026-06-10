Dialogul americano-chinez | Reportaj de la fața locului: delegația chineză pune accent pe stabilitate, iar secretarul american al Apărării pe măsuri concrete. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol care face referire la Dialogul Shangri-La din Singapore, unul dintre cele mai importante forumuri de securitate din Asia, care a fost marcat în acest an de discursul secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Mesajul transmis de Washington a combinat apelurile la dialog și stabilitate în relația cu Beijingul cu promisiunea consolidării prezenței militare americane în Indo-Pacific și a cooperării de securitate cu aliații regionali.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

La 30 mai, ora locală, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susținut un discurs în cadrul primei sesiuni plenare a Dialogului Shangri-La.

Cum s-a schimbat percepția Statelor Unite asupra regiunii Indo-Pacific în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump și care sunt următorii pași ai Strategiei Indo-Pacific? Mai ales, ce acțiuni militare sunt planificate? Acestea s-au numărat printre principalele teme ale Dialogului Shangri-La din ultimii ani.

Foto: Pe 30 mai 2026, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a luat cuvântul în cadrul celei de-a 23-a ediții a Dialogului Shangri-La, organizată de Institutul Internațional pentru Studii Strategice la Hotelul Shangri-La din Singapore. (Foto: Visual China)

„În ansamblu, tonul discursului lui Hegseth referitor la China a fost, de această dată, considerabil mai temperat, abordând chiar și subiectele sensibile într-o manieră destul de subtilă. Acest lucru se datorează faptului că liderii Chinei și ai Statelor Unite s-au întâlnit recent, iar discursul s-a înscris în aceeași notă ca atmosfera acelei întâlniri”, a declarat Hu Yishan, consilier-șef al Centrului de Cercetare pentru Pacific din Malaezia și cercetător la Institutul de Afaceri Internaționale din Singapore, pentru publicația The Paper. „Pentru regiune, unul dintre principalele mesaje ale discursului a fost că aliații trebuie să-și consolideze propriile capacități de apărare, deoarece, în domeniul securității, «nimic nu este gratuit».”

Profesorul Meng Xiangqing, șeful delegației de experți și cercetători din cadrul Armatei Populare de Eliberare a Chinei și profesor la Universitatea Națională de Apărare a Chinei, a oferit un răspuns succint la discursul lui Hegseth în cadrul unei sesiuni paralele a Dialogului Shangri-La, desfășurată în aceeași zi. Meng a afirmat că stabilitatea relațiilor dintre SUA și China aduce beneficii nu doar popoarelor celor două țări, ci și stabilității regionale și păcii mondiale. El și-a exprimat speranța că cele două state vor continua să se apropie, vor pune în aplicare consensul convenit de liderii lor și vor promova dezvoltarea relațiilor militare într-o direcție sănătoasă, stabilă și durabilă.

Referindu-se la stabilitatea strategică, Meng Xiangqing a subliniat că aceasta se confruntă în prezent cu provocări fără precedent. Potrivit acestuia, una dintre cauze este faptul că „anumite țări practică politica de forță, urmăresc obținerea unei superiorități strategice absolute, provoacă confruntări între blocuri, intensifică cursele înarmărilor la nivel regional și internațional și contribuie la apariția unor conflicte regionale frecvente”.

„Laude” pentru aliații asiatici, critici la adresa aliaților europeni

Hegseth a susținut un discurs de aproximativ 25 de minute, intitulat „Strategia SUA pentru pace în Indo-Pacific”. Comparativ cu intervenția sa din 2025 de la Shangri-La, intitulată „O nouă viziune pentru securitatea SUA în Indo-Pacific”, Statele Unite par să pună acum un accent mai pronunțat pe caracterul „pașnic” al strategiei lor pentru regiune.

În discursul său, Hegseth a reiterat apelul lansat anul trecut, prin care îi îndemna pe aliații asiatici să își majoreze cheltuielile de apărare la 3,5% din PIB, însă tonul său a fost vizibil mai ferm: „Astăzi vreau să transmit un mesaj clar tuturor aliaților SUA: epoca în care contribuabilii americani plăteau singuri factura și suportau povara apărării națiunilor bogate a luat sfârșit. Statele Unite au nevoie de parteneri egali, nu de protectorate dependente de sprijinul american.”

În plus, Hegseth a nominalizat și a elogiat în mod explicit mai mulți aliați, lăudând Japonia, Coreea de Sud, Australia, India și mai multe state din Asia de Sud-Est, inclusiv Filipine, Singapore, Malaezia, Indonezia și Thailanda, pentru investițiile consistente în apărare și pentru contribuția lor la împărțirea responsabilităților de securitate.

„În schimb, majoritatea aliaților europeni din NATO au ignorat ani la rând apelurile Statelor Unite de a-și crește cheltuielile de apărare, recuperând doar lent în ultimii doi ani. Statele Unite nu vor mai continua să suporte costurile deficitului de securitate al Europei”, a declarat Hegseth.

Referindu-se la aliații care au primit aprecieri, Hegseth a afirmat că Statele Unite vor acorda prioritate cooperării cu „aliații-model”, cei mai capabili, pragmatici și pregătiți să își apere propriile interese, prin accelerarea vânzărilor de armament, aprofundarea cooperării în domeniul industriei de apărare și extinderea schimbului de informații.

În ceea ce privește aliații europeni care refuză să își majoreze în continuare bugetele militare, Hegseth a avertizat că „va exista o schimbare clară în modelul american de cooperare”. În prezent, SUA par să exercite presiuni asupra partenerilor europeni. Potrivit unui material publicat de Reuters pe 30 mai, cotidianul german Welt am Sonntag a citat o sursă din Pentagon care a afirmat că Washingtonul intenționează să accelereze retragerea unor trupe din bazele europene și să prezinte o propunere în acest sens aliaților NATO luna următoare.

Conform unui raport publicat pe 28 mai de Global Times, care citează surse media internaționale, inclusiv publicația britanică The Independent, Statele Unite intenționează să reducă semnificativ forțele militare pe care NATO le poate mobiliza în situații de criză, inclusiv avioane de luptă, distrugătoare și bombardiere strategice. În interpretarea unor publicații europene, „aceasta reprezintă o erodare tehnică a fundamentelor NATO”.

Ediția europeană a Politico a apreciat că planul reflectă „eforturile de lungă durată” ale administrației Trump de a diminua rolul Americii în cadrul NATO. Totodată, acesta sugerează că Washingtonul își reorientează atenția militară către alte regiuni ale lumii.

„Mai puține conferințe, mai multe nave și submarine”

Comparativ cu discursul de anul trecut, declarațiile lui Pete Hegseth din acest an au accentuat și mai mult o abordare „pragmatică” a politicii de apărare: reducerea importanței conferințelor diplomatice multilaterale, susținerea organizării unui număr mai mic de forumuri de securitate și construirea unui număr mai mare de nave de război și submarine, precum și evaluarea eficienței alianțelor în funcție de capacitățile lor de luptă, nu de activitățile diplomatice sau de declarațiile fără efect concret.

„Puterea unei alianțe nu depinde de numărul de steaguri, ci de numărul de trupe combatante. Nu avem nevoie de mai multe conferințe. Avem nevoie de mai multă putere de luptă”, a declarat Hegseth. „Îmi pare rău să spun asta aici: mai puțin Shangri-La, mai multe nave și mai multe submarine.”

Hegseth a afirmat că actuala administrație a schimbat radical modul de gândire în domeniul apărării al administrațiilor precedente, reconstruind capacitatea de descurajare globală prin măsuri militare concrete.

El a subliniat că structura de bază a desfășurării militare americane în regiunea Indo-Pacific constă în amplasarea de capacități de descurajare și interdicție de-a lungul primului lanț de insule (First Island Chain). „Vom continua să modernizăm echipamentele forțelor americane staționate în Japonia și Coreea de Sud, să consolidăm bazele noastre avansate din Guam și să extindem stocurile de submarine nucleare, avioane stealth și rachete de precizie cu rază lungă de acțiune. În același timp, vom aprofunda alianțele bilaterale cu Japonia, Coreea de Sud și Filipine, vom dezvolta parteneriatul de securitate AUKUS (Australia-Regatul Unit-Statele Unite) și vom colabora cu statele din regiune pentru a crea un sistem maritim multistratificat de avertizare timpurie.”

Un analist militar care a participat la mai multe ediții ale Dialogului Shangri-La a declarat pentru publicația The Paper că întărirea prezenței militare în primul lanț de insule, menționată în discursul lui Hegseth, reprezintă, în esență, o reformulare a strategiei de „reorientare” a armatei americane către regiunea Asia-Pacific, și nu o schimbare fundamentală a politicii sale de apărare.

„Cu toate acestea, în ultimul deceniu au existat dezbateri în cadrul armatei americane privind nivelul optim al desfășurărilor militare în primul lanț de insule. În ultimii ani, abordarea a fost aceea de a nu abandona această zonă, ci de a consolida prezența militară, inclusiv prin desfășurarea de rachete cu rază medie de acțiune și prin înlocuirea aeronavelor existente cu avioane de luptă de nouă generație”, a explicat acesta.

Japonia va participa la exercițiul militar „Valiant Shield 2026”, condus de Statele Unite și desfășurat în perioada 22 iunie – 1 iulie. În cadrul exercițiului, armata americană va disloca temporar sistemele de rachete Typhon și HIMARS la baza aeriană Kanoya din prefectura Kagoshima.

Potrivit unor informații apărute în presă, armata americană va desfășura temporar sistemul Typhon în Kagoshima pe durata exercițiului. Deși sistemele vor fi retrase la finalul manevrelor, armata SUA nu intenționează să le scoată complet din Japonia, ci să le depoziteze în bazele sale militare din această țară. Acest fapt sugerează că Washingtonul urmărește desfășurarea pe termen lung a unor sisteme de rachete cu rază medie de acțiune în Japonia.

Typhon este un sistem mobil de rachete cu rază medie de acțiune, capabil să lanseze rachete Standard Missile 6 (SM-6), utilizabile inclusiv împotriva țintelor terestre, precum și rachete de croazieră Tomahawk. Racheta Tomahawk, echipată cu focos convențional, are o rază de acțiune de peste 1.500 de kilometri, în timp ce SM-6 poate lovi ținte aflate la peste 370 de kilometri.

În aprilie 2024, Statele Unite au desfășurat sistemul Typhon în nordul Filipinelor, în cadrul unor exerciții militare, marcând prima apariție a acestuia în regiunea Indo-Pacific. În timpul exercițiilor comune desfășurate în acest an de SUA și Filipine, rachetele de croazieră Tomahawk au fost lansate pentru prima dată de pe teritoriul filipinez.

Pe lângă sistemul Typhon, armata americană ar putea desfășura în viitor și rachete hipersonice Dark Eagle în cadrul primului lanț de insule din Pacificul de Vest. Cu o rază de acțiune de peste 3.800 de kilometri, această armă dispune de capacități avansate de penetrare a sistemelor de apărare. În timpul exercițiului „Talisman Sabre”, desfășurat anul trecut de SUA și Australia, armata americană a dislocat sisteme Dark Eagle pe teritoriul australian, marcând prima desfășurare externă a acestora.

În paralel cu consolidarea prezenței sale militare în primul lanț de insule, armata SUA întărește și capacitățile ofensive ale aliaților săi prin transfer de armament și tehnologie militară. Washingtonul a vândut Japoniei rachete cu rază de acțiune de peste 1.000 de kilometri, inclusiv Tomahawk și JASSM-ER, și a furnizat avioane de luptă F-35, aeronave de realimentare în zbor și drone avansate unor state precum Japonia și Coreea de Sud.

Citat de BBC, Muhammad Faizal Bin Abdul Rahman, cercetător la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam din cadrul Universității Tehnologice Nanyang din Singapore, a afirmat că declarația lui Hegseth potrivit căreia „SUA trebuie să-și mențină avantajul militar în regiune” sugerează că Washingtonul dorește să își păstreze permanent poziția dominantă.

„Această abordare a funcționat în trecut, însă acum, când China a devenit un rival aproape egal, nu mai produce aceleași rezultate”, a spus el, avertizând că riscul transformării rivalității sino-americane într-o confruntare directă va „accentua îngrijorările statelor asiatice”.

În opinia lui Hu Yishan, declarația lui Hegseth potrivit căreia administrația americană „va renunța la vorbele goale și se va concentra pe consolidarea capacităților militare” riscă să alimenteze cursa înarmărilor în regiune. „Sper doar să nu izbucnească un război în viitor”, a spus acesta.

„Rămâne de văzut dacă retorica belicoasă a lui Hegseth va găsi ecou în rândul statelor asiatice care promovează pacea și neutralitatea”, a adăugat Muhammad Rahman.

Analistul militar citat anterior a concluzionat: „Deși titlul discursului lui Hegseth a pus accentul pe «pace», conținutul acestuia a inclus numeroase referiri la consolidarea descurajării, la sporirea pregătirii de luptă și la formarea unor grupări militare exclusive. O astfel de logică de confruntare și de tip «sumă zero» este, în mod evident, dăunătoare păcii și stabilității regionale.”

Foto: Referitor la desfășurarea de către Statele Unite a sistemului de rachete cu rază medie de acțiune Typhon în cadrul primului lanț de insule, Ministerul chinez al Apărării a afirmat în repetate rânduri că acesta este un sistem de armament cu caracter ofensiv. Potrivit Beijingului, desfășurarea sa în regiune sub pretextul unor exerciții militare comune afectează interesele legitime de securitate ale altor state, amplifică riscul unei curse a înarmărilor și al unei confruntări militare și amenință grav pacea și stabilitatea regională. China se opune ferm acestei măsuri și îndeamnă Statele Unite să țină cont de preocupările de securitate ale țărilor din regiune și să înceteze acțiunile care subminează pacea și stabilitatea regională.

„Respectul reciproc și comunicarea dintre Statele Unite și China sunt esențiale pentru menținerea păcii în regiune și în lume”

Un articol publicat de ziarul Lianhe Zaobao din Singapore a remarcat că, spre deosebire de tonul conflictual adoptat anul trecut, Pete Hegseth nu a criticat dur China în acest an și nici nu a menționat Taiwanul sau Marea Chinei de Sud în discursul său. Cu toate acestea, el și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a numit „ampla modernizare militară” a Chinei.

La rândul său, South China Morning Post a scris că, în discursul său de 25 de minute, Hegseth a menținut o poziție fermă față de China, deși aceasta a fost mai puțin conflictuală decât cea exprimată anul trecut.

În intervenția sa, Hegseth a evocat experiența de a-l însoți pe președintele american Donald Trump într-o vizită în China, desfășurată cu două săptămâni înainte. „Am fost martor la ore întregi de dialog sincer între cei doi lideri, ceea ce a fost cu adevărat istoric”, a declarat Hegseth, adăugând că Statele Unite și China pot dezvolta o cooperare practică și reciproc avantajoasă în domeniile în care interesele lor converg.

Hegseth a precizat că relațiile cu China vor fi gestionate cu atenție. „Vom decide cu grijă cum și când să comunicăm”, a afirmat acesta, adăugând că abordarea generală a relațiilor dintre SUA și China va urma principiul „vorbește blând, dar poartă un baston mare”.

Referindu-se la discursul lui Hegseth, Lianhe Zaobao l-a citat pe Cui Tiankai, fost ambasador al Chinei în Statele Unite și participant la Dialogul Shangri-La, care a declarat că „rațiunea nu constă în a ridica tonul”. Potrivit acestuia, remarcile lui Hegseth reprezintă o încercare de a pune în practică intențiile președintelui Donald Trump.

„China și Statele Unite trebuie, cu siguranță, să se așeze la masa dialogului și să comunice calm și rațional, în loc să își ridice permanent tonul una împotriva celeilalte”, a afirmat Cui Tiankai.

Fostul ambasador a subliniat că problema Taiwanului rămâne cea mai sensibilă chestiune în relațiile sino-americane, aspect pe care Beijingul l-a evidențiat în repetate rânduri în dialogul cu Washingtonul, la toate nivelurile.

„Prin urmare, este oportun ca el (Hegseth) să dea dovadă de prudență în această privință; ar trebui să acționeze cu maximă atenție”, a spus Cui.

Acesta a adăugat că problema Mării Chinei de Sud „a fost întotdeauna o chestiune care trebuie gestionată prin consultări între statele din regiune” și că „nu este nevoie de intervenția unor puteri externe”. „Intervenția lor (a SUA) nu va face decât să complice și mai mult situația”, a adăugat el.

După discurs, răspunzând unei întrebări adresate de un expert al Academiei Chineze de Științe Militare, Hegseth a declarat că respectul reciproc și comunicarea dintre Statele Unite și China sunt esențiale pentru menținerea păcii în regiune și în lume.

„Cred că Statele Unite și China se respectă reciproc, au o înțelegere clară a capacităților și punctelor forte ale celeilalte părți și recunosc modul în care pot coopera cel mai eficient în lumea de astăzi. Doresc să îi asigur pe toți cei prezenți că această încredere reciprocă este autentică. Cred că este solidă și că are o semnificație profundă pentru menținerea păcii în regiune și la nivel global”, a declarat Hegseth.

Sursa: aici

Material realizat de Diana Ghinea, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul FUMN „Mircea Malița”.