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Polonia a expulzat 11 persoane acuzate că recrutau refugiați ucraineni într-o operațiune susținută de Rusia

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Autoritățile poloneze au expulzat 11 persoane suspectate că au participat la o campanie susținută de Rusia pentru influențarea refugiaților ucraineni.

Spioni ruși
Polonia a expulzat 11 persoane suspectate că acționau în interesul Rusiei FOTO Shutterstock

Serviciile de securitate din Polonia au expulzat nouă cetățeni ucraineni și doi belaruși, suspectați că au folosit fonduri provenite din Rusia pentru a recruta refugiați ucraineni în vederea organizării unor proteste împotriva guvernului de la Kiev pe teritoriul Poloniei, a anunțat luni Agenția pentru Securitate Internă (ABW), citată de Reuters.

Polonia acuză de mult timp Rusia și aliatul său Belarus că desfășoară o campanie de război hibrid, care include acte de sabotaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare, după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în 2022. Moscova a respins în repetate rânduri aceste acuzații.

„Organizatorii urmăreau să influențeze treptat comunitatea refugiaților ucraineni din Polonia și să folosească acest grup pentru promovarea unor mesaje politice”, a transmis ABW într-un comunicat.

Instituția a precizat că, pentru a provoca proteste, au fost exploatate subiecte sensibile, precum scandalurile de corupție care au afectat administrația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, dar și alte teme din politica internă a Ucrainei.

Potrivit agenției, persoanele vizate aveau legături cu Rusia și Belarus și desfășurau astfel de activități încă din toamna anului 2025.

„Acesta este un exemplu de operațiuni care depășesc cadrul agresiunii clasice, având ca scop subminarea încrederii publice, alimentarea tensiunilor și folosirea persoanelor care au fugit din calea războiului drept instrumente ale influenței ruse”, a transmis ABW.

Ambasada Rusiei la Varșovia nu a răspuns imediat solicitării de a comenta informațiile.

Săptămâna trecută, ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a susținu că Rusia ar putea să desfășoare o operațiune „sub steag fals” pentru o nouă agresiune. El a făcut referire la discursul susținut de Putin în fața absolvenților academiilor militare ruse, în care liderul de la Kremlin a lansat noi avertismente la adresa Occidentului.

Avertismentul a venit pe fondul unor preocupări tot mai mari în rândul aliaților NATO cu privire la intențiile pe termen lung ale Kremlinului. Potrivit unor declarații recente ale adjunctului secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, Christopher Smith, experiența acumulată de armata rusă în războiul din Ucraina ar putea reprezenta, în viitor, o amenințare pentru statele baltice.

În luna mai, ABW a publicat un raport în care avertiza că serviciile secrete ruse își schimbă strategia în Europa și trec de la recrutarea unor persoane fără experiență, folosite pentru operațiuni punctuale, la formarea unor rețele profesioniste de sabotaj.

Potrivit ABW, între 2024 și 2025 au fost deschise 69 de investigații pentru spionaj — același număr înregistrat în cei peste 30 de ani anteriori. Deși Polonia este considerată principala țintă a acestor operațiuni, serviciile poloneze susțin că unele activități sunt coordonate și de Belarus, în strânsă cooperare cu Moscova. Raportul menționează, de asemenea, implicarea Chinei în anumite activități de spionaj.

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