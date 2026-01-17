Slovenia trimite ofiţeri în Groenlanda pentru „respectarea dreptului internaţional” și atrage atenția că insula „aparţine poporului său”

Guvernul de la Ljubljana a anunțat sâmbătă, 17 ianuarie, că Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii „Rezilienţă Arctică" a NATO, relatează EFE, citată de Agerpres.

Ministerul sloven al Apărării a explicat că Scopul este de a sprijini consolidarea securităţii regionale, potrivit agenţiei de ştiri slovene STA.

Membră NATO din 2004, Slovenia, a semnat un memorandum de înţelegere privind cooperarea militară cu Danemarca în 1998, a menţionat ministerul.

„Afacerile sale pot fi decise exclusiv de Danemarca şi Groenlanda”

Înaintea sesiunii guvernamentale în care s-a decis trimiterea celor doi ofiţeri sloveni, prim-ministrul liberal Robert Golob a explicat că doar Danemarca şi Groenlanda pot decide asupra viitorului insulei arctice.

„Slovenia apără în mod constant respectarea dreptului internaţional în relaţiile dintre ţările din întreaga lume. Groenlanda aparţine poporului său, iar afacerile sale pot fi decise exclusiv de Danemarca şi Groenlanda", a declarat premierul sloven, citat de STA.

Data exactă pentru desfăşurarea trupelor slovene va fi stabilită ulterior, în faza de planificare, a adăugat guvernul.

Slovenia se alătură astfel mai multor alte ţări europene, precum Franţa, Germania şi Suedia, care au trimis contingente militare mici în Groenlanda săptămâna aceasta.

Desfăşurările vin după ce Washingtonul a criticat Danemarca pentru presupusa neglijenţă în apărarea Groenlandei şi după exprimarea intenţiei de către preşedintele Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei, invocând motive strategice de securitate pentru SUA.