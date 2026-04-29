Ruinarea economiei ruse este o condiție prealabilă pentru negocieri de pace în Ucraina

După patru ani de război, economia Rusiei pare să devină unul dintre principalele puncte de vulnerabilitate ale regimului de la Moscova. Conflictul din Ucraina a împins-o într-o stare de stagnare combinată cu inflație ridicată — un fenomen cunoscut drept stagflație — care limitează opțiunile de politică economică și amplifică riscurile pe termen scurt, scrie Zarkalo Nedeli.

Creșterea cheltuielilor, scăderea veniturilor

Între 2021 și 2025, cheltuielile pentru apărare și securitate ale bugetului federal au crescut de la 6,5 mii de miliarde la aproape 20 de mii de miliarde de ruble anual. În același timp, veniturile esențiale — în special cele din exportul de petrol și produse petroliere — au fost supuse presiunii.

Economia rusă rămâne puternic dependentă de energie, exporturile de petrol reprezentând aproximativ 45% din veniturile externe. Această structură limitată reduce capacitatea de adaptare la șocuri externe.

La începutul invaziei pe scară largă, Rusia beneficia de rezerve financiare considerabile, inclusiv Fondul Național de Bunăstare și venituri record din exporturi. Între timp, aceste rezerve s-au diminuat semnificativ, iar cheltuielile militare au crescut până la peste 9% din PIB.

Semnele stagflației

Datele oficiale indică o contracție economică de aproximativ 1,8% la începutul lui 2026. În paralel, estimări alternative sugerează că inflația reală ar putea fi semnificativ mai mare decât cifrele raportate.

Această combinație — inflație ridicată și stagnare economică — definește stagflația, o situație dificil de gestionat. Măsurile menite să reducă inflația pot afecta creșterea economică, iar stimulentele pentru economie pot accelera creșterea prețurilor.

Presiunea este amplificată de costurile războiului. Modelul de recrutare, bazat pe stimulente financiare, implică cheltuieli ridicate pentru fiecare combatant, ceea ce contribuie la creșterea deficitului bugetar.

Deficit în creștere și presiuni monetare

În 2025, deficitul bugetar a ajuns la aproximativ 8,3 trilioane de ruble, echivalentul a 17% din cheltuieli — un nivel semnificativ mai mare decât în anul precedent.

Pe măsură ce rezervele financiare s-au redus, autoritățile au recurs tot mai mult la mecanisme indirecte de finanțare, inclusiv emisiune monetară. Aceasta riscă să alimenteze inflația, în special într-un context în care populația încearcă să-și protejeze veniturile prin consum rapid.

Datele din primele luni ale anului 2026 indică o accelerare a acestor tendințe, cu un deficit bugetar care depășește deja planurile anuale.

Impactul pieței energetice

Criza din Orientul Mijlociu și perturbările din Strâmtoarea Ormuz au contribuit la creșterea prețurilor petrolului, oferind temporar Rusiei venituri suplimentare.

Estimările sugerează că prețul petrolului ar putea rămâne între 80 și 90 de dolari pe baril, comparativ cu aproximativ 40 de dolari anterior. Acest lucru ar putea aduce venituri suplimentare de zeci de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, analiștii consideră că acest impuls este temporar și nu rezolvă problemele structurale ale economiei.

În ansamblu, economia Rusiei se confruntă cu o combinație de factori negativi: stagnare, inflație ridicată și cheltuieli militare în creștere. Această dinamică limitează capacitatea guvernului de a susține pe termen lung efortul de război fără costuri economice și sociale semnificative.

În acest context, presiunea economică ar putea deveni un element important în calculul politic al Moscovei și, posibil, un factor care să influențeze viitoare negocieri privind conflictul.