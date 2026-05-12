Inițiativa celor Trei Mări: România devine „poarta de acces” a Europei către Marea Neagră. Miza geopolitică a noilor investiții

Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări a generat investiţii de aproximativ 255 milioane de euro în economia românească, iar impactul cumulativ asupra PIB-ului României este estimat la 1,8 miliarde euro în perioada 2020-2035, arată raportul de impact al Fondului, publicat marţi.

„Primul raport de impact privind Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări (FII3M) evidenţiază contribuţia semnificativă a acestuia la dezvoltarea economică a regiunii Europei Centrale şi de Est, inclusiv în România, prin mobilizarea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă”, se menţionează într-un comunicat al Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID).

Publicarea raportului are loc în continuarea discuţiilor şi priorităţilor reafirmate în cadrul celui de-al 11-lea Summit al Iniţiativei celor Trei Mări, desfăşurat la Dubrovnik, Croaţia, unde au fost abordate teme legate de dezvoltarea infrastructurii, conectivităţii şi competitivităţii economice regionale, menţionează sursa citată.

„Începând cu 2025, Banca de Investiţii şi Dezvoltare contribuie, în numele şi contul statului român, activ la evoluţia şi impactul Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări în regiune şi în România”, se mai arată în document.

Conform sursei citate, BID este în prezent implicată şi în alte vehicule investiţionale dezvoltate sub egida Iniţiativei celor Trei Mări, Fondul de Inovare şi, respectiv, Fondul de Infrastructură al Iniţiativei celor Trei Mări

„Pentru România, Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări reprezintă o investiţie cu rezultate solide. În prezent, fondul a generat investiţii de aproximativ 255 milioane de euro în economia românească (equity şi capital adiţional), cu un impact potenţial total estimat la circa 1,24 miliarde de euro în investiţii pe durata de viaţă a fondului. Raportat la contribuţia României la Fond, realizată prin BID, de 20 milioane de euro, aceste rezultate evidenţiază capacitatea fondului de a transforma resurse publice limitate într-un volum semnificativ mai mare de investiţii şi activitate economică”, arată BID.

Potrivit unei analize independente a Ernst and Young, Fondul a generat deja un impact cumulativ asupra PIB-ului regional de 1,7 miliarde de euro în perioada 2020-2025.

Estimările indică faptul că în perioada 2020-2035, în 10 ţări, fondul va genera un impact cumulativ asupra PIB-ului de 9,4 miliarde de euro, din care 1,8 miliarde de euro în România. Totodată, Fondul va genera, conform raportului, venituri fiscale cumulative de 2,3 miliarde euro în perioada 2020-2035, în statele Iniţiativei celor Trei Mări, se arată în document.

De asemenea, contribuţia medie anuală la crearea de locuri de muncă în statele membre ale Uniunii Europene este estimată la peste 10.000.

Aceste rezultate demonstrează capacitatea fondurilor susţinute de băncile de dezvoltare de a mobiliza capital privat şi de a genera investiţii semnificative, chiar şi în condiţiile unor contribuţii publice iniţiale relativ reduse.

Totodată, Fondul arată că obiectivele strategice regionale pot fi atinse în paralel cu respectarea unui mandat investiţional solid.

În prezent, Fondul sprijină cinci companii active în sectoare strategice precum energia, infrastructura digitală şi transporturile. Dintre acestea, trei companii sunt prezente în România, contribuind la dezvoltarea infrastructurii feroviare şi energetice, inclusiv prin proiecte de producţie de energie regenerabilă şi soluţii de stocare a energiei în baterii (BESS).

Inițiativa celor Trei Mări reunește 13 state membre UE aflate între Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră și urmărește reducerea decalajelor economice față de Europa Occidentală. În ultimii ani, proiectul a devenit și mai important în contextul războiului din Ucraina, al problemelor energetice și al nevoii Europei de a-și securiza infrastructura strategică.

România, punct strategic la Marea Neagră

Raportul subliniază că România are un avantaj strategic major datorită poziției sale geografice. Țara noastră este văzută drept una dintre principalele porți de acces dintre Europa Centrală și zona Mării Negre, iar acest lucru o transformă într-un hub important pentru transport, logistică și energie.

Una dintre marile probleme identificate în regiune este lipsa conexiunilor rapide pe direcția nord-sud. În Europa Centrală și de Est, infrastructura a fost construită în principal pe axa est-vest, încă din perioada comunistă, ceea ce a lăsat multe state slab conectate între ele. Inițiativa Three Seas încearcă să schimbe acest lucru prin investiții în autostrăzi, căi ferate, porturi, conducte și infrastructură energetică.

Pentru România, asta poate însemna accelerarea unor proiecte strategice de infrastructură care au fost întârziate ani la rând. Poziția la Marea Neagră devine tot mai importantă în contextul în care Europa caută noi rute comerciale și logistice după izbucnirea războiului din Ucraina.

