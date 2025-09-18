Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv pentru că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie

Judecătorii Curții de Apel București l-au condamnat definitiv pe preotul Visarion Alexa de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Cartierul bucureştean Militari, la doi ani şi jumătate închisoare cu suspendare, într-un dosar în care este acuzat că a agresat sexual o femeie venită la spovedanie.

Magistrații Curții de Apel Bucureşti au respins joi atât apelul preotului, cât şi pe cel al victimei, fiind menţinută sentinţa aplicată de instanţa inferioară, potrivit Agerpres.

Totodată, instanţa l-a obligat pe Visarion Alexa să-i plătească părţii vătămate 2.700 de lei daune materiale şi 35.000 de lei daune morale.

Visarion Alexa a fost investigat pentru agresiune sexuală, după ce nouă femei au depus plângeri împotriva sa, acuzându-l de astfel de fapte. Deși era vizat de nouă dosare penale pentru agresiune sexuală și viol, doar unul dintre cazuri a ajuns în instanță. Celelalte dosare au fost clasate, deoarece plângerile au fost depuse după expirarea termenului legal de 90 de zile.

În septembrie 2022, Visarion Alexa a fost reținut de polițiști după ce a fost acuzat de agresiune sexuală de către o enoriașă. Incidentul a fost raportat pe 17 august, când femeia a depus o plângere la Secția 20 de Poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, susținând bărbatul de 46 de ani a agresat-o sexual.

„Prin constrângere și profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra, după ce a procedat la spovedirea acesteia şi în timp ce se aflau în altarul de vară din curtea unei biserici din Bucureşti, a agresat-o sexual pe persoana vătămată prin aceea că a mângâiat-o pe fese, a sărutat-o în urechea dreaptă, i-a pus mâna pe sâni pe deasupra şi pe sub bluză, a introdus mâna în zona vaginului şi a atins-o şi mângâiat-o pe aceasta, după care a prins cu putere mâinile persoanei vătămate, le-a îndreptat în zona penisului și a început să le frece de penis pe deasupra hainei preoțești, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de agresiune sexuală”, au transmis procurorii, la acea vreme.

Alexa a fost parohul Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Militari, București. Era unul dintre cei mai populari preoți, fiind prezent la numeroase emisiuni radio și TV și printre cei care utilizazu rețelele de socializare pentru a le răspunde tinerilor pe diferite teme de interes. Postarile preotului au sute de distribuiri, ajungând şi pe reţeaua TikTok, folosită în principal de tineri.