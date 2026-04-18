Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Video Cine este atacatorul din Kiev care a omorât șase oameni pe stradă: născut la Moscova și legături cu armata rusă

Bărbatul care a ucis șase persoane și a rănit alte 10, în Kiev, a fost identificat de autorități ca fiind Dmitri Vasilchenkov, un fost militar în vârstă de 58 de ani, originar din Moscova, cu cetățenie dublă ucraineană și rusă.

Dmitri Vasilchenkov, fost locotenent-colonel în armata rusă Foto: X
Atacul armat a avut loc în districtul Holosiivskyi, unde atacatorul a deschis focul asupra civililor pe stradă, după care s-a baricadat într-un supermarket, luând ostatici și declanșând o intervenție a forțelor speciale.

Potrivit anchetatorilor, acesta a deschis focul asupra civililor pe stradă, trăgând de la mică distanță, ceea ce a redus drastic șansele de supraviețuire ale victimelor. În urma atacului, șase persoane au fost ucise, iar alte zece au fost rănite. 

După atac, bărbatul s-a refugiat într-un supermarket din apropiere, unde ar fi luat ostatici și a continuat să amenințe cu arma. Zona a fost izolată, iar forțele speciale KORD au intervenit ulterior, atacatorul fiind eliminat în timpul operațiunii.

Bărbatul a tras o omorât șase persoane Foto: X
El s-ar fi născut la Moscova, în 1968, și ar fi locuit anterior și în Bakhmut. Potrivit unor informații neconfirmate oficial de autoritățile ucrainene, acesta ar fi fost membru al armatei ruse, având gradul de locotenent-colonel.

De asemenea, pe conturile sale de pe rețelele sociale ar fi fost identificate indicii privind posibile legături cu trupele aeropurtate și susținerea războiului împotriva Ucrainei, însă aceste informații nu au fost verificate oficial, potrivit Nexta.

Totodată, se menționează că Vasilchenkov deținea arme înregistrate legal, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea exactă a motivației și a tuturor conexiunilor sale.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat atacul și a transmis condoleanțe familiilor victimelor. El a cerut o anchetă rapidă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Mircea Dinescu, după ce i-a ARS locuința: „Omul fără dușmani e ca o casă fără proptele...”
gandul.ro
image
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
mediafax.ro
image
Cum l-a convins Gigi Becali să vină la FCSB: „Îți fac biserică!”
fanatik.ro
image
Italienii au cumpărat, cu 26 de milioane de euro, 90 de autobuze Otokar prin PNRR, dar unele dintre ele sunt prea lungi pentru a fi folosite în orașe
libertatea.ro
image
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Reacția unei turiste după ce a ajuns în satul răsturnat din Gorj, devenit viral: "Vii și pleci alt om"
observatornews.ro
image
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
cancan.ro
image
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Podul care urcă spre cer. Pare ireal, dar se află în Japonia şi este o minune inginerească
playtech.ro
image
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși din el
fanatik.ro
image
Care este vârsta la care ești considerat oficial bătrân, potrivit științei
ziare.com
image
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
digisport.ro
image
Când devii oficial bătrân? Studiu pe 14.000 de oameni
stiripesurse.ro
image
SURSE Bolojan își face partid sau pol de dreapta? Ce i-a promis PSD lui Nazare, Nicușor Dan i-a dat verde lui Grindeanu
cotidianul.ro
image
Monica Bîrlădeanu le cere ajutorul disperat al fanilor. Actrița are mare nevoie de sprijinul lor: Avem nevoie de multe. Nici nu știu cu ce aș începe
romaniatv.net
image
Cum arată astăzi Cristi din Banat, autorul piesei „Ca o apă cristalină”
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Postarea unui român din Focșani a împărțit internetul în două. Ai mânca așa ceva?: „Ai grijă cu Protecția Animalelor! Te lauzi că omori un ...”
actualitate.net
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
click.ro
image
Cine era badanta moartă în Italia, după ce s-a aruncat de la etajul 3. „Chinuri, o viață grea”
click.ro
image
Investigație uriașă în SUA: 10 oameni de știință au murit subit, au fost uciși sau au dispărut în ultimii trei ani
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Kate Middleton și sora ei, Pippa Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, disperată din cauza surorii sale. Pippa a instaurat teroarea într-un sat din Anglia rurală
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
