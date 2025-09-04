Procurorii olandezi renunță la urmărirea penală față de trei suspecți din furtul Tezaurului Dacic. Explicațiile anchetatorilor

Trei dintre cei patru suspecți ai jafului de la muzeul din Assen nu vor mai fi urmăriți penal. Procurorii din Olanda au considerat că rolul lor a fost prea mic pentru a fi acuzați de dispariția tezaurului dacic.

Ancheta jafului din Olanda care a șocat România se împotmolește

„Deși au asistat suspecții principali cu acțiuni de sprijin, OM consideră că nu se poate demonstra că aceștia știau că acțiunile lor erau legate de furt”, a raportat joi instituția, conform nltimes.nl.

Patru opere de artă românești extrem de valoroase au fost date dispărute după jaful care a șocat lumea pe 25 ianuarie 2025. Obiectele furate făceau parte dintr-o expoziție numită ”Dacia – Rijk van goud en zilver”. Cazul implică celebrul Coif de aur de la Cotofenesti și trei brățări de aur.

Procurorii mai au acum doar un singur suspect. Acesta a ales să păstreze tăcerea

Parchetul olandez a raportat că singurul suspect care va mai fi urmărit penal este un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard. Acesta este suspectat de furtul plăcuțelor de înmatriculare și va fi citat pentru o audiere închisă.

Suspecții principali au fost acuzați de furt și de vandalizarea muzeului prin declanșarea unui foc de artificii, un flashbanger Ti-Rex, la intrarea pentru marfă din spatele muzeului.

Jan B., 20 de ani, și Bernhard Z., 35 de ani, sunt, de asemenea, suspectați că au furat mașina pentru a se face nevăzuți. Vehicul care ulterior a fost incendiat.

Mașina hoților a pornit de la muzeu după furt și a fost găsită mai târziu arsă sub un viaduct, în apropiere de Rolde.

Jan.B. a declarat că Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani, a fost creierul jafului.

Toți cei trei suspecți își exercită dreptul de a păstra tăcerea.

Singurul om care ştie unde este ascuns aurul refuză să colaboreze cu poliţia

Anchetatorii olandezi îl vor audia pe principalul suspect considerat „creierul” jafului Tezaurului Dacic de la Muzeul Drents. Bărbatul, potrivit anchetei, este singurul care ştie unde sunt ascunse piesele de aur furate, inclusiv coiful de la Coţofeneşti şi brăţările dacice.

Deşi complicii săi au colaborat cu autorităţile, nimeni nu cunoaşte locul exact al tezaurului, iar suspiciunile indică o posibilă legătură a suspectului cu un grup interlop.