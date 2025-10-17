Regele Charles va deveni primul monarh britanic care se roagă public alături de Papă în ultimii 500 de ani

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla vor avea o întâlnire istorică la Vatican săptămâna viitoare, unde suveranul britanic va deveni primul monarh din ultimele cinci secole care se roagă public alături de Papă, marcând un moment simbolic în relațiile dintre Biserica Anglicană și cea Catolică.

Regele și Regina se vor întâlni joi, la Palatul Apostolic, cu noul pontif, Papa Leon al XIV-lea, în cadrul vizitei oficiale la Cetatea Vaticanului. Momentul central al vizitei va fi o slujbă ecumenică specială în Capela Sixtină, dedicată „unității și cooperării dintre diferitele biserici creștine”.

Potrivit Palatului Buckingham, Regele Charles va deveni primul monarh britanic care se roagă public alături de un Papă de la Reforma din secolul al XVI-lea, când, în 1534, regele Henric al VIII-lea a rupt legăturile cu Roma și s-a autoproclamat conducător al Bisericii Anglicane.

Gest simbolic și recunoaștere ecumenică

În cadrul vizitei, Regele va primi și titlul onorific de „Royal Confrater” al Abației Sfântul Paul din Afara Zidurilor, un gest care subliniază legăturile istorice dintre monarhia britanică și această bazilică papală, relatează Sky News.

Abatele comunității și arhiepiscopul bazilicii au solicitat acordul Papei pentru a conferi titlul, iar pentru ceremonie a fost creat un scaun special decorat cu blazonul regal. Suveranul îl va folosi în timpul slujbei, după care va rămâne în absida bazilicii pentru a fi folosit de el și de succesorii săi.

Până la Reformă, regii Angliei aveau o relație strânsă cu Bazilica Sfântul Paul din Afara Zidurilor, cunoscută și ca loc al reconcilierii și dialogului între confesiunile creștine.

Un purtător de cuvânt al Bisericii Anglicane a precizat că noul titlu „nu conferă nici atribuții, nici obligații Regelui și nu modifică în niciun fel poziția sa constituțională și ecleziastică de Guvernator Suprem al Bisericii Anglicane. Este, mai degrabă, un omagiu adus Majestății Sale și eforturilor depuse de-a lungul deceniilor pentru a găsi puncte comune între credințe și a uni oamenii”.

Angajament comun pentru natură și pace

Vizita are loc în cadrul Anului Jubiliar 2025 al Bisericii Catolice, desfășurat sub tema „Pelerini ai speranței”. Regele și Papa vor participa la o slujbă dedicată protejării mediului, intitulată „Grija pentru Creație”, precum și la o întâlnire axată pe sustenabilitate.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe a declarat: „Într-un moment de instabilitate și conflict tot mai mare, relația Marii Britanii cu Sfântul Scaun este mai importantă ca oricând. Sfântul Scaun este un actor internațional esențial. Colaborăm pentru a promova demnitatea umană, pacea și pentru a combate schimbările climatice... Vizita Majestății Sale va consolida această relație crucială și influentă”.

Continuarea unei tradiții regale

Regina Elisabeta a II-a a fost prima monarhă britanică din perioada post-Reformă care a efectuat o vizită oficială la Vatican, în 1961. În aprilie anul acesta, o vizită planificată a fost amânată din cauza problemelor de sănătate ale Papei Francisc, însă Regele și Regina s-au întâlnit atunci în privat cu acesta la Roma.

Se înțelege că Papa Leon al XIV-lea și Regele Charles au colaborat îndeaproape la reprogramarea vizitei, stabilind împreună temele și evenimentele majore ale acesteia.