Video Scandal în Ucraina după atacul armat de la Kiev. Doi polițiști, suspendați din cauză că au fugit, șeful Poliției de Patrulare demisionează

Autoritățile din Ucraina au declanșat o anchetă amplă după atacul armat produs sâmbătă în Kiev, soldat cu șase morți și mai mulți răniți. Doi polițiști sunt acuzați că au fugit de la locul intervenției și au fost suspendați din funcție. De asemenea, șeful poliției și-a prezentat demisia.

Ministrul de Interne, Igor Klimenko, a condamnat comportamentul agenților, calificând situația drept „o rușine pentru întregul sistem”, dar a subliniat că reacția celorlalte forțe de ordine a fost „rapidă și profesionistă”.

Incidentul a avut loc într-un cartier rezidențial. Un bărbat a deschis focul, după care s-a baricadat într-un supermarket, luând ostatici. Atacatorul a fost ulterior împușcat mortal de forțele de intervenție.

Controversa a izbucnit după apariția unui videoclip în care doi polițiști sunt surprinși părăsind locul în timp ce focurile de armă continuau, lăsând în urmă o persoană rănită.

Parchetul ucrainean a deschis o anchetă penală, iar șeful Poliției de Patrulare, Ievgheni Jukov, și-a anunțat demisia, asumându-și responsabilitatea pentru situație.

„Polițiștii au acționat neprofesionist și au lăsat civili răniți în pericol. (...) Este cu adevărat o situație rușinoasă”, a declarat acesta.

Autoritățile investighează și modul în care atacatorul a obținut permisul de armă, în condițiile în care, potrivit oficialilor, starea sa psihică era instabilă. Ministrul de Interne a precizat că nu este luată în calcul, deocamdată, o revizuire generală a legislației privind deținerea armelor, dar a anunțat consultări pe această temă.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, opt persoane rănite sunt încă internate, una dintre ele fiind în stare foarte gravă.

Pe lângă ancheta privind comportamentul polițiștilor, procurorii au deschis și un dosar pentru act terorist soldat cu victime, în încercarea de a stabili toate circumstanțele tragediei.

Bărbatul care a ucis șase persoane și a rănit alte 10, în Kiev, a fost identificat de autorități ca fiind Dmitri Vasilchenkov, un fost militar în vârstă de 58 de ani, originar din Moscova, cu cetățenie dublă ucraineană și rusă.

El s-a născut la Moscova, în 1968. Potrivit unor informații neconfirmate oficial de autoritățile ucrainene, acesta ar fi fost membru al armatei ruse, având gradul de locotenent-colonel.