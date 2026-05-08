Cumnatul premierului maghiar, retras din funcția de ministru al Justiției înainte de învestire. Este prima criză din noul executiv de la Budapesta

Scandal de nepotism la Budapesta. Cumnatul premierului Péter Magyar a fost nevoit să renunțe la funcția de ministru al Justiției în urma presiunilor politice și publice.

Propunerea lui Péter Magyar pentru portofoliul Justiției, Márton Melléthei-Barna, s-a retras din funcția avută în vedere înainte de instalarea noului guvern de la Budapesta, marcând prima tensiune publică în echipa viitorului executiv.

Melléthei-Barna, avocat și unul dintre membrii fondatori ai Partidului Tisza, este și cumnatul lui Péter Magyar, fiind căsătorit cu sora acestuia, Anna Ilona. Relația de familie a fost imediat criticată în spațiul public și de opoziția politică, în special de reprezentanți ai fostului partid de guvernământ Fidesz, care au acuzat posibile conflicte de interese, potrivit euronews.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Melléthei-Barna a explicat că decizia retragerii a fost luată pentru a evita orice suspiciune sau controversă legată de procesul de formare a noului guvern.

„Pentru a nu umbri în niciun fel schimbarea de regim, am discutat cu Péter Magyar și am convenit că este în interesul țării și al guvernului Tisza ca premierul să numească un profesionist competent și dedicat la conducerea Ministerului Justiției, care să fie evaluat exclusiv prin prisma activității sale”, a transmis acesta, pe FB.

Melléthei-Barna are o experiență juridică solidă și a ocupat mai multe funcții în cadrul Partidului Tisza încă de la înființarea acestuia în 2020, inclusiv pe cea de director juridic. De asemenea, a fost implicat în structurile de conducere ale formațiunii și a reprezentat partidul în diverse organisme, inclusiv în cadrul Comitetului Electoral Național la alegerile europarlamentare din 2024.

Decizia vine după ce numirea sa a generat dezbateri intense în spațiul public, fiind considerată controversată din cauza legăturii de familie cu liderul partidului.

„Îl cunosc de mult timp. Decizia mea s-a bazat pe pregătirea sa, pe angajamentul său faţă de statul de drept”, a spus premierul maghiar despre cumnatul său.

Péter Magyar a recunoscut anterior că această situație a creat o „dilemă serioasă” în procesul de selecție a cabinetului.

Într-un mesaj video publicat online, Magyar a declarat că viitorul guvern își propune priorități majore precum relansarea economiei, recuperarea fondurilor europene, îmbunătățirea serviciilor publice și „vindecarea rănilor ultimelor decenii”.

Acesta a mulțumit public lui Melléthei-Barna pentru decizia de retragere, afirmând că îl considera potrivit pentru funcția de ministru al Justiției.

Liderul Tisza urmează să anunțe un nou candidat pentru portofoliul Justiției înainte de învestirea oficială a guvernului, programată pentru sâmbătă. Data coincide cu Ziua Europei, marcată în amintirea Declarației Schuman din 1950, document considerat fundamentul Uniunii Europene.