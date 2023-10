Cine este prințesa Leonor de Bourbon, moștenitoarea tronului Spaniei. Va depune jurământul de credință la împlinirea vârstei de 18 ani

Prințesa Leonor de Bourbon, moștenitoarea tronului Spaniei, se pregătește să depună jurământul de credință față de Constituția țării sale marți, la împlinirea vârstei de 18 ani. Acest eveniment reprezintă un moment cheie pentru monarhia spaniolă și va contribui la consolidarea acesteia, în ciuda trecutului controversat al bunicului său, Juan Carlos, conform informațiilor furnizate de AFP.

Prințesa de Asturia, titlul oficial al prințesei Leonor, a declarat: „Pe 31 octombrie, voi împlini 18 ani și voi avea onoarea de a depune jurământ de credință față de Constituție (...) Înțeleg foarte bine și sunt conștientă de datoria mea și de ceea ce implică responsabilitățile mele.”

După depunerea jurământului, prințesa Leonor va putea, din punct de vedere constituțional, să-i succeadă tatălui său, regele Felipe al VI-lea, la conducerea statului și a forțelor armate.

Ceremonia va avea loc în fața celor două camere ale Parlamentului, reunite în sesiune extraordinară, și va fi transmisă pe ecrane uriașe în centrul Madridului. La acest ritual de trecere a luat parte, anterior, bunicul său, Juan Carlos I, în 1969 și de tatăl său, Felipe al VI-lea, în 1986.

Scandalurile și abdicarea lui Juan Carlos I

Scandalurile care l-au afectat pe Juan Carlos I, fostul rege al Spaniei, au determinat abdicarea sa în 2014 și exilul său în Emiratele Arabe Unite în 2020. Aceste evenimente au avut un impact negativ asupra imaginii monarhiei spaniole.

Cu toate acestea, regele Felipe al VI-lea a fost creditat pentru restabilirea reputației monarhiei și prințesa Leonor, ca următoare în linia de succesiune, este considerată a avea un profil „normal” și este bine văzută de public.

Educația aleasă, primită de Prințesa Leonor

Ea a primit o educație extinsă, vorbind mai multe limbi străine și studiind în țară și în străinătate.

Conform tradiţiei, ea a început, în luna august, un curs de pregătire militară de un an la Academia Armatei de Infanterie, pe care îl va continua cu o instrucţie de un an în cadrul Forţelor Aeriene şi cu un alt an de pregătire în Marină.

Dacă va urma exemplul tatălui ei, ea va studia apoi la o universitate publică din Spania, înainte să se înscrie la o prestigioasă universitate din străinătate pentru a obţine un masterat în relaţii internaţionale. În cazul regelui Felipe al VI-lea, acea instituţie de studii superioare a fost Universitatea Georgetown din Washington.