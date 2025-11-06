search
Polonia accelerează instruirea militară a populației. 500.000 de cetățeni, inclusiv copii, vor fi pregătiți până în 2026

Publicat:
Ultima actualizare:

Polonia va începe în această lună un nou program de instruire militară în cadrul unui plan mai amplu care presupune pregătirea a circa 500.000 de persoane până în 2026, a anunţat joi Ministerul Apărării de la Varşovia, relatează Reuters şi AFP.

Polonia are peste 200.000 de militari. FOTO Shutterstock
Polonia are peste 200.000 de militari. FOTO Shutterstock

Impulsionată de invazia Rusiei din Ucraina, Polonia cheltuie în prezent mai mult din PIB pe apărare decât orice alt stat NATO, scrie Agerpres, care citează cele două agenții străine.

Cu 216.000 de militari, Polonia devenit a treia cea mai mare armată din NATO şi intenţionează să-şi mărească forţele cu aproape o treime în următorul deceniu.

Programul intitulat „Mereu gata„ va fi unul pe bază de voluntariat şi deschis tuturor cetăţenilor - de la copii de şcoală generală, până la adulţi, angajaţi ai companiilor şi seniori.

Ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz l-a numit  „cel mai mare antrenament în domeniul apărării din istoria Poloniei”.

„În noiembrie şi decembrie (...) vom instrui circa 20.000 de persoane”

Programul va oferi un curs de securitate de bază, antrenament de supravieţuire, instruire medicală şi ore de igienă cibernetică.

„Numai în noiembrie şi decembrie (...) vom instrui circa 20.000 de persoane în antrenamente individuale, dar numărul total, în ceea ce priveşte toate formele de instruire, este de circa 100.000 de persoane", a spus în cadrul unei conferinţe de presă ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk.

Ministerul intenţionează anul viitor să instruiască aproximativ 400.000 de oameni „individual, în grupuri, în cadrul «Educaţiei cu armata», antrenamentului rezerviştilor şi serviciului militar voluntar”, a adăugat Tomczyk.

Cetățenii interesaţi se pot înscrie în programul de formare militară printr-o aplicaţie mobilă oficială, foarte răspândită în Polonia.

„Trebuie să fim pregătiţi pentru orice scenariu”

Programul include atât formări deja existente, cât şi noi propuneri care au drept scop „întărirea apărării naţionale şi a rezilienţei sociale", potrivit ministerului.

După declanşarea războiului, „locuitorii din Ucraina (...) au dezvoltat aceste aceste competenţe. Dar în momentul în care războiul a izbucnit, aceste competenţe pentru comportamentul în situaţie de criză nu existau. Trebuie să fim pregătiţi pentru orice scenariu”, a declarat ministrul Kosiniak-Kamysz.

Şeful statului major general al Poloniei, Wieslaw Kukula, a declarat că programul are două scopuri principale: să întărească rezistenţa cetăţenilor şi comunităţilor şi să stimuleze disponibilitatea, pregătirea şi capacitatea rezerviştilor.

Programul a fost anunţat iniţial de prim-ministrul Donald Tusk în martie pentru „a construi o armată de rezervişti” în contextul înmulţirii preocupărilor de securitate după invadarea Ucrainei de către Rusia.

