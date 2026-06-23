Premieră juridică: o femeie a obținut o victorie în instanță după ce și-a construit apărarea cu inteligența artificială

O firmă de avocatură bazată pe inteligență artificială a obținut o victorie într-o instanță din Anglia, într-un caz considerat de presa britanică drept o posibilă premieră pentru utilizarea AI în pregătirea completă a unui proces.

Cazul a avut în centru o consultantă independentă în resurse umane, Tamires Camal Taquidir, care încerca să recupereze o datorie de 7.000 de lire sterline. În loc să apeleze la o casă tradițională de avocatură, aceasta a folosit serviciile Garfield AI, o platformă autorizată de autoritățile britanice să gestioneze anumite tipuri de litigii civile.

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, clienta a plătit aproximativ 400 de lire pentru ca platforma să redacteze documentele juridice și să inițieze procedurile în instanță.

Deși cazul a fost prezentat drept o victorie a unei „firme de avocatură AI”, procesul nu s-a desfășurat fără intervenție umană. Garfield AI a pregătit documentația juridică necesară înaintea procesului, inclusiv declarații de martor și dosarul de documente folosit în instanță. Pentru ședința de judecată, compania a angajat însă un avocat care a reprezentat clienta în fața tribunalului.

Procesul a avut loc pe 14 mai la Wandsworth County Court din Londra și s-a încheiat cu o decizie favorabilă reclamantei, instanța obligând partea adversă să achite suma datorată.

Un posibil semnal pentru accesul la justiție

Fondatorii Garfield AI susțin că tehnologia ar putea reduce semnificativ costurile pentru persoanele și micile afaceri care renunță să își mai recupereze creanțele deoarece cheltuielile juridice depășesc adesea valoarea sumelor disputate.

Platforma poate fi utilizată pentru litigii cu valori cuprinse între 30 și 10.000 de lire sterline și este destinată în special cazurilor relativ simple, unde mare parte din muncă presupune redactarea documentelor și gestionarea procedurilor standard. Clienta implicată în proces a declarat că folosirea serviciului i-a permis să continue demersurile juridice într-o situație în care costurile și durata procedurilor ar fi putut-o descuraja.

Entuziasm și prudență

Deși cazul este privit ca un moment important pentru utilizarea inteligenței artificiale în domeniul juridic, specialiștii atrag atenția că rolul avocatului rămâne esențial. Avocatul care a reprezentat-o pe reclamantă în instanță a afirmat că documentele pregătite de Garfield AI au fost clare și eficiente, însă a subliniat că pledoaria din sala de judecată a rămas „un exercițiu fundamental uman”.

Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât profesia juridică a fost marcată în ultimii ani de mai multe incidente în care sisteme AI au generat informații inexacte sau au citat hotărâri inexistente.

Luna trecută, firma internațională de avocatură Pinsent Masons s-a autodenunțat autorității de reglementare după ce a furnizat instanței informații eronate provenite dintr-un sistem intern bazat pe inteligență artificială.