Scandal la Vatican: un preot de 81 de ani, acuzat de agresiune sexuală în timpul Conclavului

Un preot spaniol în vârstă de 81 de ani, Antonio Pelayo, este acuzat de agresiune sexuală asupra unui jurnalist în timpul Conclavului de la Vatican. Ancheta a durat cinci luni, iar preotul și-a cerut ulterior scuze pentru comportamentul său.

Evenimentele au început în timpul Conclavului din luna mai, când întreaga presă era concentrată în sala de presă a Vaticanului. Antonio Pelayo, corespondent pentru presa spaniolă și cunoscător al colțișoarelor secrete ale Vaticanului, l-a invitat acasă pe colegul său, în vârstă de 40 de ani, cu care împărtășea pasiunea pentru artă, relatează Corriere della Sera.

Prietenia părea sinceră, iar pe 16 aprilie 2025, cu câteva zile înainte de moartea Papei Francisc, Pelayo îl invitase pe tânărul jurnalist la un aperitiv în centrul istoric al Romei. Întâlnirea s-a desfășurat fără incidente.

Cina care a degenerat

După alegerea Papei Leon al XIV-lea, pe 8 mai, spaniolul și-a invitat din nou colegul la cină, pe 23 mai. Aceasta seara s-a desfășurat diferit față de întâlnirile anterioare. Jurnalistul de 40 de ani a relatat că după cină, preotul i-a oferit whisky, pe care l-a refuzat, iar apoi a început să-l hărțuiască. În cele din urmă, tânărul jurnalist a plecat, iar câteva zile mai târziu a depus o plângere la parchet.

Ancheta și consecințele

Procurorii au analizat mărturia jurnalistului și au decis să-l acuze pe Pelayo de agresiune sexuală. Preotul și-a cerut ulterior scuze pentru comportamentul său prin mesaje. Din cauza șocului și a fricii de a-l revedea pe suspect, jurnalistul italian a părăsit Roma și s-a mutat într-un alt oraș.

Documentele anchetei detaliază perioada de la internarea Papei Francisc la spitalul Gemelli până la moartea sa, pe 21 aprilie, și arată cum Vaticanul a fost în centrul atenției, cu sute de jurnaliști acreditați, printre care și cei implicați în acest caz.