Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Ruinarea economiei ruse este o condiție prealabilă pentru negocieri de pace în Ucraina

Război în Ucraina
După patru ani de război, economia Rusiei pare să devină unul dintre principalele puncte de vulnerabilitate ale regimului de la Moscova. Conflictul din Ucraina a împins-o într-o stare de stagnare combinată cu inflație ridicată — un fenomen cunoscut drept stagflație — care limitează opțiunile de politică economică și amplifică riscurile pe termen scurt, scrie Zarkalo Nedeli.

Inflație ridicată și staganare economică merg mână în mînă în Rusia/FOTO:X
Inflație ridicată și staganare economică merg mână în mînă în Rusia/FOTO:X

Creșterea cheltuielilor, scăderea veniturilor

Între 2021 și 2025, cheltuielile pentru apărare și securitate ale bugetului federal au crescut de la 6,5 mii de miliarde la aproape 20 de mii de miliarde de ruble anual. În același timp, veniturile esențiale — în special cele din exportul de petrol și produse petroliere — au fost supuse presiunii.

Economia rusă rămâne puternic dependentă de energie, exporturile de petrol reprezentând aproximativ 45% din veniturile externe. Această structură limitată reduce capacitatea de adaptare la șocuri externe.

La începutul invaziei pe scară largă, Rusia beneficia de rezerve financiare considerabile, inclusiv Fondul Național de Bunăstare și venituri record din exporturi. Între timp, aceste rezerve s-au diminuat semnificativ, iar cheltuielile militare au crescut până la peste 9% din PIB.

Semnele stagflației

Datele oficiale indică o contracție economică de aproximativ 1,8% la începutul lui 2026. În paralel, estimări alternative sugerează că inflația reală ar putea fi semnificativ mai mare decât cifrele raportate.

Această combinație — inflație ridicată și stagnare economică — definește stagflația, o situație dificil de gestionat. Măsurile menite să reducă inflația pot afecta creșterea economică, iar stimulentele pentru economie pot accelera creșterea prețurilor.

Presiunea este amplificată de costurile războiului. Modelul de recrutare, bazat pe stimulente financiare, implică cheltuieli ridicate pentru fiecare combatant, ceea ce contribuie la creșterea deficitului bugetar.

Deficit în creștere și presiuni monetare

În 2025, deficitul bugetar a ajuns la aproximativ 8,3 trilioane de ruble, echivalentul a 17% din cheltuieli — un nivel semnificativ mai mare decât în anul precedent.

Pe măsură ce rezervele financiare s-au redus, autoritățile au recurs tot mai mult la mecanisme indirecte de finanțare, inclusiv emisiune monetară. Aceasta riscă să alimenteze inflația, în special într-un context în care populația încearcă să-și protejeze veniturile prin consum rapid.

Datele din primele luni ale anului 2026 indică o accelerare a acestor tendințe, cu un deficit bugetar care depășește deja planurile anuale.

Impactul pieței energetice

Criza din Orientul Mijlociu și perturbările din Strâmtoarea Ormuz au contribuit la creșterea prețurilor petrolului, oferind temporar Rusiei venituri suplimentare.

Estimările sugerează că prețul petrolului ar putea rămâne între 80 și 90 de dolari pe baril, comparativ cu aproximativ 40 de dolari anterior. Acest lucru ar putea aduce venituri suplimentare de zeci de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, analiștii consideră că acest impuls este temporar și nu rezolvă problemele structurale ale economiei.

În ansamblu, economia Rusiei se confruntă cu o combinație de factori negativi: stagnare, inflație ridicată și cheltuieli militare în creștere. Această dinamică limitează capacitatea guvernului de a susține pe termen lung efortul de război fără costuri economice și sociale semnificative.

În acest context, presiunea economică ar putea deveni un element important în calculul politic al Moscovei și, posibil, un factor care să influențeze viitoare negocieri privind conflictul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Deja vu. Se pregătește operațiunea „euro sugrumă leul / țara intră în faliment” dacă pleacă Bolojan. Aceleași mesaje alarmiste s-au dat și în campania prezidențială, pentru Nicușor Dan. Realitatea din cifre: guvernarea Bolojan a băgat economia în criză
gandul.ro
image
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
mediafax.ro
image
Ar putea ajunge euro la 7 lei, după ce tocmai a sărit de pragul de 5,1? Economiștii vin cu scenarii sumbre: ”Problemele s-ar complica foarte tare”
fanatik.ro
image
Cutremur în cartelul petrolului. Cât de tare este lovită Rusia de ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC. Prețul global al țițeiului s-ar putea prăbuși
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
observatornews.ro
image
BREAKING | Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la doar 37 de ani 😢
cancan.ro
image
Ajutor la pensie pentru o categorie de pensionari. 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Turist amendat pentru apă cumpărată din magazin? Ce pot și ce nu pot impune pensiunile din România. Când sunt legale „amenzile”
playtech.ro
image
Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin de restricţie! A făcut-o proxenetă pe soţie”
fanatik.ro
image
O țară renumită ca destinație turistică, foarte căutată și de români, este acum evitată: "Tot locul pare neobișnuit de liniștit"
ziare.com
image
"Cutremur" în lumea sportului: 4 ani de suspendare pentru dopaj!
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Adevărul despre tezaurul României. Mugur Isărescu spune unde se află, de fapt
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Regulile după care își ghidează viața o astronaută care a văzut Pământul din spațiu. Ce face în fiecare dimineață
click.ro
image
Horoscop joi, 30 aprilie. Taurii au probleme de sănătate, iar Racii primesc vești importante la locul de muncă
click.ro
image
Videoclipul care a încins internetul! Loredana Groza se crede Madonna, la 55 de ani! Părerea designerilor și dieta strictă: „Fără zahăr”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
historia.ro
