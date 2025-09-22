Scoţia cere guvernului britanic să impună sancțiuni Israelului după recunoașterea statului Palestina

Premierul scoţian John Swinney a salutat luni decizia Regatului Unit de a recunoaşte oficial statulPalestina şi a îndemnat guvernul britanic să facă următorul pas, relatează dpa.

Swinney, prezent la un eveniment organizat la Misiunea Palestiniană din Londra, a declarat că Regatul Unit ar trebui să impună sancţiuni membrilor guvernului israelian, să se retragă din acordul de liber schimb cu Israelul şi să pună capăt oricărei cooperări militare cu Israelul, potrivit Agerpres.

El a cerut, de asemenea, Regatului Unit să se alăture acţiunii în justiţie lansată de Africa de Sud împotriva Israelului la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) şi să se angajeze să pună în aplicare mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internaţională (CPI).

„Acesta este un moment istoric pentru poporul palestinian, care ar fi trebuit să aibă loc de mult", a spus el.

„Am spus clar că recunoaşterea de către Regatul Unit a statului Palestina ar trebui să fie necondiţionată, dar această decizie contribuie într-o oarecare măsură la recunoaşterea responsabilităţii solemne şi istorice a Regatului Unit faţă de toate popoarele din regiune", a mai spus premierul scoţian.

„Deşi acest anunț este o veste bună, acesta este doar primul pas către stabilirea soluției cu două state. Cer guvernului Regatului Unit să ia măsuri suplimentare pentru accelerarea procesului de pace, inclusiv prin continuarea cererii unui armistițiu imediat și a reluării ajutorului" umanitar, a mai spus el.

În opinia sa, comunitatea internaţională trebuie să îşi folosească toată energia pentru a convinge şi a exercita presiuni asupra Israelului să pună capăt violenţei şi să revină la un proces de pace.

„O soluție cu două state este singura opțiune ce poate oferi pace, prosperitate și securitate atât pentru statul Palestina, cât și pentru statul Israel", a mai spus el, subliniind că "Hamas nu trebuie să joace niciun rol în viitorul statului palestinian".

Premierul britanic Keir Starmer a fost criticat după decizia anunțată duminică privind recunoașterea statului Palestina prin intermediul unei scrisori deschise din partea familiilor ale căror rude au fost luate ostatice de Hamas în atacul din 7 octombrie, care i-au cerut șefului guvernului britanic să nu recunoască statul Palestina "până când cei dragi nu vor fi acasă, în brațele noastre".