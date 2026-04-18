Video Cine este atacatorul din Kiev care a omorât șase oameni pe stradă: născut la Moscova și legături cu armata rusă

Bărbatul care a ucis șase persoane și a rănit alte 10, în Kiev, a fost identificat de autorități ca fiind Dmitri Vasilchenkov, un fost militar în vârstă de 58 de ani, originar din Moscova, cu cetățenie dublă ucraineană și rusă.

Atacul armat a avut loc în districtul Holosiivskyi, unde atacatorul a deschis focul asupra civililor pe stradă, după care s-a baricadat într-un supermarket, luând ostatici și declanșând o intervenție a forțelor speciale.

Potrivit anchetatorilor, acesta a deschis focul asupra civililor pe stradă, trăgând de la mică distanță, ceea ce a redus drastic șansele de supraviețuire ale victimelor. În urma atacului, șase persoane au fost ucise, iar alte zece au fost rănite.

După atac, bărbatul s-a refugiat într-un supermarket din apropiere, unde ar fi luat ostatici și a continuat să amenințe cu arma. Zona a fost izolată, iar forțele speciale KORD au intervenit ulterior, atacatorul fiind eliminat în timpul operațiunii.

El s-ar fi născut la Moscova, în 1968, și ar fi locuit anterior și în Bakhmut. Potrivit unor informații neconfirmate oficial de autoritățile ucrainene, acesta ar fi fost membru al armatei ruse, având gradul de locotenent-colonel.

De asemenea, pe conturile sale de pe rețelele sociale ar fi fost identificate indicii privind posibile legături cu trupele aeropurtate și susținerea războiului împotriva Ucrainei, însă aceste informații nu au fost verificate oficial, potrivit Nexta.

Totodată, se menționează că Vasilchenkov deținea arme înregistrate legal, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea exactă a motivației și a tuturor conexiunilor sale.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat atacul și a transmis condoleanțe familiilor victimelor. El a cerut o anchetă rapidă.