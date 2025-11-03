Rusia, acuzată de crime împotriva jurnaliștilor: 116 uciși și 26 capturați în Ucraina de la începutul războiului

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, 116 jurnaliști au fost uciși, iar 26 se află în captivitate, a anunțat luni, 3 noiembrie, Ministerul Culturii al Ucrainei.

Încă de la începutul războiului din Ucraina, forțele ruse au ucis și capturat jurnaliști, încălcând dreptul internațional umanitar și Convenția de la Geneva privind protecția persoanelor civile în timp de război.

Numărul total de 116 jurnaliști uciși include și persoanele care s-au înrolat în armată după începutul războiului. Optsprezece jurnaliști și-au pierdut viața în timp ce își desfășurau atribuțiile profesionale, potrivit Ministerului Culturii, scrie kyivindependent.

Comitetul Național al Ucrainei pentru Cooperarea cu UNESCO a condamnat detențiile ilegale, tortura și uciderea jurnaliștilor, precum și campaniile de dezinformare, hărțuirea și violența de gen în mediul cibernetic, cum ar fi hărțuirea online, cyberbullying-ul și breșele de securitate a datelor, care vizează jurnaliștii ucraineni.

Comitetul a făcut apel către comunitatea internațională să acorde atenție „crimelor sistemice ale Rusiei împotriva lucrătorilor mass-media ucraineni.”

Ucraina a solicitat încetarea persecuției jurnaliștilor, eliberarea tuturor lucrătorilor din mass-media închiși și crearea unui mecanism internațional pentru tragerea la răspundere a autorilor, condamnând în același timp încercările de „legitimare a propagandei de stat ca jurnalism”.

Un recent atac cu dronă al Rusiei a ucis-o pe jurnalista Freedom TV, Olena Hramova, și cameramanul Yevhen Karmazin pe 23 octombrie în orașul Kramatorsk din regiunea Donețk.

Potrivit sursei citate, Rusia a comis 848 de crime împotriva jurnaliștilor și mass-media din Ucraina în cei trei ani și jumătate de invazie pe scară largă, a raportat Institutul de Informare în Masă pe 7 octombrie.