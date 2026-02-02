search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
Poliția din Germania a arestat cinci persoane suspectate de exporturi ilegale către companii rusești din industria de armament

Ofițerii vamali germani au arestat luni cinci bărbați, suspectați că au încălcat embargourile impuse de Uniunea Europeană Rusiei, prin exportul de bunuri industriale către producători ruși de armament.

Cinci persoane au fost arestate în Germania FOTO Arhivă
Cinci persoane au fost arestate în Germania FOTO Arhivă

Potrivit anchetei aflate în desfășurare, suspecții au organizat aproximativ 16.000 de livrări către Rusia, iar valoarea tranzacțiilor ilegale se ridică la cel puțin 30 de milioane de euro, a anunțat Parchetul Federal General al Germaniei într-un comunicat de presă, citat de POLITICO.

Arestările au loc în contextul în care autoritățile de la Kiev le cer liderilor europeni să înăsprească măsurile împotriva exporturilor de bunuri și componente industriale pe care Rusia le poate folosi pentru fabricarea armelor utilizate în războiul din Ucraina. Printre cele cinci persoane puse sub acuzare se numără doi suspecți cu dublă cetățenie germano-rusă și unul cu dublă cetățenie germano-ucraineană.

În centrul anchetei se află o companie comercială din orașul Lübeck, din nordul Germaniei, deținută de un suspect identificat de instanță drept Nikita S.

„De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în februarie 2022, el și ceilalți inculpați au folosit această companie pentru a procura în mod conspirativ bunuri destinate industriei ruse și pentru a le exporta în mod repetat în Rusia”, au transmis procurorii. „Pentru a-și ascunde activitățile, suspecții au folosit cel puțin o altă firmă-fantomă din Lübeck, cumpărători fictivi din interiorul și din afara Uniunii Europene, precum și o companie din Rusia în calitate de destinatar, companie în cadrul căreia Nikita S. deține, de asemenea, o funcție de conducere.”

Potrivit procurorilor, „utilizatorii finali” ai bunurilor exportate au inclus cel puțin 24 de companii din industria de apărare din Rusia aflate pe listele oficiale. De asemenea, instituții ale statului rus ar fi sprijinit aceste achiziții, se mai arată în comunicat.

Exporturile au vizat, printre altele, componente mecanice și tehnice folosite în producția de armament din Rusia, precum rulmenți și dispozitive semiconductoare, potrivit unui reportaj al postului public de televiziune ARD.

Europa

