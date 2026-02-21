search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
Fotbalistul care și-a tranșat iubita și a aruncat-o la câini a semnat cu o echipă care are în lot patru jucători acuzați de viol

Publicat:

Portarul brazilian Bruno Fernandes, în vârstă de 41 de ani, și-a reluat cariera fotbalistică după ce a semnat cu Vasco da Gama AC, jucând deja în Cupa Braziliei.

Bruno Fernandes a șocat Brazilia cu crima sa. Foto Lance!
Bruno Fernandes a șocat Brazilia cu crima sa. Foto Lance!

În februarie, el a evoluat în meciul împotriva echipei Velo Clube, pierdut la loviturile de departajare, 2-3, după 1-1 în timpul regulamentar.

Fernandes are un trecut șocant

În anul 2010, brazilianul a ucis-o pe partenera sa de viață, Eliza Zamudio, iar anumite părți ale corpului victimei nu au fost niciodată recuperate. În 2013, Fernandez a fost arestat și condamnat la 22 de ani de închisoare. Potrivit publicației Marca, acesta ar fi recurs la un gest inimaginabil, și anume, ar fi hrănit câini cu anumite părți din corpul partenerei sale decedate.

După șase ani de detenție, în 2019, a fost trecut pe regim semi-deschis, iar din 2023 se află în libertate condiționată. În paralel, Bruno și-a reluat activitatea fotbalistică la nivel local, evoluând pentru Pocos de Caldas.

Vasco da Gama AC, echipa la care a ajuns acum Fernandes, are în lot și alți patru jucători cu antecedente penale pentru viol, ceea ce adaugă un context controversat revenirii sale pe teren.

Cazul care a zguduit Brazilia

Fernandes și-a ucis fosta iubită, Eliza Zamudio, după ce aceasta i-ar fi cerut pensie alimentară pentru copilul lor. La momentul faptelor, Fernandes era căpitanul echipei Flamengo. Portarul a lovit-o, a strangulat-o și apoi a aruncat resturile corpului victimei la câini.

După șase ani de detenție, Fernandes a părăsit închisoarea și a reintrat în viața publică, continuându-și cariera de fotbalist.

„A ieșit din închisoare râzând, râzând de societate, de justiție. Este un ucigaș cu sânge rece. Dacă fiica mea a trebuit să facă față tot felul de atacuri când l-a născut pe nepotul meu, ce va putea face acum? El va termina ceea ce a început acum 10 ani. El este liber, iar nepotul meu și cu mine suntem prizonieri. Este foarte nedrept!, a mărturisit mama Elizei, când Fernandes a părăsit închisoarea.

