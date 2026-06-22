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Keir Starmer și-ar putea anunța luni demisia din funcția de premier, dar nu va capitula. Ce strategie urmărește?

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Surse politice susțin că Sir Keir Starmer ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului britanic, pe fondul presiunilor interne în creștere din Partidul Laburist și în urma victoriei decisive a lui Andy Burnham în alegerile parțiale din Makerfield.

Keir Starmer, premierul britanic/FOTO:AFP
Keir Starmer, premierul britanic/FOTO:AFP

Potrivit unor surse din interiorul partidului, premierul britanic ar fi ajuns la concluzia că poziția sa în fruntea executivului nu mai este sustenabilă. Decizia vine după o serie de consultări intense cu membrii Cabinetului, consilierii din Downing Street, liderii sindicali și principalii donatori ai formațiunii politice.

Deși oficiali de rang înalt din Partidul Laburist au declarat pentru publicația The Observer că o declarație clară din partea prim-ministrului este așteptată în cursul zilelor următoare, apropiații acestuia insistă că Sir Keir Starmer nu a luat încă o decizie finală. Acesta și-a petrecut weekendul la reședința oficială de la Chequers, alături de soția sa, Victoria, analizând opțiunile privind viitorul său politic.

Downing Street a reacționat precizând că poziția oficială rămâne cea de vineri, când premierul a promis că va continua să își exercite mandatul și că nu va ezita să candideze în cazul unei competiții interne pentru conducerea partidului, un rol pentru care se vehiculează numele lui Andy Burnham și al fostului secretar pentru Sănătate, Wes Streeting.

Dacă va exista o competiție internă, da, voi candida. Am spus în repetate rânduri că nu voi abandona această responsabilitate”, declarase anterior Sir Keir Starmer.

Influența din umbră și presiunea din Cabinet

În ciuda declarațiilor oficiale din trecut care afirmau că Lady Starmer nu se implică în mecanismele guvernamentale, surse din interior sugerează că influența acesteia a devenit majoră în gestionarea actualei crize. Victoria Starmer, de profesie terapeut în cadrul serviciului public de sănătate (NHS), a menținut o prezență discretă în spațiul public, însă este descrisă de apropiați drept principalul sprijin moral al premierului.

Un membru al Cabinetului a confirmat că Sir Keir analizează situația calm: „Vrea doar să facă ceea ce este corect pentru țară și, după ce a discutat cu aliații cheie, își petrece timpul cu cel mai important consilier al său, soția sa”.

Totuși, presiunea politică rămâne ridicată înainte de ședința de Cabinet programată pentru ziua de marți. Un alt lider laburist a comentat sub protecția anonimatului. „S-a izbit de realitatea că sprijinul politic a dispărut. Adevărul este că toată lumea știe că actuala formulă nu mai este viabilă. Există o anumită tristețe, dar uneori politica are o cursivitate inevitabilă.”

Strategii de culise pentru succesiunea la Downing Street

În timp ce se preconizează o succesiune rapidă, apar informații privind o posibilă strategie a taberei Starmer de a bloca o ascensiune directă și necontestată a lui Andy Burnham, fost primar proeminent și recent ales membru al Parlamentului.

Conform reglementărilor interne ale Partidului Laburist, o cursă completă pentru conducere ar necesita o perioadă de aproximativ două luni.

Posibili candidați la șefia partidului

-Andy Burnham, recent ales deputat, susținut puternic de aripa regională și de unii lideri din stânga partidului.

-Wes Streeting,fost secretar pentru Sănătate, considerat o opțiune a aripii centriste; se vehiculează posibile negocieri pentru funcția de Cancelar.

-Angela Rayner,fost adjunct al premierului, a cărei influență pare să fi scăzut în urma ultimelor rezultate electorale.

Surse politice speculează că aliații lui Starmer ar putea încerca să obțină cele 81 de nominalizări necesare din partea parlamentarilor pentru a-l propulsa pe Wes Streeting în cursă, forțând astfel un vot extins în rândul membrilor de partid. Scopul acestei manevre ar fi obligarea lui Andy Burnham să își definească clar poziția ideologică, într-un moment în care partidul este divizat între facțiunile de stânga și cele de centru.

În timp ce tabăra lui Wes Streeting a negat existența unui acord secret cu Burnham sau a unei strategii coordonate cu Downing Street, aceștia au reafirmat că Streeting deține sprijinul necesar pentru a deveni candidat oficial în cazul declanșării unei competiții interne.

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