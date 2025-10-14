Video Rutte a ridiculizat flota Rusiei: NATO este mai puternică, iar economia Alianței este de 25 de ori mai mare

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că forțele armate ale Alianței sunt semnificativ superioare armatei ruse și a subliniat că economia blocului militar occidental este de „25 de ori mai puternică decât cea a Rusiei.”

„Forțele noastre armate sunt infinit superioare celor ale Rusiei. Cât despre Forțele noastre Aeriene, rușii nici măcar nu pot ține pasul cu acele MiG-31 (...) pentru că nu au piloți de vânătoare bine antrenați”, a declarat Mark Rutte.

Comentând incidentele recente care au implicat încălcări ale spațiului aerian, oficialul a explicat că NATO operează strict în cadrul protocoalelor.

„Dacă o aeronavă reprezintă o amenințare, avem autoritatea de a lua cele mai extreme măsuri, dacă este necesar. Dar dacă aeronava nu reprezintă nicio amenințare, nu o vom doborî. Și atunci o vom ghida cu grijă în afara spațiului nostru aerian”, a declarat liderul Alianței.

Rutte a subliniat, de asemenea, că Rusia își pierde rapid prezența militară în Marea Mediterană. Dacă înainte a existat o forță operațională cu drepturi depline cu nave de suprafață, submarine și nave de sprijin, astăzi este aproape invizibilă.

„Deși era o forță operativă completă, cu nave de suprafață, submarine și nave de sprijin, astăzi este practic invizibilă. Un submarin rusesc singuratic și avariat se întoarce șchiopătând acasă după patrulare. Ce schimbare față de romanul lui Tom Clancy din 1984, Vânătoarea lui Octombrie Roșu. Astăzi, seamănă mai mult cu Vânătoarea celui mai apropiat mecanic”, a adăugat șeful NATO.

Declarațiile lui Mark Rutte au fost făcute la finalul Adunării Parlamentare a NATO de la Ljubljana, Slovenia.