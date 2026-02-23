Unitățile arctice ale Rusiei au fost grav afectate în Ucraina. NATO se pregătește însă pentru o revenire „periculoasă” a acestora

Forțele ruse retrase din Arctica pentru a lupta în Ucraina au suferit pierderi semnificative pe câmpul de luptă. Cu toate acestea, NATO se așteaptă ca Moscova să își reconstruiască în timp capacitățile militare din nord, ceea ce ar putea reprezenta o provocare „periculoasă”, a declarat un oficial militar norvegian de rang înalt pentru Business Insider.

Viceamiralul Rune Andersen, șeful Cartierului General Întrunit al Norvegiei, a afirmat că în prezent nu există „o amenințare militară clară și imediată” din partea Rusiei în regiunea arctică. Totuși, el a avertizat că Moscova are planuri de a-și reface și extinde forțele după încheierea războiului din Ucraina.

„Ne pregătim pentru o Rusie mai periculoasă”, a spus acesta, subliniind că NATO trebuie să folosească actualul context pentru a-și consolida apărarea.

O regiune strategică tot mai disputată

Securitatea în Arctica a devenit, în ultimii ani, o prioritate pentru Alianța Nord-Atlantică. Oficialii occidentali și-au exprimat îngrijorarea față de extinderea prezenței militare ruse în această regiune strategică, esențială pentru rutele maritime, resursele naturale și descurajarea nucleară.

Conducerea NATO a cerut investiții sporite în apărarea arctică pentru a contracara activitățile Rusiei — și, mai recent, ale Chinei. Statele aliate și-au intensificat operațiunile de descurajare în nordul îndepărtat, cunoscut drept „High North”.

În ciuda tensiunilor crescânde, un conflict iminent în Arctica nu pare probabil în acest moment. Rusia rămâne concentrată asupra războiului din Ucraina, un conflict care a implicat costuri umane și materiale considerabile.

Potrivit lui Andersen, Moscova a retras o mare parte din forțele staționate în Peninsula Kola — o zonă strategică situată în apropierea Finlandei și un centru esențial pentru flota și infrastructura nucleară rusească din Arctica — pentru a le trimite pe frontul ucrainean. Numeroși militari au fost uciși în lupte.

„Rusia este blocată în Ucraina”, a declarat oficialul norvegian.

Capacități diminuate, dar nu definitiv

Un raport publicat săptămâna aceasta de RAND Corporation arată că decizia Rusiei de a redirecționa resurse din nord către Ucraina a dus la „golirea de conținut” a unităților terestre specializate pentru operațiuni în Arctica.

Experții avertizează însă că, odată cu încheierea ostilităților din Ucraina, Moscova ar putea reinvesti rapid în postura sa militară din nordul îndepărtat.

Și Center for Strategic and International Studies a semnalat, în analize anterioare, consolidarea treptată a infrastructurii militare ruse în Arctica, inclusiv modernizarea bazelor din epoca sovietică, creșterea patrulelor aeriene și maritime și desfășurarea de sisteme de apărare antirachetă.

NATO își consolidează poziția în nord

Pentru țări precum Norvegia, prezența militară rusă în Arctica reprezintă o preocupare directă. Începând cu anii 2000, Rusia a reactivat mai multe baze din perioada sovietică și a intensificat desfășurările de submarine din Peninsula Kola, potrivit oficialilor norvegieni.

În prezent, planificatorii militari ai NATO consideră că există o fereastră de oportunitate pentru consolidarea apărării în regiune.

„Suntem într-un moment în care avem ocazia să ne întărim”, a spus Andersen.

Statele aliate investesc în tehnologii adaptate mediului arctic, inclusiv în sisteme suplimentare de supraveghere, spărgătoare de gheață, drone, sateliți și vehicule capabile să opereze în condiții extreme de frig.

Totodată, NATO și-a extins prezența și amploarea exercițiilor în regiune, pentru a pregăti trupele pentru condițiile dure din nord, unde temperaturile scăzute și liniile de aprovizionare fragmentate pot reprezenta riscuri la fel de mari ca adversarul.

Luna viitoare, mii de militari aliați vor participa la exercițiul bienal Cold Response, organizat în nordul Norvegiei. Scopul acestor manevre este pregătirea pentru operațiuni de luptă de intensitate ridicată în mediul arctic — competențe considerate esențiale în eventualitatea în care Rusia își va reconstrui forțele în regiune.

„Trebuie să te antrenezi aici pentru a putea lupta aici”, a concluzionat Andersen. „În termeni practici, doar trupele care au această pregătire și acest echipament sunt relevante în Arctica.”