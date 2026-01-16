Reluarea dialogului cu Rusia privind războiul din Ucraina, propusă de un fost candidat conservator german

Fostul candidat conservator la funcția de cancelar al Germaniei și actual președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Bundestag, Armin Laschet, a pledat pentru reluarea discuțiilor cu Rusia privind războiul din Ucraina, calificând situația actuală drept „absurdă”.

Într-un interviu acordat Agenției France Presse, Armin Laschet a susținut că Europa „se plasează sub tutela” Statelor Unite, arătând că liderii europeni au stabilit împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pozițiile pentru un posibil acord de pace, însă acestea au fost transmise Moscovei de negociatorii americani.

„Dacă Europa vrea să fie suverană, trebuie să-şi apere propriile poziţii. Tocmai din acest motiv iniţiativa preşedintelui francez Emmanuel Macron a fost cea corectă”, a declarat Laschet, referindu-se la dorința Parisului de a relua dialogul direct cu Kremlinul, relatează AFP, citată de Agerpres.

La Moscova, Kremlinul a estimat vineri drept un semn „pozitiv” faptul că unele state europene și-au exprimat disponibilitatea de a restabili contactele, întrerupte după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

În contextul în care Europa se află între o Rusie tot mai agresivă și un aliat american considerat imprevizibil, liderii europeni încearcă să-și consolideze rolul pe scena internațională, în special în problema ucraineană, pentru a evita ca o eventuală încetare a ostilităților să se transforme într-un aranjament impus atât Kievului, cât și Uniunii Europene.