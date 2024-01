Rusia și Ucraina sunt pe cale să rămână fără muniții. Cine are, totuși, un avantaj considerabil, conform unui analist militar

După aproape doi ani de război, Rusia și Ucraina se află în criză de muniție, susține analistul militar Sean Bell. În lipsa unei asistențe militare considerabile și durabile din partea Occidentului, Ucraina va fi copleșită, în cele din urmă, de capacitatea de reînarmare a Rusiei, relatează Sky News.

În pofida faptului că Moscova dispune de mai mult armament, invazia lansată în Ucraina nu a decurs conform așteptărilor.

Cu toate că Ucraina nu făcea parte din NATO, Occidentul a dat curs apelului de ajutor lansat de președintele Volodimir Zelenski cu o mulțime de arme și muniții de înaltă tehnologie. Totuși, după aproape doi ani de bătălii aprige, ambele părți rămân fără muniție.

Având în vedere succesele înregistrate de Ucraina în luna septembrie a anului 2022, când a reușit să recucerească 12.000 de kilometri pătrați din regiunea Harkov, Occidentul a furnizat un volum uriaș de echipamente militare pentru a susține contraofensiva de primăvară a liderului de la Kiev.

Un război de uzură

Cu toate acestea, în ciuda lunilor de lupte intense, liniile de front nu s-au mișcat semnificativ, iar ambele tabere au nevoie de mai mult armament pentru a birui.

De asemenea, conform analistului militar, nicio națiune nu deține suficiente stocuri de muniție pentru a satisface cerințele unui astfel de război de uzură. Rusia a avut întotdeauna stocuri de armament de bază și se crede că a lansat războiul cu câteva milioane de proiectile de artilerie - cu toate acestea, chiar și aceste stocuri au scăzut în prezent.

Ucraina nu a putut rivaliza cu stocurile de arme ale Rusiei, însă sprijinul occidental s-a bazat pe arme de înaltă tehnologie care i-au oferit Kievului posibilitatea de a efectua atacuri precise. Însă aceste arme occidentale proveneau din stocurile existente, iar nicio națiune nu își permite luxul de a deține mai multe arme decât are nevoie. Din acest motiv, fiecare armă donată Ucrainei a crescut riscul de securitate națională pentru țările donatoare, a precizat Bell.

Prin donarea de „stocuri mai vechi" de arme, Occidentul a apreciat că implicațiile în materie de costuri și riscuri erau gestionabile, dar că oferta era, inevitabil, limitată.

Pentru a remedia deficitul în materie de armament, Rusia a apelat la Coreea de Nord pentru a-i oferi rachete balistice și un milion de proiectile, iar alte comenzi similare sunt de așteptat.

PIB-ul Ucrainei este o fracțiune din cel al Rusiei

Iranul este încântat să furnizeze drone și rachete, care s-ar putea să nu fie la fel de capabile sau eficiente ca cele occidentale, dar, în mod crucial, sunt disponibile în prezent. Iar Rusia are o bază industrială de apărare uriașă care a trecut pe picior de război, finanțată de veniturile uriașe din petrol. Rusia se reînarmează, și se reînarmează rapid.

De cealaltă parte, Ucraina are o bază industrială aflată la început de drum, care este foarte vulnerabilă la atacurile cu rachete rusești - este nevoie de luni de zile pentru a pune bazele unei capacități de producție, iar o singură lovitură a Rusiei o poate distruge. Ucraina speră să fabrice un milion de drone în acest an, dar nu poate egala capacitatea sau capabilitatea industriei de apărare a Rusiei și nu are armele necesare pentru a pune în pericol baza industrială a Rusiei.

În plus, PIB-ul Ucrainei este o fracțiune din cel al Rusiei - 157 de miliarde de lire sterline față de aproape 1,6 miliarde de lire sterline - astfel încât nu poate concura cu puterea de cumpărare a Rusiei la nivel mondial sau cu capacitatea industrială de apărare națională.

Deci, cum rămâne cu Ucraina? Fără sprijinul militar occidental considerabil și de durată, această țară va fi copleșită de capacitatea Rusiei de a se reînarma.

Stocurile occidentale nu pot satisface nevoile Ucrainei, dar Occidentul dispune de o capacitate mult mai mare de a-și mobiliza baza industrială de apărare, în cazul în care alege să facă acest lucru.

Un milion de proiectile

La începutul anului trecut, Occidentul a promis Ucrainei că va furniza un milion de proiectile până în luna martie a anului 2024. Deși industria occidentală are capacitatea de a răspunde, această promisiune nu va fi respectată.

Sprijinul politic occidental pentru Ucraina rămâne solid, însă intenția nu a fost încă însoțită de un angajament financiar colectiv.

Conform planificării occidentale în materie de apărare, este puțin probabil ca războaiele de mare intensitate și de durată să fie o problemă pe termen scurt și tehnologia va asigura un avantaj militar asimetric.

Cu toate acestea, armele specializate sunt costisitoare și pot fi achiziționate doar în număr relativ mic. Și nu pot fi înlocuite cu ușurință, întrucât liniile de producție rămân deschise doar până când comenzile sunt onorate, iar tehnologia este rapid depășită.

Președintele Ucrainei a susținut de-a lungul timpului că luptă împotriva Rusiei în numele Occidentului, fără ca acesta să fie nevoit să trimită combatanți. Însă Ucraina nu poate ieși triumfătoare fără sprijin militar și financiar.

Este posibil ca un Putin îndârjit să nu reprezinte o amenințare dincolo de granițele Ucrainei pe termen foarte scurt, dar o victorie în Ucraina ar avea inevitabil consecințe pe termen lung. Și ce ar face China - care este cu ochii pe Taiwan - dintr-o astfel de victorie?

Conform analistului militar, războiul din Ucraina a scos la iveală unele carențe critice ale ipotezelor de război ale Occidentului. În cazul în care nu se angajează într-o strategie coordonată pe termen lung pentru a produce armele de care Ucraina are nevoie - și asta urgent - îi va oferi lui Putin victoria pe care o dorește, susține Sean Bell.