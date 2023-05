Războiul din Ucraina a divizat comunitatea rusă din Germania. „Nu cred în minciunile lui Putin”

Războiul din Ucraina a dus la polarizarea comunităților de ruși din întreaga lume. Unii susțin demersul președintelui Putin, în timp ce alții nu sunt de acord cu invadarea statului vecin.

Un reportaj BBC, realizat în Berlin cu ocazia Zilei Victoriei (9 mai), arată că și în germania comunitatea rusă este divizată. Acțiunile lui Vladimir Putin sunt susținute de unii etnici ruși care locuiesc în Germania, dar sunt criticate de alții care nu înțeleg necesitatea acestui război.

Ruși care cred în discursul lui Putin

Mulți ruși stabiliți în Germania cred în mod clar motivele războiului, având opinii imposibil de distins de narațiunile promovate de televiziunea de stat rusă.

Pe 8 mai, când Germania a marcat cea de-a 78-a aniversare a eliberării sale de fascism, grupuri de ruși au vizitat memorialul de război sovietic din Parcul Treptower (Berlin).

Alexandru este născut în Rusia, dar trăiește în Germania de mai bine de 20 de ani. El a declarat celor de la BBC că forțele ruse "apără Donbasul, Crimeea, Hersonul și Odesa împotriva fasciștilor". Alexandru avea la el chiar și o cutie pentru tutun decorată cu chipul președintelui Putin.

"Ele aparțin Rusiei! Rusia ia înapoi ceea ce îi aparține", a adăugat Ana, o altă rusoaică care trăiește în Germania.

Pe 9 mai, când Rusia marchează Ziua Victoriei, ambasadorul rus în Germania a depus flori la impunătoarea statuie a unui soldat sovietic din Parcul Treptower.

"Occidentul colectiv, în special America învăluie flăcările neo-nazismului în Ucraina”, spune o tânără rusoaică dotată cu panglica Sf. Gheorghe - un simbol susținut de Kremlin, adesea folosit de trupele rusești care luptă în Ucraina. La fel ca mulți alții de la miting, ea și prietenul ei au ținut un steag sovietic, deoarece steagurile rusești au fost interzise.

„Nu cred în minciunile lui Putin”

De partea cealaltă, la Monumentul Mamei Îndurerate, în capătul opus Parcului Treptower, a fost punctul de întâlnire pentru cei care au vrut să onoreze victimele fascismului fără a susține politicile lui Vladimir Putin și susținerile acestuia că luptă împotriva "fasciștilor" din Ucraina.

Kirill a fugit din Rusia în octombrie 2022 pentru a evita să fie recrutat în armată și să fie trimis să lupte în Ucraina. "Nu vreau să devin un criminal pentru Putin. Nu cred minciunile pe care mi le-am spus la TV", a spus el.

"Mi-a fost foarte frică, dar am participat la mitinguri anti-război. Am făcut tot ce am putut face", a spus Kirill, stând alături de un afiș despre deținuții politici din Rusia.

Kirill a fugit din Rusia după ce a fost arestat, amendat și bătut pentru că a participat la mitinguri anti-război din Sankt Petersburg.

Alexandra crede că președintele Putin a transformat Ziua Victoriei într-un instrument de propagandă. "Este un sacrilegiu absolut pentru noi". Prietena ei, Ecaterina, a spus: "Este important pentru mine să arăt că nu toată lumea din Rusia susține ceea ce se întâmplă în Ucraina sau în ce s-a transformat această zi."

La un alt eveniment important organizat de ruși la Berlin, de Ziua Victoriei, zeci de oameni s-au adunat la Poarta Brandenburg pentru ceea ce este cunoscut sub numele de marșul Regimentului Nemuritor.

Un grup de ruși anti-război au demonstrat că Ziua Victoriei a fost transformată într-un instrument de propagandă - dar evenimentul lor a fost depășit numeric de mitingul cu simboluri încurajate de Kremlin, cum ar fi panglicile Sfântului Gheorghe sau steagurile sovietice.