Se întoarce Franța la monarhie? Un descendent al lui Ludovic al XVI-lea spune că este pregătit să servească

În contextul în care guvernul președintelui Emmanuel Macron se confruntă cu presiuni politice tot mai mari, un descendent al ultimului rege al Franței a declarat că este gata să servească țara, dacă i se va cere.

Louis de Bourbon, Duce de Anjou și pretins moștenitor al tronului Franței, a intervenit în dezbaterea publică pe fondul instabilității politice din ultimele luni, afirmând că instituțiile republicane nu mai corespund provocărilor actuale.

Ce a spus Louis de Bourbon

Într-un interviu acordat publicației Journal du Dimanche, Louis de Bourbon, cunoscut și sub numele de Ludovic al XX-lea, a criticat clasa politică franceză, spunând că aceasta „nu este la înălțimea vremurilor”.

„Este dureros să-mi văd țara afundându-se, zi după zi, într-o criză politică tot mai greu de soluționat, în care partidele și politicienii, în loc să acționeze în interesul Franței, preferă să-și urmărească propriile interese”, a spus el.

Ducele a adăugat că, în fața tensiunilor sociale și economice tot mai violente din interior și a provocărilor externe, este pregătit să răspundă chemării francezilor, dacă aceasta va veni.

„Sper că, în momentul deciziei, moștenirea monarhică pe care o reprezint încă trăiește suficient în inima compatrioților mei, pentru a fi o sursă de inspirație și, îndrăznesc să spun, de speranță”, a declarat el.

Franța a abolit monarhia în 1792, în timpul Revoluției Franceze, iar regele Ludovic al XVI-lea a fost executat prin ghilotinare în anul următor, sub acuzația de înaltă trădare. De atunci, Franța a trecut prin mai multe regimuri politice, dar a rămas o republică de la proclamarea celei de-a Treia Republici în 1870.

Ce spun sondajele

Intervenția lui Louis de Bourbon vine pe fondul unui sondaj Ipsos realizat anterior actualei crize, care arată că majoritatea francezilor nu consideră că sistemul democratic funcționează eficient. Cu toate acestea, un alt sondaj indică faptul că doar 17% dintre respondenți ar susține revenirea la o monarhie constituțională.

Franța traversează o criză politică profundă, alimentată de alegerile parlamentare anticipate din iulie 2024, convocate de președintele Macron într-o tentativă de a-și consolida autoritatea. Strategia s-a întors împotriva sa: alegătorii au favorizat partidele de extremă stânga și dreapta, lăsând centrul prezidențial fără o majoritate clară.

În ultimele 15 luni, mai mulți prim-miniștri s-au succedat la conducerea guvernului, în lipsa unei majorități stabile în Adunarea Națională. Criza politică riscă să se extindă și în plan economic, în condițiile în care partidele nu reușesc să cadă de acord asupra bugetului și a măsurilor necesare pentru reducerea deficitului și a datoriei publice.

Noul prim-ministru, Sébastien Lecornu, are sarcina dificilă de a obține sprijin parlamentar pentru adoptarea bugetului și implementarea unor reforme fiscale controversate, menite să liniștească piețele financiare.

Alegerile prezidențiale sunt programate abia pentru 2027, ceea ce ridică semne de întrebare în rândul analiștilor cu privire la rezistența aranjamentelor instituționale ale celei de-a Cincea Republici.