Luni, 23 Februarie 2026
Investitor american apropiat de familia Trump, acord pentru gaze cu gigantul rus Novatek, scrie The New York Times

Publicat:

Un investitor american cu legături în cercul apropiat al familiei Donald Trump a semnat anul trecut un acord privind gazele naturale lichefiate cu cel mai mare producător privat de gaze din Rusia, Novatek, potrivit unei investigații publicate de The New York Times.

Gentry Beach, un manager de fonduri speculative și investiții private din Dallas/FOTO:Facebook
Gentry Beach, un manager de fonduri speculative și investiții private din Dallas/FOTO:Facebook

Este vorba despre Gentry Beach, un manager de fonduri speculative și investiții private din Dallas, care ar fi parafat înțelegerea după un summit desfășurat în Alaska între Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Beach a declarat pentru publicația americană că proiectul a fost discutat „la cele mai înalte niveluri” atât la Moscova, cât și la Washington. „Este timpul ca toți să lucrăm împreună”, a spus acesta.

Discuții la nivel înalt și negocieri discrete

În august, după o întâlnire cu Trump la Anchorage, Vladimir Putin a afirmat public că Novatek poartă discuții cu „parteneri americani” privind posibile proiecte de producție de gaz natural lichefiat în Arctica și în Alaska.

De atunci, oficialii ruși au sugerat în repetate rânduri posibilitatea reluării relațiilor economice cu Washingtonul. De cealaltă parte, reprezentanți americani au subliniat că o cooperare mai amplă ar depinde de un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina.

În acest context, acordul cu Novatek capătă o semnificație aparte, mai ales că negocierile pentru pace sunt încă în desfășurare, iar multe companii occidentale evită să facă afaceri în Rusia din cauza riscurilor politice.

Proiect în Alaska și sancțiuni sensibile

Novatek a confirmat că poartă negocieri privind utilizarea tehnologiei sale de lichefiere pentru un proiect din North Slope, o regiune izolată din Alaska, situată de-a lungul Oceanului Arctic. Compania nu a precizat explicit dacă Gentry Beach este partenerul vizat și a menționat că orice acord ar necesita aprobarea autorităților din Rusia și SUA.

Beach, prieten din facultate cu Donald Trump Jr. și vicepreședinte financiar al comitetului de inaugurare al lui Trump în 2017, a susținut că demersul său este separat de discuțiile diplomatice oficiale dintre Washington și Moscova. El a negat că relația sa cu fiul președintelui ar fi jucat vreun rol în semnarea acordului.

Investitorul american a declarat că a negociat direct cu directorul executiv al Novatek, Leonid Mikhelson, în cadrul unor întâlniri desfășurate anul trecut în Dubai și în Europa. Mikhelson este sancționat de Marea Britanie și Canada, însă nu figurează pe listele de sancțiuni ale Statelor Unite sau ale Uniunii Europene.

Beach a refuzat să dezvăluie valoarea financiară a înțelegerii, dar a spus că în curând va anunța conducerea proiectului.

O zonă gri legislativă

Novatek este supusă unor sancțiuni parțiale din partea SUA, în timp ce unele subsidiare ale companiei se confruntă cu restricții mai severe. Potrivit lui Beach, structura acestor măsuri i-ar permite să deruleze legal acordul.

Dezvăluirile vin într-un moment delicat pentru relațiile dintre Washington și Moscova, iar potențialul unei cooperări energetice între un investitor american apropiat de familia Trump și un gigant rus ridică noi semne de întrebare pe scena politică internațională.

SUA

