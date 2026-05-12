search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România se stinge - În 2050 am putea fi doar 15 milioane. Semnalul de alarmă al sociologilor după ultimele date INS

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

România continuă să înregistreze un deficit demografic semnificativ, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) pentru martie 2026. Deși numărul nașterilor a crescut ușor față de anul trecut și față de luna precedentă, mortalitatea rămâne aproape dublă, iar sporul natural negativ depășește numărul de 10.000. Sociologul Dan Petre avertizează că acest dezechilibru nu mai este o fluctuație, ci un trend structural vechi de decenii, cu efecte pe termen lung. În 2050, populația României ar putea ajunge la 15 milioane, iar presiunea pe sistemul de pensii va fi uriașă.  

În 2050, populația României ar putea ajunge la 15 milioane FOTO: Shutterstock
În 2050, populația României ar putea ajunge la 15 milioane FOTO: Shutterstock

Ce arată datele INS: creștere ușoară a nașterilor, dar dezechilibru persistent

În martie 2026, România a înregistrat 10.682 de nașteri, în creștere atât față de februarie (+8,2%), cât și față de martie 2025 (+2,5%). În același timp, arată datele INS, numărul deceselor a fost de 20.766, în ușoară creștere față de luna precedentă, dar în scădere față de anul anterior.

Diferența rămâne însă majoră: numărul deceselor este de aproximativ 1,9 ori mai mare decât cel al nașterilor, ceea ce duce la un spor natural negativ de 10.084 persoane.

,,Este un trend negativ care a fost semnalat de către demografi încă de acum 20-25 de ani și care nu a fost adresat în niciun fel de către stat de-a lungul timpului. Suntem în scenariul mediu pesimist, și anume acela în care populația României va scădea considerabil până în 2050. Deci vom fi mai puțini pe măsura ce trece timpul și populația va fi din ce în ce mai îmbătrânită", spune sociologul Dan Petre. 

De ce scade numărul nașterilor și efectele pe termen lung

Analiza sociologului indică trei factori principali pentru declinul natalității în România:

„Ierarhia este în principal faptul că au plecat foarte mulți oameni. Doi, situația economică. Și trei, faptul că în principale în marile orașe, în ceea ce noi numim România metropolitană a fost adoptat într-o destul de mare măsură modelul vestic.”

Acest model presupune amânarea formării familiei și reducerea numărului de copii:

„Oamenii se căsătoresc mai târziu, alocă mai mult timp pentru profesie, mai puțin timp pentru familie, pentru copii și, de regulă, preferă un număr mai mic de copii.”

Deși pe termen scurt lucrurile pot funcționa bine așa din punct de vedere economic, la nivel de familii, pe termen lung, România ar putea ajunge la o populație tot mai îmbătrânită. Și la un blocaj din punct de vedere al sistemului de pensii. În scenariul pesimist, în 2050, țara noastră ar urma să aibă doar 15 milioane de locuitori, arată estimările.  Sociologul Dan Petre spune: 

Piramida între numărul angajaților și numărul pensionarilor este deja inversată, ceea ce va pune o presiune extraordinară pe buget pentru plătirea pensiilor. Vor fi mult mai puțin oameni care vor munci și vor genera bogăție și venituri pentru a putea susține cheltuielile statului, în principal cheltuielile cu pensiile.

Totodată, subliniază sociologul, fenomenul depopulării este deja vizibil în mai multe localități din țară: 

,,Unul dintre motivele pentru care există această presiune asupra statului pentru a reconfigura felul în care sunt administrate localitățile vine din acest motiv. Sunt cheltuieli mult prea mari pentru structuri care nu mai sunt susținute de populație. Deci sate, comune care nu mai pot colecta taxe, pentru că nu mai au de la cine să colecteze taxe și impozite pentru a-și susține activitatea. Și atunci ar trebui reconfigurat întreg sistemul acesta de administrație locală."

Românii, mai îngrijorați de instabilitate economică și corupție decât de război. Sociolog: „Corupția apare ca un fenomen endemic”

Având în vedere tendința actuală, ,,fenomenul se va acutiza în perioada următoare", atrage atenția sociologul. 

Dan Petre, sociolog
Dan Petre, sociolog

Ce se întâmplă în restul lumii

România urmează un trend vizibil în regiune. Toți vecinii noștri înregistrează un spor natural negativ. Emigrarea are un rol important în sud-estul Europei și în Balcani. 

,,Au plecat mulți oameni din zona activă a populației, care este cea mai activă și din punct de vedere economic, și din punct de vedere al potențialui  de reproducere. Iar copiii sunt născuți în țara țintă, în țara în care părinții s-au dus să muncească. Și de regulă, odată ce copilul acela este integrat în sistemul de învățământ din țara respectivă, el este pierdut de către țara de origine."

