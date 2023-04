Raport șocant: „Familia regală britanică este în pragul colapsului”

Familia regală din Marea Britanie este în pericol de a „se desființa fără să-și dea seama”, interacționând mai puțin cu poporul, arată un raport șoc. Regele Charles a fost avertizat că monarhia riscă să devină „prea îndepărtată” de națiunea pe care încearcă să o slujească după o scădere dramatică a numărului de angajamente publice, scrie Sunday Express.

Moartea reginei, scandalurile din casa regală sunt cauzele scăderii cu 40 la sută a participării la evenimentele publice din ultimul deceniu, spune un studiu realizat de un think tank influent.

Raportul susține că dacă membrii regali juniori nu fac mai mult pentru a-l sprijini pe noul rege, monarhia s-ar putea „prăbuși” cu ușurință.

Avertismentul dur vine cu doar trei săptămâni înainte ca ochii a milioane de oameni să fie ațintiți asupra regelui și reginei Camilla pentru încoronare.

Ceremonia și sărbătorile spectaculoase îi vor permite să conducă familia regală spre un nou capitol din istoria ei lungă – dar raportul-bombă spune că este mult de lucru.

Numărul angajamentelor din Marea Britanie a scăzut de la 3.338 în 2014 la doar 2.079 anul trecut, potrivit analizei Civitas.

Iar autoarea regală Margaret Holder a susținut raportul, avertizând că lipsa unei prezențe publice ar putea „prevesti decesul instituției”. Regina Elisabeta a II-a credea că trebuie să fie „văzută pentru a fi crezută”.

Dar grupul de reflecție este îngrijorat de faptul că Familia Regală ar putea să „dispără din vederea publicului”.

Familia Regală a fost zguduită de moartea Reginei și a Prințului Philip, de plecarea ducelui și a ducesei de Sussex în SUA și de renunțarea la îndatoririle regale a ducelui de York pe fondul scandalului sexual.

Acum, regele este îndemnat să numească mai mulți „reprezentanți ai familiei regale care să lucreze”, care să se întâlească cu oameni din toată țara.

Frank Young, autorul raportului Civitas, a spus: „Familia regală, așa cum o știm, este în pragul colapsului și riscă să se desființeze pe nesimțite dacă regele nu ia măsuri pentru a stimula vizitele care au scăzut radical în ultimul deceniu.

„Familia regală se bazează din ce în ce mai mult pe câțiva membri harnici, iar Charles, Anne și Edward fac aproape jumătate din muncă. Acum avem nevoie de noi membri ai familiei regale sau va trebui să acceptăm o familie regală care este mai îndepărtată de oameni decât oricând în ultimii 100 de ani,” spune autorul raportului.

Regele și prințesa Anne sunt numiți drept „cei mai muncitori”, cei din urmă având un ușor avantaj în numărul total de angajamente din Marea Britanie între 2012 și 2022.

Cercetarea se bazează pe date compilate de Tim O'Donovan, un broker de asigurări pensionar care a înregistrat angajamentele enumerate în Circulara Curții începând cu 1979.

Civitas susține că membrii familiei de peste 70 de ani sunt responsabili pentru cea mai mare parte a angajamentelor și avertizează asupra scăderii nămărului de membri ai familiei regale.

Ducele de Kent are 87 de ani, prințesa Alexandra are 86 de ani, ducele de Gloucester are 78 de ani și ducesa de Gloucester are 76 de ani.

Autorii raportului se tem că numărul angajamentelor regale ar putea „scădea la doar 1.000 pe an” în următorul deceniu.

Experții regali se așteaptă ca regele Charles să acorde o atenție deosebită problemelor întâmpinate de familie și de luptele din sânul ei. O sursă a spus că „regele este foarte conștient de necesitatea de a fi vizibil și în contact cu oamenii din țară și din Commonwealth”.

„Majestatea Sa știe că trebuie să fie printre oameni și să fie văzut. Dar va avea nevoie de mai mult sprijin din partea altor membri ai familiei regale,” a spus un observatpr regal.

Young susține că numărul celor care cred că monarhia ar trebui „modernizată” a „scăzut de fapt cu o treime din 2000”, adăugând: „mai mulți oameni doresc ca monarhia să rămână neschimbată decât reflectă schimbările din viața britanică”.

Autorul regal Margaret Holder a avertizat că țara „a ajuns într-o etapă în care unii membri ai familiei regale au depășit cu mult vârsta de pensionare și cu siguranță își vor reduce îndatoririle în viitor”.

„Scandalurile și disputele, lipsa prezenței publice ar putea anunța dispariția instituției care este deja sub atac republican”, a subliniat Holder.

Sugerând că regele ar trebui să acorde roluri mai mari tinerilor din familia regală, ea a adăugat: „ar putea plăti o indemnizație de prezență și cheltuieli. Prințesele Beatrice, acum consilier de stat, și sora ei Eugenie ar putea primi îndatoriri ocazionale.”

Dar jurnalistul Michael Cole nu este de acord: „Slăbirea familiei regale este în ton cu vremurile grele cu care se confruntă milioane de oameni. Niciodată nu vom mai vedea mai mult de 20 de membri ai familiei regale pe balconul palatului Buckingham. Regele știe din instinct că acest lucru trimite un mesaj greșit. Și are dreptate.”