Miza energetică: independență și investiții masive

Unul dintre cele mai importante capitole din raport privește energia. Regiunea celor Trei Mări încearcă să reducă dependența energetică externă și să accelereze investițiile în energie regenerabilă și infrastructură critică.

România este considerată una dintre țările cu cel mai mare potențial energetic din regiune, atât datorită resurselor naturale, cât și poziției strategice. În raport sunt menționate investițiile fondului în compania Enery, dezvoltator de proiecte regenerabile care activează inclusiv în România.

Interesul pentru România este legat nu doar de energia solară și eoliană, ci și de poziția țării în proiectele regionale de transport al energiei și gazelor. În contextul tensiunilor geopolitice din ultimii ani, statele din Europa Centrală și de Est încearcă să își creeze rețele energetice mai bine conectate și mai puțin vulnerabile.

Raportul arată că investițiile în infrastructura energetică sunt văzute ca esențiale pentru securitatea economică și strategică a întregii regiuni.

România încearcă să atragă capital regional

Un alt element important este implicarea directă a României în fondurile de investiții ale Inițiativei celor Trei Mări.

Prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) România, statul român a intrat în Three Seas Initiative Innovation Fund cu o contribuție de 20 de milioane de euro. Scopul este atragerea unor investiții mult mai mari pentru companii și proiecte din regiune.

Potrivit raportului, obiectivul fondului este mobilizarea unui capital total de aproximativ 1 miliard de euro pentru finanțarea companiilor inovatoare și a proiectelor strategice din Europa Centrală și de Est.

Pentru România, asta ar putea însemna acces mai ușor la finanțare pentru firmele din tehnologie, infrastructură, energie și digitalizare, într-o perioadă în care investițiile private sunt afectate de dobânzi ridicate și incertitudine economică.

De ce contează atât de mult această inițiativă

Inițiativa celor Trei Mări nu mai este doar un proiect economic. Raportul arată că ea capătă o miză geopolitică tot mai mare.

După războiul din Ucraina, regiunea dintre Baltică și Marea Neagră a devenit una dintre cele mai importante zone strategice pentru Uniunea Europeană și SUA. Investițiile în infrastructură, energie și logistică sunt văzute inclusiv ca măsuri de securitate economică și militară.

România are un rol important în această ecuație datorită:

poziției la Marea Neagră;

accesului către Balcani și Europa Centrală;

infrastructurii energetice;

portului Constanța;

apropierii de Ucraina și Republica Moldova.

Raportul sugerează că, în următorii ani, România ar putea deveni unul dintre principalii beneficiari ai investițiilor strategice regionale, mai ales dacă reușește să accelereze proiectele de infrastructură și să atragă capital privat.

Ce probleme încearcă să rezolve regiunea

Documentul arată și dimensiunea decalajelor economice din regiune. Deși statele din Europa Centrală și de Est au avut creșteri economice rapide în ultimii ani, infrastructura rămâne mult în urma Europei Occidentale.

Sunt menționate probleme precum:

autostrăzi insuficiente;

conexiuni feroviare lente;

infrastructură energetică vulnerabilă;

conectivitate digitală inegală;

dependență de surse externe de energie.

Pentru România, multe dintre aceste probleme sunt deja cunoscute. Tocmai de aceea, Inițiativa celor Trei Mări este văzută ca o oportunitate de a atrage investiții regionale și internaționale pentru proiecte care altfel ar fi greu de finanțat exclusiv din bugetul național.

Banca de Investiţii şi Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor. Creată la sfârşitul anului 2023, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, BID contribuie la crearea unui mediu economic durabil şi prosper, pregătit să facă faţă provocărilor şi schimbărilor viitoare.

Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice şi sociale, a competitivităţii economice, a inovării, a creşterii economice sustenabile şi atingerii neutralităţii climatice în scopul remedierii disfuncţionalităţilor de pe piaţa financiară.

Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică şi economică care reuneşte 13 state membre ale Uniunii Europene aflate între mările Adriatică, Baltică şi Neagră. Principiile de bază ale Iniţiativei celor Trei Mări sunt promovarea dezvoltării economice, creşterea coeziunii la nivel European, precum şi consolidarea legăturilor transatlantice. România este membră a Iniţiativei din 2016, găzduind primul Forum de Afaceri al Iniţiativei în 2018.

Cele 13 state membre ale Iniţiativei sunt: Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Grecia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia. Iniţiativa are următoarele state membre asociate: Ucraina, Republica Moldova, Albania şi Muntenegru.

Iniţiativa are următorii parteneri strategici: Statele Unite ale Americii, Comisia Europeană, Germania, Japonia, Spania, Turcia şi Italia.