Iar în Europa de Vest vorbim despre tendințe culturale și despre o evoluție a mentalității, care nu mai pune presiune pe copii. 

,,Să nu uităm că de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, aproape în toate culturile, copiii erau principala investiție pentru viitor. a familiei respective, adică copiii aveau și rolul de a munci și de a putea avea grijă de părinți la bătrânețe. Acum nu mai este cazul, rolul acesta a fost preluat de către sistemul de asigurări sociale din fiecare țară și atunci oamenii nu mai privesc copiii ca pe o investiție în în viitorul lor, pentru a avea grijă de ei", spune sociologul. 

Deși amânarea momentului de a întemeia o familie este, de asemenea, un fenomen vizibil în țările dezvoltate, Franța pare că reușește să iasă din tipar. Iar numărul nașterilor și deceselor păstrează balanța echilibrată. Potrivit datelor oficila ale INSEE (Institutul Național de Statistică al Franței), în martie 2026, au fost înregistrate 52.277 de nașteri și 52.455 de decese. La aceste cifre contribuie mult numărul mare de imigranți din țară, e de părere sociologul Dan Petre. Dar adaugă și un alt aspect important: ,,Au avut în mod constant, de-a lungul timpului, politici pro natalitate, care au oferit ajutoare, avantaje și tot felul de bonusuri pentru familie". 

Guvernul transmite că nu există o evidență clară a numărului real de angajați la stat. „Această lipsă de coerență afectează capacitatea de analiză”

Ce soluții ar putea funcționa în România

În ceea ce privește soluțiile, sociologul respinge ideea unei rețete universale:

Soluțiile sunt foarte personalizate, pentru că aici funcționează sau au o importanță foarte, foarte mare spațiul cultural și mentalitățile; situația economică și situația socială. De exemplu starea de spirit, în ce măsură societatea respectivă este mai degrabă deprimată, pesimistă sau mai degrabă optimistă și cu încredere în în viitor.

Totuși, el identifică un element comun al politicilor eficiente:

„Eu ader la soluțiile care folosesc tehnici din științele comportamentale și în principal recompensele financiare. Dacă ne uităm la cazurile foarte puține care există la nivel internațional în care, și mă refer principal la țările din lumea vestică, soluțiile care au funcționat cel mai bine, o combinație de tehnici din științele comportamentale plus recompense financiare, bonusuri și sprijin din partea statului pentru familiile cu copii", concluzionează Dan Petre. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
Concertul Metallica din Bucureşti. Tot ce trebuie să știi despre transportul în comun spre și de la Arena Națională
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului a sesizat oficial CCR cu privire la OUG dată de guvernul Bolojan după demitere. Ce încălcări ale Constituției invocă instituția
gandul.ro
image
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
mediafax.ro
image
MM Stoica a găsit în Serbia jucători pentru FCSB: „Decizia e luată, îi place și lui Gigi”
fanatik.ro
image
Sondaj. Răspunsul românilor la întrebarea: Ar mai câștiga Nicușor Dan acum turul 2 prezidențial împotriva lui George Simion?
libertatea.ro
image
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
digisport.ro
image
Studiu HONOR: 1 din 3 români ratează momente importante din cauza telefonului și 8 din 10 români au avut cel puțin un accident cu telefonul în ultimii doi ani
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
"Nu am idee ce s-a întâmplat". La doar 5 ani, Alexandru a dispărut fără urmă chiar de lângă tatăl său
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
cancan.ro
image
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Cum s-a infectat cu hantavirus pacientul zero de pe nava Hondius. De unde a pornit focarul care a pus autoritățile în alertă
playtech.ro
image
Ce mesaj i-a trimis lui Ion Țiriac soția moștenitorului imperiului Ferrari. Cum a fost numit miliardarul
fanatik.ro
image
Secretul longevității în Grecia și Cipru. Alimentele și obiceiurile care îi ajută pe localnici să trăiască mai mult
ziare.com
image
Premiu uriaș: câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea, după ce a învins-o pe Ostapenko la Roma
digisport.ro
image
Incident șocat în timpul unei nunți. Mirele l-a ucis pe cavalerul de onoare. Ce pedeapsă va primi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, Andrei Iermak, suspect oficial într-o anchetă de corupție. NABU cere arestarea
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Horoscop 13 mai. Perioadă grea pentru Fecioare, schimbări neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tocanita de pui cu cartofi Sursa foto shutterstock 2550769163 jpg
Tocăniță de pui cu cartofi. Este gata în timp record!
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul