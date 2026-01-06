Rusia a bombardat o fabrică americană din Dnipro: „Rusia vizează sistematic afacerile SUA din Ucraina”

Rusia a atacat fabrica unui producător agricol american din Dnipro, provocând deversarea a 300 de tone de ulei de floarea soarelui pe străzile orașului, în cel mai recent dintre atacurile asupra afacerilor americane din Ucraina, relatează United24 Media.

Atacul din 5 ianuarie asupra orașului ucrainean Dnipro a provocat pagube semnificative unei instalații de procesare a uleiului deținute de compania americană Bunge. Oficialii orașului estimează că deversarea uleiului de floarea soarelui va perturba traficul rutier câteva zile.

Conform declarației primarului orașului Dnipro, Boris Filatov, publicată pe Telegram, Rusia a vizat o fabrică aparținând producătorului Bunge, o companie agroalimentară cu sediul în St. Louis, Missouri.

„Rușii au bombardat proprietăți americane”, a scris Filatov, adăugând că scurgerile masive de ulei au făcut drumurile orașului impracticabile timp de aproximativ 2-3 zile, în ciuda eforturilor continue de curățare.

„Rușii bombardează instalații de producție pur civile, în timp ce noi ne prefacem că sunt niște «întreprinderi industriale» abstracte”, a declarat primarul orașului Dnipro.

El a subliniat că consecințele atacului sunt vizibile pentru întregul oraș cu peste un milion de locuitori , nu doar pentru serviciile de urgență.

„Acest atac nu a fost o greşeală, ci a fost deliberat, deoarece ruşii au încercat să lovească această facilitate de mai multe ori”, a scris ministrul de externe al Ucrainei Andrii Sîbiha pe platforma X. „Rusia vizează sistematic afacerile americane din Ucraina”.

Atacul arată lipsa de respect totală a preşedintelui rus Vladimir Putin faţă de eforturile de pace conduse de SUA, a scris ministrul de externe al Ucrainei.

„De aceea este urgent să se avanseze în procesul de pace - iar Ucraina este pregătită să îl ducă mai departe - precum și să fie consolidată apărarea aeriană a Ucrainei și sporită presiunea sancțiunilor”, se mai arată în mesajul său, pe X.

Pe lângă deversarea de ulei, un incendiu a izbucnit la fața locului și a avariat mai multe vehicule și o linie electrică din apropiere, potrivit administrației militare regionale.

Bunge este una dintre numeroasele companii internaționale care operează în regiune, și a jucat un rol cheie în economia de export a Ucrainei.

Conform informațiilor de pe site-ul Bunge, uzina de extracție a uleiului din Dnipro este o unitate care procesează semințe de floarea-soarelui, având integrate facilități de rafinare și îmbuteliere.

Compania deține, de asemenea, o fabrică modernă în Mikolaiv, care operează din 2016. Această unitate este specializată în procesarea semințelor de floarea-soarelui și a soiei, producând ulei vegetal și lecitină, printre altele.

La începutul lunii august, un atac cu rachete rusești a lovit o fabrică Flex din Mukacevo, vestul Ucrainei, avariand una dintre cele mai importante investiții americane din regiune.

Potrivit Camerei de Comerț Americane din Ucraina, atacul a fost considerat un atac direct asupra intereselor comerciale americane. Flex a confirmat mai multe răniți, șase persoane fiind spitalizate, și a subliniat că fabrica produce doar bunuri civile, precum obiecte de uz casnic.