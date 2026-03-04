Video Noi detalii în cazul femeii care și-a amenințat copiii cu bătaia în timpul unui live pe TikTok: „Prostul pământului, te calc în picioare!”

Femeia din Constanța, care și-a amenințat copiii cu bătaia în timpul unui live pe TikTok, se prezintă pe internet cu o imagine îngrijită, cu gene și unghii false, în timp ce copiii ei cresc într-o casă unde este o mizerie de nedescris.

Cazul a fost adus în atenție zilele acestea, când imaginile au fost publicate în presa locală.

În videoclipurile postate se poate observa foarte clar mizeria și dezordinea din locuința femeii, haine si încălțăminte împrăștiate peste tot, gunoaie pe podea, toate acestea în timp ce mama copiilor face live-uri pe telefon.

Vizibil deranjată de plânsul celor mici, femeia îl amenință pe unul dintre minori cu bătaia: „Stai că îi dau eu ei de nu îi mai trebuie nimic. Bă, termină că îți dau cu telecomanda în cap!”, amenințare urmată de ”termină că mă ridic și te bat!”.

„Hai dă în mine, prostul pământului, ca să te calc în picioare!”, i-a adresat mama copilului în timp ce trăgea cu din țigară lângă cel mic. Apoi îi amenință că le face bagajul și ii trimite la tatăl lor: „Vrei să-ți fac bagajul să te trimit la tac-tu ?”, semn că femeia este despărțită de tatăl copiilor.

Vecinii spun că de multe ori copiii erau lăsați în grija rudelor sau a prietenilor ori existau perioade în care aceștia erau neglijați emoțional, plângând continuu, fără nicio consolare din partea mamei lor.

În timp ce copiii se află într-o situație precară, femeia pare să trăiască complet diferit: în video apare îngrijită și investește bani în imaginea ei. Pe deasupra, lăsând la o parte toată problema financiară, copiii plâng, își arată nemulțumirile și frustrările, dar nu sunt luați absolut deloc în seamă, ba chiar sunt umiliți cu înjurături și amenințări din partea mamei.

În urma verificărilor realizate de reprezentanții Protecției Copilului, vizită efectuată luni, 2 martie, la fața locului si a constatării condițiilor precare în care trăiesc, femeia le-a declarat acestora că în perioada imediat următoare va face demersuri în direcția îmbunătățirii nivelului de trai.

”Mama a recunoscut anumite deficiențe legate de condițiile de trai și s-a angajat să le îmbunătățească în perioada următoare. Dacă aceste promisiuni nu se vor concretiza, împreună cu Primăria, cu care monitorizam situația, vom lua măsurile care se impun cu privire la copii. Deși i s-a oferit o măsură de protecție mamă-copil pentru depășirea situației de criză, aceasta a refuzat-o, solicitând doar consiliere psihologică”, a declarat Mihaela Ristea, directorul Protecției Copilului Constanța.

În continuare copiii se află în grija mamei, cazul fiind în atenția Protecției Copilului și a Primăriei Constanța. Reprezentanții DGASPC fac verificări și monitorizează cazul. Dacă femeia nu va respecta promisiunile făcute în fața inspectorilor Protecției Copilului, va rămâne fără ei.