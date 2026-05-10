Gest cu mesaj puternic de la Budapesta: Ungaria ridică din nou steagul Uniunii Europene, după o absență de 12 ani

După mai bine de un deceniu în care a lipsit de pe clădirea Parlamentului de la Budapesta, drapelul Uniunii Europene va fi arborat din nou. Decizia este văzută drept un semnal clar de apropiere față de Bruxelles.

Potrivit publicației Telex, revenirea drapelului european reprezintă „un pas simbolic” prin care Ungaria își reafirmă intenția de a redeveni „un membru respectat al Uniunii Europene”.

„Cetățenii ungari au decis în urmă cu 22 de ani să adere la Uniunea Europeană, iar acest lucru trebuie respectat”, a transmis noua președintă a Parlamentului Ungariei, Ágnes Forsthoffer.

Decizia nu a fost susținută de Fidesz, partidul condus de Viktor Orbán, și nici de formațiunile KDNP și Mi Hazánk.

Drapelul Uniunii Europene fusese îndepărtat de pe Parlamentul din Budapesta în anul 2014, la ordinul fostului președinte al Legislativului, László Kövér.

Mai mult, nici în 2024, când Ungaria a deținut președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, steagul european nu a fost arborat pe clădirea Parlamentului, autoritățile de la Budapesta susținând atunci că afișarea acestuia nu este obligatorie.

Readucerea drapelului UE face parte dintr-o serie mai amplă de gesturi simbolice asumate de noua putere ungară.

La ceremonia de învestire a guvernului condus de Magyar Péter a fost interpretată și Oda Bucuriei, alături de imnul Ungariei, imnul secuiesc și cel al romilor.

Magyar Péter anunțase încă din luna aprilie că steagul Uniunii Europene va reveni pe Parlament, alături de drapelul Ungariei și de cel secuiesc, într-un gest menit să transmită o nouă deschidere a Budapestei către instituțiile europene.