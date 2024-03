Rusia lansează lovituri cu rachete folosind imagini din satelit furnizate de companii americane | The Atlantic

Loviturile pe teritoriul Ucrainei sunt efectuate de ruși după ce primesc imagini din satelit realizate de companii americane, scrie The Atlantic, citând o sursă militară ucraineană dar și oficiali ai oficialilor și companiilor Maxar și Planet.

O sursă militară ucraineană a spus The Atlantic că este de părere că loviturile cu rază lungă de acțiune ale Rusiei, prin rachete de croazieră care se numără printre cele mai costisitoare arme din arsenalul său nenuclear, sunt direcționate cu ajutorul imaginilor din satelit furnizate de companiile americane. El spune că secvența este clară: un satelit fotografiază un loc, apoi, câteva zile sau săptămâni mai târziu, o rachetă aterizează. Uneori, un alt satelit este trimis pentru a capta imagini suplimentare după aceea, poate pentru a verifica amploarea pagubelor. "Numărul de coincidențe, în care imaginile sunt urmate de lovituri, este prea mare pentru a fi întâmplător", a spus sursa.

„Uneori o coincidență este doar o coincidență. Dar au existat cazuri mai suspecte și, din moment ce multe companii de imagini prin satelit oferă o listă de imagini de arhivă marcate cu date și coordonate, puteți căuta prin zeci de mii de imagini realizate în Ucraina și puteți observa modele”, notează The Atlantic.

Publicația citează ca exemple loviturile de pe aerodromul de lângă Mirhorod (regiunea Poltava) din 2 aprilie 2022. Cu o săptămână înainte, companiile americane au solicitat poze cu acest aerodrom de cel puțin nouă ori. La o săptămână după lovitură, cineva a cerut din nou poze cu aerodromul. Imaginile din satelit au precedat și loviturile din zonele urbane: la Liov, cu puțin timp înainte de 26 martie 2022, cineva a comandat o fotografie a unei fabrici folosită pentru producția de vehicule blindate militare. A fost și ea lovită. La sfârșitul lunii ianuarie 2024, cineva a ordonat să facă poze noi ale Kievului, chiar înainte ca orașul să fie atacat cu rachete.

„Numărul de coincidențe, când imaginile sunt urmate de lovituri, este prea mare pentru a fi o coincidență... În urmă cu doar șase luni, nu ne-am fi putut imagina că companiile private vor vinde imagini prin satelit în zone sensibile”, a declarat sursa publicației.

Rusia „cumpără imagini prin satelit prin companii terțe”

Viceministrul ucrainean al apărării, Katerina Ciornogorenko, a declarat pentru The Atlantic că companiile de satelițț americane sprijină Ucraina, dar a spus că bănuiește că Rusia „cumpără imagini prin satelit prin companii terțe” care fac afaceri cu companiile de sateliti vestice.

"Să comanzi imagini de la aceste companii este mai ușor decât ți-ai putea imagina... Companiile oferă timpi de execuție surprinzător de rapizi, iar costul este de doar câteva mii de dolari. Un termen de execuție mai rapid și o rezoluție mai mare cresc costul.

Potrivit The Atlantic, este și mai ușor să cumperi fotografii de arhivă din Ucraina, inclusiv cele foarte recente și din teritorii semnificative din punct de vedere militar - de exemplu, din Zaporojie. Un angajat al publicației a cerut o fotografie recentă prin satelit a acestui oraș de la un intermediar care lucrează cu Planet. Angajatul i-a dat intermediarului numărul cardului de credit și numele acestuia, iar în câteva minute a primit o imagine de înaltă rezoluție.

Cele mai mari două companii comerciale de imagini prin satelit din SUA sunt Maxar și Planet. Ambele au creat imagini cu obiective ucrainene care au fost lovite ulterior de rachete rusești. Ambele companii au subliniat că își verifică cu atenție clienții și că respectă legea SUA care a interzis tranzacțiile cu Rusia de la începutul războiului.

Maxar a refuzat să comenteze cazurile specifice de comenzi suspecte pentru imagini spațiale în Ucraina, dar a spus că „a încetat toate activitățile cu entități rusești, inclusiv cu intermediari, la începutul lunii martie 2022”. Planet a spus că furnizează imaginile „entităților responsabile, cum ar fi guverne, organizații umanitare și mass-media”.

Șeful unei firme care analizează imagini din satelit a declarat pentru The Atlantic că au observat un model în 2022 între imaginile comandate și atacurile rusești reale. Acesta a detectat peste 350 de lovituri cu rachete rusești în primul an de război, toate acestea fiind lansate adânc în teritoriul ucrainean. The Atlantic i-a arătat unele dintre ele lui Jack O'Connor, care predă inteligența geospațială la Universitatea Johns Hopkins, și el a scris: „Datele sugerează că rușii fac ceea ce bănuiesc ucrainenii”, dar a remarcat că „nu există o cauzalitate directă” - o legătură în consecință care ar putea fi dovedită pe baza acestor date.”

O sursă ucraineană a declarat pentru The Atlantic că "ar dori să vadă aceste imagini moderate", poate permițând armatei ucrainene să vadă la ce sunt folosite imaginile înainte de a fi luate. Acesta a adăugat că "companiile ar trebui să se uite foarte atent la înregistrările celor care cumpără aceste imagini" și, eventual, să cotacteze serviciile de informații pentru a depista companiile suspectate că distribuie imagini către Moscova.

Andri Liskovici, un fost director din Silicon Valley, care acum conduce o organizație nonprofit din SUA, a fost sceptic cu privire la afirmațiile Maxar și Planet că ar putea controla destinația finală a imaginilor lor.

„Le lipsesc resursele necesare pentru a verifica în mod adecvat destinatarii finali ai produselor lor. Guvernele occidentale ar trebui să impună restricții privind distribuirea imaginilor prin satelit peste Ucraina, oferind acces la acestea doar destinatarilor verificați cu atenție”, a comentat Liskovici asupra situației.

Ministrul adjunct al Apărării al Ucrainei Ciornohorenko a scris pentru The Atlantic că guvernul ucrainean „va propune un mecanism pentru a rezolva această problemă”.