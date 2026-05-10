Video Viktor Orbán, mesaj dur pentru noua conducere de la Budapesta: „Dacă nu luptați la Bruxelles, vă vor călca în picioare și vă vor jefui”

Fostul premier ungar, Viktor Orbán, a transmis duminică, 10 mai, un mesaj tranșant către noua conducere de la Budapesta, într-un interviu acordat unei televiziuni maghiare, avertizând asupra relației cu instituțiile europene.

„A ne îndepărta de poziția patriotică, a ceda sau a ne supune Bruxelles-ului ar fi o greșeală strategică uriașă, iar Ungaria va plăti un preț greu pentru asta. Dacă nu luptați la Bruxelles, ei vă vor călca în picioare, vă vor doborî și vă vor jefui. Noua conducere trebuie să înțeleagă acest lucru. Nu mi se pare că ei înțeleg asta încă”, a declarat Orbán.

Declarațiile vin la o zi după ce guvernul condus de Péter Magyar a depus jurământul în Parlament, marcând începutul unei noi etape politice în Ungaria.

La ceremonia de învestire a guvernului condus de Magyar Péter a fost interpretată și Oda Bucuriei, alături de imnul Ungariei, imnul secuiesc și cel al romilor.

Viktor Orbán a părăsit funcția de premier, încheind astfel o perioadă politică începută în 2010.

Noul premier Péter Magyar a transmis un mesaj de mobilizare publică, promițând reforme ample și schimbări în raport cu instituțiile statului și media publică, inclusiv revenirea simbolurilor europene în Parlament.

După mai bine de un deceniu în care a lipsit de pe clădirea Parlamentului de la Budapesta, drapelul Uniunii Europene va fi arborat din nou. Decizia este văzută drept un semnal clar de apropiere față de Bruxelles.

„Cetățenii ungari au decis în urmă cu 22 de ani să adere la Uniunea Europeană, iar acest lucru trebuie respectat”, a transmis noua președintă a Parlamentului Ungariei, Ágnes Forsthoffer.

Decizia nu a fost susținută de Fidesz, partidul condus de Viktor Orbán, și nici de formațiunile KDNP și Mi Hazánk. Drapelul Uniunii Europene fusese îndepărtat de pe Parlamentul din Budapesta în anul 2014, la ordinul fostului președinte al Legislativului, László Kövér.