Sexgate la Cernavodă: un preot și amanta sa l-au atacat pe primar în plină stradă. Reacția Arhiepiscopiei Tomisului VIDEO

Preotul Florian Bărbulescu din Cernavodă este în mijlocul unui scandal după ce în presa locală au apărut imagini în care omul Bisericii l-a agresat fizic pe stradă pe primarul localității în timp ce acesta se deplasa către casă.

Acesta l-a lovit cu piciorul pe primar și apoi peste mână spărgându-i telefonul cu care voia să-l înregistreze în timp ce era agresat. În imagini mai apare o agresoare alături de preot care se pare, din spusele martorilor, că ar fi amanta acestuia. Este vorba de Ștefania Petcu.

„Am plecat din primărie, în drum spre casă, unde locuiesc la 300 metri distanță, iar doi indivizi – un preot și o femeie au început să mă agreseze fizic pe stradă cu pumnii și picioarele. Eu am scos telefonul, să înregistrez agresiunea, dar au dat cu dispozitivul de pământ până l-au spart. Întreg evenimentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere amplasate în perimetrul unde s-a petrecut evenimentul. Ieri dimineață, m-am prezentat la Parchet, unde am depus o plângere și, ulterior, la Arhiepiscopie unde am depus încă o plângere. Astăzi, am fost audiat de către Parchet și urmează să așteptăm căile legale. Nu este normal să se ajungă să fiu agresat pe stradă”, a spus primarul Liviu Cristian Negoiță.

Conform Arhiepiscopiei Constanța, preotul Florian Bărbulescu se află în prezent sub ancheta Centrului Eparhial, fiind suspendat de la slujire.

„Regretăm evenimentul produs și așteptăm ca autoritățile în drept să își îndeplinească datoria. Conform legislației bisericești perioada maximă de suspendare înainte de finalizarea anchetei și începerea procesului canonic este de 30 de zile. În cazul părintelui, este vorba despre suspendarea pe perioada maximă începând de astăzi ”, a transmis preotul Mircea Pricop, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului.