„Noii agenți secreți” ai Rusiei poartă un război de sabotaj în Europa - New York Times

New York Times analizează noua strategie a Rusiei de a-și desfășura războiul din umbră în Europa. Locuitori europeni obișnuiți sunt recrutați pentru a servi drept intermediari între serviciile de informații rusești și rețeaua lor personală de infractori mărunți.

„În aprilie 2024, o femeie ucraineană aflată spre sfârșitul celui de-al treizecilea an de viață, pe care o voi numi Anna, a primit un apel neașteptat de la o veche cunoștință, un bărbat pe nume Daniil Gromov. Se cunoscuseră în Harkiv, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, aflat aproape de granița cu Rusia. Cu doi ani mai devreme, după ce Rusia invadase Ucraina, Anna fugise împreună cu familia la Vilnius, capitala Lituaniei. Acum, Gromov i-a spus că avea nevoie de o favoare: un prieten căuta pe cineva în Vilnius care să ridice un pachet pentru el. Ar putea Anna să ajute? Ea a fost de acord și, la scurt timp după aceea, a primit un apel pe serviciul de mesagerie Telegram. Un utilizator numit Warrior2Alpha i-a spus că pachetul era depozitat într-un dulap de bagaje din gara orașului. I-a trimis o captură de ecran a unei chitanțe cu un cod pentru deschiderea ușii”, așa începe articolul publicat în New York Times.

În interiorul dulapului, Anna a găsit un amestec de obiecte adunate într-o pungă de cumpărături albastră IKEA, pe care a dus-o acasă și a depozitat-o într-un șifonier. Trei zile mai târziu, Warrior2Alpha i-a trimis un mesaj vocal cu o nouă cerere. Voia fotografii ale conținutului pungii. Anna a deschis punga și a scos o mașinuță cu telecomandă, încă în cutia ei. Pe o parte era lipit un plic cu folie cu bule, care conținea un mănunchi de fire. A mai găsit câteva telefoane mobile, cabluri de încărcare și o pereche de vibratoare negre. Anna a făcut o fotografie și i-a trimis-o lui Warrior, cum ajunsese să-l numească, iar acesta i-a spus să ducă punga IKEA într-un alt dulap de bagaje din gară.

Până atunci, Anna devenise tot mai neliniștită în legătură cu situația în care se băgase. Profilul lui Warrior pe Telegram includea imagini cu un pistol și cartușe de muniție, ceva ce părea o rachetă și un steag rusesc. Anna se temea că, ajutându-l, sprijinea într-un fel efortul de război al Rusiei. Și-a contactat sora, care avea un prieten ce lucra în forțele de ordine în Ucraina. Acesta a sfătuit-o pe Anna să șteargă fotografia pe care i-o trimisese lui Warrior și a promis să alerteze autoritățile competente din Lituania.

„Ceea ce începuse ca o favoare ciudată, apărută din senin, devenise acum o operațiune sub acoperire”

În câteva zile, ofițeri din cadrul poliției antiteroriste lituaniene au apărut la apartamentul Annei. Anchetatorii au stabilit curând că dispozitivele din punga IKEA erau detonatori, capabili să declanșeze o explozie sau un incendiu. I-au dat Annei un nou set de instrucțiuni: trebuia să continue corespondența cu Warrior, însă sub supraveghere, cu conținutul pungii înlocuit cu obiecte false și un dispozitiv GPS ascuns. Ceea ce începuse ca o favoare ciudată, apărută din senin, devenise acum o operațiune sub acoperire.

Anna a returnat punga la gară și i-a trimis lui Warrior o fotografie a chitanței pentru dulap. „Mulțumesc”, a răspuns el. Două zile mai târziu, un tânăr a apărut în zona de depozitare a bagajelor și a deschis ușa dulapului. A luat punga și s-a urcat într-un autobuz spre Riga, capitala Letoniei, aflată la aproximativ două sute de mile depărtare. Poliția a urmărit mișcările bărbatului folosind dispozitivul GPS ascuns în pungă. O unitate de comando s-a mobilizat.

Cu puțin înainte de ora 14:00, la o benzinărie de lângă orașul Panevėžys, în nordul Lituaniei, ofițerii au descins în autobuz. Tânărul părea să moțăie pe scaun; l-au scuturat ca să-l trezească și i-au spus că este arestat. Mai târziu, în timpul interogatoriului, a recunoscut totul. Numele lui era Daniil Bardadim, un tânăr de șaptesprezece ani din sudul Ucrainei. Comisese un act de incendiere, a spus el, și se îndrepta spre Riga pentru a comite un altul.

Cu două luni mai devreme, Bardadim trecuse granița din Ucraina în Polonia. Locuise anterior cu părinții și fratele său în Herson, un oraș portuar cunoscut pentru câmpurile sale de floarea-soarelui și pepeni verzi, care, în primele zile ale războiului, fusese ocupat de forțele ruse. Un fost ofițer K.G.B. fusese instalat ca primar; școlile și alte servicii publice au rămas închise luni întregi. Bardadim, care avea atunci cincisprezece ani, a lucrat pentru scurt timp la o benzinărie. În septembrie 2022, autoritățile de ocupație au organizat un presupus referendum care a dus la anexarea orașului și a regiunii înconjurătoare de către Rusia, însă controlul Kremlinului asupra Hersonului s-a dovedit de scurtă durată: la mijlocul lunii noiembrie, după o contraofensivă susținută, armata ucraineană a recucerit orașul.

Primele zile ale eliberării au fost pline de bucurie, mulțimile inundând piața centrală. Dar forțele ruse, care rămăseseră chiar dincolo de râul Nipru, lansau în mod regulat rachete și artilerie asupra orașului, ucigând oameni în stațiile de autobuz, în fața magazinului alimentar, în propriile case. Apoi au apărut dronele, vânând orice se mișca. Orașul a început să se golească. În noiembrie 2023, Bardadim s-a mutat împreună cu familia la Haivoron, un orășel mic aproape de granița cu Moldova.

Haivoron era relativ liniștit: rachete și drone rusești traversau ocazional cerul, dar orașul în sine nu era niciodată țintit. Bardadim a terminat clasa a unsprezecea; până în primăvara următoare devenise neliniștit. „În timpul războiului, salariile erau mici și aveam puțini bani”, le-a spus ulterior anchetatorilor. În câteva luni urma să împlinească optsprezece ani și să fie obligat să se înregistreze la biroul local de recrutare. În acel moment, i s-ar fi interzis să părăsească țara. Și-a adunat economiile — trei mii de grivne, aproximativ șaptezeci și cinci de dolari — și a făcut un plan cu un prieten din Herson, identificat în dosarele poloneze sub numele de Oleksandr, pentru a fugi din Ucraina. „Ca să nu trebuiască să lupt”, a spus Bardadim.

Cei doi au trecut granița în Polonia în martie 2024; era pentru prima dată când Bardadim ieșea din Ucraina. Un prieten ucrainean care lucra la o fabrică de mobilă din Kluczbork, un orășel din sudul Poloniei, le aranjase locuri de muncă la încărcarea canapelelor în camioane, plătite cu aproximativ cincizeci de dolari pe zi, în numerar. După o lună, o altă cunoștință din Herson, un bărbat pe nume Serhiy Chaliy, i-a invitat la Varșovia.

Chaliy, care la treizeci și unu de ani era cu mai mult de un deceniu mai în vârstă decât Bardadim și Oleksandr, provenea din același cartier din Herson; el deținuse benzinăria unde Bardadim lucrase la începutul invaziei. (Și Oleksandr lucrase acolo.) Bardadim l-a descris ulterior ca având o „barbă scurtă”, o „constituție atletică” și „urme de vărsat de vânt pe față”. Purta mereu o „șapcă albastră de baseball”, „haine negre” și un „lanț gros de aur” la gât. În timpul ocupației, Chaliy fusese implicat într-o serie de afaceri secundare, inclusiv comerțul cu combustibil pe piața neagră, o activitate posibilă doar cu aprobarea, tacită sau explicită, a forțelor ruse staționate în oraș. Circula cu viteză prin oraș într-un BMW. „Ca un gangster”, a spus Oleksandr. „Îmi era frică de el.”

Bardadim auzise că Chaliy era implicat și în traficul de mașini furate, transportând vehicule în Rusia și fie vânzându-le acolo, fie trimițându-le mai departe în Europa. Când forțele ucrainene au eliberat Hersonul, Chaliy, temându-se de arestare, a fugit în Crimeea, anexată de Rusia în 2014. „Poliția îl vânează”, îi spusese Bardadim lui Oleksandr atunci. Până la acel moment, cei doi ar fi putut fi deja asociați cu cercul infracțional al lui Chaliy. O sursă din forțele de ordine ucrainene mi-a spus: „Chaliy, împreună cu vecinii săi din Herson, dezmembra mașini și le transporta în Crimeea.”

„I-a dat o sarcină: să călătorească în România cu autobuzul și să ridice un BMW”

Chaliy le-a spus acum lui Bardadim și Oleksandr că avea de lucru pentru ei în Varșovia — ceva legat de repararea mașinilor, a spus el. I-a întâlnit la o autogară din oraș și i-a dus cu mașina la un hostel din Stara Miłosna, un cartier liniștit de la periferia orașului. În următoarele săptămâni, Chaliy le-a trimis sume mici de bani pentru mâncare și cazare. Notați sumele, le-a spus. Îmi veți datora mai târziu. În cele din urmă, Chaliy i-a dat lui Bardadim o sarcină: să călătorească în România cu autobuzul și să ridice un BMW. „A spus că nu are voie să meargă acolo, dar nu a spus de ce”, a declarat Bardadim despre Chaliy. (Un alt ucrainean care trăia în Varșovia a spus că Chaliy era „căutat de poliție” pentru furt de mașini în România.) După ce a preluat BMW-ul, Bardadim a condus fără oprire o zi întreagă, de la București la Varșovia, a livrat mașina lui Chaliy și apoi s-a întors la hostel ca să doarmă.

Am vizitat hostelul într-o după-amiază din această toamnă. O poartă metalică stă în fața unui set de trepte și a unei uși de intrare fără firmă; în interior, anunțuri scrise de mână pe pereți indică regulile de plată și orele de checkout. O femeie ucraineană pe nume Valentina, administratoarea hostelului, mi-a spus că își amintește de Bardadim și Oleksandr. „Erau băieți liniștiți și bine crescuți”, a spus ea. „Nu făceau zgomot, nu se certau și nu beau.” De asemenea, erau mereu fără bani, a adăugat ea, stăteau o noapte sau două, apoi plecau pentru o vreme. La un moment dat, au dispărut. Valentina auzise că fuseseră arestați, deși nu știa de ce. „Dacă au fost recrutați pentru ceva”, mi-a spus ea, „trebuie să fi fost pentru bani.”

Cum au apărut „agenții de unică folosință”

La sfârșitul anului 2022, oficialii europeni din domeniul aplicării legii și al serviciilor de informații au început să observe un fenomen nou. Oferte anodine pentru munci ocazionale apăreau în grupuri de chat online, adesea pe Telegram. Cele mai multe erau adresate populațiilor locale vorbitoare de rusă — adică nu doar ruși, ci și belaruși și ucraineni. Plata era de obicei promisă în criptomonede. Serviciile de informații poloneze au inventat un termen pentru cei recrutați să îndeplinească astfel de sarcini aparent simple — jednorazowi agenci, sau „agenți de unică folosință”.

În primăvara anului 2023, poliția din orașul polonez Lublin a identificat o rețea de peste o duzină de agenți de unică folosință — ucraineni și belaruși, împreună cu un rus, jucător profesionist de hochei — unii dintre ei recrutați inițial pentru a lipi afișe și autocolante cu mesajele „Polonia ≠ Ucraina” și „NATO pleacă acasă”. Scopul, credeau autoritățile poloneze, era să determine oamenii să pună la îndoială sprijinul statului pentru Ucraina și să stârnească îndoieli și animozitate față de refugiații ucraineni aflați deja în țară. În Franța, agenți de unică folosință din Moldova, Bulgaria și Serbia, printre alții, au desenat Stele ale lui David pe ziduri din jurul Parisului, au vandalizat un memorial al Holocaustului și au lăsat capete de porc tăiate în fața moscheilor.

În iunie 2024, cinci sicrie de lemn drapate cu steaguri franceze au apărut lângă Turnul Eiffel, purtând inscripția „Soldats Français de l’Ukraine”. Poliția a reținut trei bărbați — din Bulgaria, Germania și Ucraina — care au spus că au fost plătiți cu câteva sute de euro pentru această acțiune. „Scopul este clar”, a spus un șef al serviciilor de informații europene. „Să amplifice tensiunile sau să creeze fisuri în societate ori, cel puțin, să creeze imaginea unui astfel de fenomen.”

Adesea, actele simple de vandalism duc la sarcini mai complicate. Membrii a ceea ce a devenit cunoscut drept celula Lublin, de exemplu, au fost plătiți ulterior să instaleze camere de supraveghere de-a lungul liniilor feroviare din Polonia care transportă ajutor militar și umanitar către Ucraina. Un bărbat din Letonia care încerca să cumpere marijuana pe Telegram a ajuns să fie recrutat pentru a desena graffiti în afara unui centru NATO de securitate cibernetică din Estonia; ulterior, coordonatorul său de pe Telegram l-a convins să facă fotografii pe ascuns ale unei baze aeriene militare letone. Bărbatul a fost arestat după ce a scăpat o foaie de hârtie pe care își notase instrucțiunile primite, împreună cu un desen al unui avion. O femeie din zonă a găsit ulterior foaia pe jos. „S-a dovedit că nu era cel mai isteț om”, mi-a spus un ofițer al serviciilor de securitate letone. „Dar pentru acest job a fost suficient.”

Toamna trecută, doi adolescenți olandezi au fost arestați pentru că ar fi folosit o aplicație de telefon cunoscută sub numele de packet sniffer, care interceptează datele din rețelele din jur, într-un cartier guvernamental din Haga unde se află mai multe ambasade și agenții de aplicare a legii ale U.E. Potrivit unei surse din securitatea olandeză familiarizate cu cazul, aceștia primiseră sarcina de la un coordonator anonim dintr-un grup Telegram asociat hackerilor ruși, care le oferise câteva sute de dolari în criptomonedă. Adolescenții au reușit să colecteze date din aproximativ o mie de rețele — informații potențial utile pentru crearea unei hărți a infrastructurii digitale sensibile și pentru identificarea vulnerabilităților de securitate. „Cu astfel de infracțiuni, șansele să prindem pe cineva sunt destul de mici”, mi-a spus sursa olandeză. „În mod clar, multe alte cazuri rămân nedetectate.” Cât despre adolescenți, care așteaptă acum procesul, sursa a spus: „Cred că se simt destul de proști.”

Au existat și mai multe incidente de sabotaj direct. Un incendiu la un depozit din estul Londrei care stoca ajutor umanitar pentru Ucraina a dus la condamnarea a șase bărbați britanici care, potrivit judecătorului, participaseră la o „campanie de terorism”. Bărbații discutaseră și răpirea lui Evgeny Chichvarkin, un restaurator rus cunoscut din Londra, devenit critic vocal al lui Vladimir Putin. Între timp, coordonatorul celulei Lublin, un utilizator Telegram numit Andrei, a oferit zece mii de dolari oricui putea deraia un tren cu marfă destinată Ucrainei. Nimeni din grup nu a reușit înainte de a fi arestat. Dar în noiembrie, alți agenți de unică folosință din Polonia au aruncat în aer o porțiune de cale ferată pe linia Varșovia–Lublin — un coridor esențial pentru livrarea de provizii către Ucraina — folosind explozibil militar C-4. Anchetatorii polonezi i-au identificat pe făptași ca fiind doi ucraineni care intraseră în țară din Belarus și apoi reușiseră să scape pe aceeași rută.

„Agenți ruși plănuiau să-l ucidă pe directorul executiv al Rheinmetall, cel mai mare producător de armament din Germania”

Între timp, poliția și serviciile de informații germane au dejucat cel puțin două comploturi de asasinat. În iunie 2024, un armean, un ucrainean și un rus ar fi încercat să întindă o capcană într-o cafenea din Frankfurt pentru un fost soldat ucrainean, într-un caz pe care procurorii îl consideră probabil o tentativă de asasinat la comandă. Fostul soldat a alertat poliția germană, iar bărbații au fost arestați. O lună mai târziu, a apărut în presă avertismentul transmis de serviciile de informații americane omologilor lor germani: agenți ruși plănuiau să-l ucidă pe directorul executiv al Rheinmetall, cel mai mare producător de armament din Germania, care furnizează tancuri, obuze de artilerie și alte muniții armatei ucrainene. Directorul executiv și-a sporit măsurile de securitate, iar atacul a fost aparent anulat.

Cele mai îndrăznețe acțiuni au avut loc mai târziu în acea vară, când agenți de unică folosință din orașe precum Amsterdam, Vilnius și Varșovia — niciunul neștiind de ceilalți — au fost recrutați să pregătească și să expedieze, prin DHL, pachete cu obiecte aparent aleatorii: perne pentru masaj cervical, jucării sexuale, cosmetice și îmbrăcăminte sport. Unele dintre pachete, trimise la adrese din Europa, Statele Unite și Canada, conțineau trackere GPS. Anchetatorii cred că acestea erau menite să monitorizeze rutele globale de transport și logistică. „Acum pachetul este la centrul de distribuție, acum este încărcat în avion, acum este la vamă — toate acestea sunt informații exploatabile”, a spus un procuror european care a lucrat la unul dintre cazuri. Alte transporturi conțineau dispozitive incendiare improvizate, practic bombe cu temporizator. Un pachet a luat foc într-o unitate de procesare DHL din Birmingham, Anglia. Altul a izbucnit în flăcări în timp ce era încărcat într-un avion cargo DHL la Leipzig. Decolarea avionului fusese întârziată din cauza unui zbor de conexiune întârziat. Dacă ar fi rămas în program, avionul s-ar fi aflat în aer în momentul exploziei.

„Agenția de informații militare a Rusiei, G.R.U., a fost principalul organizator al operațiunilor cu agenți de unică folosință în Europa”

În aproape toate cazurile, procurorii au concluzionat că agenția de informații militare a Rusiei, G.R.U., a fost principalul organizator al operațiunilor cu agenți de unică folosință în Europa. O sursă din establishmentul de securitate german mi-a spus: „Este o demonstrație de forță, o modalitate de a da jos masca și de a spune: «Ei bine, Germania, ce aveți de gând să faceți în privința asta?»”

Rusia știe că campania sa de sabotaj, care reprezintă un tip de amenințare hibridă — practic orice atac condus de stat care se situează sub nivelul unei acțiuni militare complete — creează o dilemă specială pentru sistemele juridice europene bazate pe reguli. „Ei derulează o operațiune care costă câteva mii de euro, realizată de oameni de care nu le pasă dacă îi pierd”, mi-a spus Bart Schuurman, conducătorul unui grup de cercetare privind terorismul și violența politică de la Universitatea Leiden, din Olanda. „Iar noi, în Europa, răspundem cu o investigație care durează luni, consumând resurse limitate în mai multe țări. Între timp, ei au trecut deja la următoarea.”

Intenția nu este neapărat de a submina capacitatea Occidentului de a ajuta Ucraina, ci mai degrabă de a influența opinia publică privind costul efortului de război extins. Un oficial european de politică externă a parafrazat mesajul pe care Rusia ar dori să-l transmită publicului: „Devine periculos cu acești belicoși la conducere. Vă puneți singuri în pericol. Așa că mai bine mergeți și votați, să zicem, partidul lui Marine Le Pen în Franța sau AfD” — Alternative für Deutschland — partide populiste de dreapta care și-au exprimat opoziția față de continuarea sprijinului occidental pentru Ucraina. Paulina Piasecka, o academiciană poloneză cunoscută și expertă în amenințări hibride, a spus: „Privite împreună, astfel de incidente sunt menite să răspândească incertitudine, frică, neîncredere. Statul pare incapabil. Iar oamenii încep să se întrebe: uite ce se întâmplă în jurul nostru pentru că suntem implicați în acest război, care, poate, de fapt nu este — sau nu ar trebui să fie — războiul nostru.”

„Era, practic, o rețetă pentru napalm improvizat”

Într-o zi din aprilie trecut, Chaliy s-a întâlnit cu Bardadim și Oleksandr la un McDonald's dintr-un centru comercial din Varșovia. Le spusese să-și lase telefoanele mobile în mașina lui înainte de a intra. „Acest lucru părea suspect, dar nu am insistat asupra lui”, le-a spus ulterior Bardadim anchetatorilor. Un ucrainean care locuise pentru scurt timp cu Chaliy în Varșovia a spus că acesta îi trata pe Bardadim și Oleksandr „ca și cum ar fi fost superior — le dădea ordine, îi intimida și le vorbea nepoliticos.” Cei doi adolescenți, la rândul lor, a spus el, „făceau totul fără obiecții.” O dată, Chaliy i-a pus să curețe cafetiera din apartamentul său.

La McDonald’s, Chaliy le-a oferit o slujbă. „Veți avea mereu bani în buzunare”, a spus el. Tot ce trebuia să facă era să lase un pachet într-un centru comercial. Câteva zile mai târziu, Chaliy l-a sunat pe Bardadim și i-a spus să instaleze Zangi, o aplicație de mesagerie relativ obscură, deținută de armeni, pe telefonul său. Bardadim urma să meargă în Lituania.

Bardadim a luat autobuzul spre Vilnius, unde a rătăcit pe străzi până în zori. A doua zi, un utilizator Zangi numit Q — „am presupus că era o cunoștință a lui Chaliy”, a spus Bardadim — i-a trimis o serie de instrucțiuni: trebuia să meargă la IKEA din Vilnius, lângă aeroport, și să facă fotografii. Q a vrut mai întâi imagini cu parcarea. Apoi i-a spus lui Bardadim să intre și să filmeze cu telefonul în timp ce mergea pe culoare. Q era interesat în mod special de prim-planuri ale departamentului de saltele. „Nu știam de ce făceam asta”, a spus ulterior Bardadim. „Dar am făcut ce mi-a spus Q.”

Bardadim s-a întors la Varșovia, unde, câteva săptămâni mai târziu, Chaliy i-a spus să ridice o mașină. Q i-a trimis lui Bardadim o adresă și o fotografie a unei arcade sub care urma să fie parcată mașina. Când a ajuns acolo, a găsit un VW Golf. Pe jos, în apropiere, era o pungă cu cabluri portocalii. Bardadim l-a sunat pe Chaliy, care i-a spus să ia cablurile și să conducă spre Vilnius — și să nu spună nimănui unde merge. Dar era prea târziu: Bardadim îl luase deja cu el pe Oleksandr.

La Vilnius, Q i-a spus lui Bardadim să lase mașina parcată undeva la marginea orașului. Trebuia să ia opt dintre cabluri cu el și să le ascundă pe restul. Bardadim le-a pus într-o țeavă în spatele unor tufișuri de pe marginea drumului, apoi a făcut o fotografie a locului și i-a trimis-o lui Q. Instrucțiunile veneau acum rapid. Chaliy i-a spus lui Bardadim să cumpere un moped second-hand; a găsit unul la două sute de euro. Q i-a trimis o listă de cumpărături: douăzeci de cutii de chibrituri, trei litri de benzină, trei litri de motorină și trei bucăți de săpun. Bardadim a spus ulterior că a cumpărat doar jumătate din cantitatea de combustibil cerută. „Începusem să ghicesc ce voiau să fac”, le-a spus anchetatorilor. „Voiam ca pagubele să fie mai mici.”

După ce a procurat materialele, Bardadim a dus totul în baia camerei sale de hotel. Q i-a trimis un manual ilustrat cu instrucțiuni pentru amestecarea combustibilului: Bardadim a combinat benzina și motorina într-o sticlă, apoi a adăugat săpun zdrobit în amestec. Era, practic, o rețetă pentru napalm improvizat — un gel extrem de inflamabil care se aprinde ușor și este dificil de stins. Q a cerut o fotografie pentru a-i verifica munca. Mirosul puternic de combustibil s-a răspândit din baie; Oleksandr și-a băgat capul înăuntru. Mai târziu, l-a ajutat pe Bardadim, conform instrucțiunilor lui Q, să răzuiască capetele de sulf ale chibriturilor cu un cuțit. „A ghicit ce făceam, dar nu a spus nimic”, a spus Bardadim. Bardadim a tăiat o gaură într-o cutie goală de chibrituri, a trecut un cablu prin ea, apoi a turnat sulful desprins în interior. A împletit cablurile și le-a conectat la un încărcător de telefon.

Componenta finală putea fi găsită la gara din Vilnius, a spus Q, trimițând o fotografie a unei chitanțe de la un dulap pentru bagaje. Bardadim a ridicat pachetul și, înapoi la hotel, l-a deschis pentru a vedea două smartphone-uri fabricate în China. Q i-a explicat cum să asambleze toate elementele dispozitivului. Când totul era pregătit, Q a spus că Bardadim trebuie să seteze alarma telefoanelor să sune la ora patru dimineața. Bardadim i-a trimis fotografii lui Q, care a răspuns: „O.K.” La ordinul lui Q, Bardadim lăsase mopedul parcat la o benzinărie. Acum i s-a spus să-l ia și să meargă la IKEA.

Q îi spusese lui Bardadim să cumpere și o cască de motociclist și să o poarte nu doar în timp ce conducea mopedul, ci și în interiorul magazinului. „Era foarte strict în privința asta”, și-a amintit Bardadim. Chaliy i-a trimis bani pentru cască, dar Bardadim nu a cumpărat una. În schimb, i-a trimis lui Q o fotografie a unei căști găsite pe internet și a luat un Uber până la magazin. Ideea de a se plimba prin IKEA cu o cască pe cap, le-a spus ulterior anchetatorilor, „părea ridicolă și suspectă.” Q îi spusese lui Bardadim să lase un dispozitiv exploziv la fiecare capăt al culoarului de saltele. Dar Bardadim, cumpărând doar jumătate din cantitatea de combustibil cerută de rețetă, avea un singur pachet. Un agent de securitate aflat de serviciu la IKEA în acea noapte, care a vizionat ulterior imaginile CCTV ale magazinului, a descris mișcările lui Bardadim: „Se uită în jur, se apleacă să examineze totul, ținând tot timpul în mână o pungă albă de plastic.” Un minut mai târziu, Bardadim pleacă fără pungă.

În afara magazinului IKEA, Bardadim i-a spus lui Q că a terminat treaba. Q i-a ordonat să se întoarcă la magazin la ora patru dimineața pentru a „filma ce se întâmplă.” Ceea ce a văzut Bardadim în cele din urmă a fost un incident relativ minor. Dispozitivul incendiar a funcționat, dar alarmele de incendiu ale magazinului au pornit aproape imediat, la fel și sistemele de sprinklere; pompierii au stins rapid restul flăcărilor. Pagubele au fost estimate la puțin sub cinci sute de mii de euro — o sumă considerabilă, dar departe de a fi catastrofală pentru cel mai mare retailer de mobilă din lume. Odată întors la Varșovia, Bardadim a primit un mesaj pe Zangi de la un utilizator necunoscut, pe care a presupus că era Q folosind un alt cont. „De ce nu ai lăsat două pachete, cum ți-am spus?” a întrebat utilizatorul. Bardadim nu a răspuns.

„O divizie specifică a G.R.U., Departamentul pentru Sarcini Speciale, se află în spatele operațiunilor Rusiei”

Oficialii serviciilor de informații occidentale cred că o divizie specifică a G.R.U., Departamentul pentru Sarcini Speciale, se află în spatele operațiunilor Rusiei cu agenți de unică folosință. Departamentul pare a fi o ramură a unei unități G.R.U. notorii, cunoscută sub desemnarea numerică 29155, care are o lungă istorie de subversiune și sabotaj în Europa.

În 2014, agenți ai unității au provocat două explozii care au distrus depozite de muniții din Republica Cehă, ucigând două persoane. Câțiva ani mai târziu, în ziua alegerilor parlamentare din Muntenegru, ofițeri G.R.U. au încercat să organizeze o lovitură de stat armată, care în cele din urmă a eșuat. În 2018, în Regatul Unit, doi colonei din unitate l-au otrăvit pe fostul spion Sergei Skripal și pe fiica sa cu Noviciok, un agent neurotoxic produs de stat. Acea acțiune pare să fi eșuat: ambii Skripal au supraviețuit, o femeie neimplicată a murit, iar G.R.U. a fost identificată drept autorul atacului. (Ca răspuns, țările occidentale au expulzat peste o sută cincizeci de diplomați ruși.) Un oficial european din domeniul informațiilor a descris reputația G.R.U. ca fiind aceea de a „provoca haos, de a crea perturbări, de a acționa imprudent.”

În ceea ce privește operațiunile mai recente de sabotaj desfășurate de Departamentul pentru Sarcini Speciale, un analist european de informații care monitorizează G.R.U. mi-a spus: „componența este ușor diferită, dar sunt mulți dintre aceiași oameni, îndeplinind funcții foarte similare.” Schuurman, expertul în violență politică de la Universitatea Leiden, a spus: „Nu este nimic intrinsec nou, sau măcar specific rusesc, în utilizarea interpușilor în politica de stat sau în război.” Serviciile de informații ucrainene, de exemplu, au folosit agenți locali neștiutori în interiorul Rusiei pentru a efectua asasinate țintite și sabotaje ale infrastructurii. Dar, a continuat Schuurman, „ce este remarcabil este amploarea — și îndrăzneala.”

Mai mulți factori ajută la explicarea noii dependențe a Rusiei de agenți de unică folosință. După invazia Ucrainei, națiunile europene au expulzat încă șase sute de diplomați ruși, majoritatea ofițeri de informații care operau sub acoperire diplomatică. Înainte de 2022, deținătorii de pașapoarte diplomatice ruse puteau călători în majoritatea țărilor europene timp de nouăzeci de zile fără viză — o facilitate utilă pentru ofițerii de informații aflați în misiuni pe termen scurt. După invazie, Uniunea Europeană a revocat această prevedere. Charlie Edwards, cercetător la International Institute for Strategic Studies din Londra, care anul trecut a scris un raport autoritar despre eforturile de sabotaj ale Rusiei, mi-a spus că, drept urmare, „serviciile ruse și-au pierdut capacitatea de a face ceea ce făcuseră anterior sau și-ar dori să facă și au fost nevoite să devină mai creative.”

În același timp, invazia a declanșat un set complet nou de imperative pentru serviciile de spionaj ruse. Din perspectiva Kremlinului, Rusia poartă război nu doar împotriva Ucrainei, ci împotriva Occidentului colectiv. Ucraina este doar linia frontului actual; spatele frontului, ca să spunem așa, este Europa, unde sunt produse și asamblate arme, este colectat echipamentul militar și sunt elaborate pachete de ajutor financiar și alte măsuri pentru sprijinirea Ucrainei. „Din punct de vedere doctrinar, Europa face absolut parte din teatrul conflictului”, a spus Edwards. Iar Rusia, ca orice țară aflată în război, are un interes să perturbe liniile de aprovizionare, să semene confuzie și să reducă moralul public în teritoriul advers. Maciej Matysiak, fost ofițer de rang înalt în contrainformațiile militare poloneze, mi-a spus: „Serviciile de informații ruse au rămas sub o presiune mai mare venită de sus, fiind așteptate să preia mai multe sarcini, în timp ce aveau mai puțin personal pe teren.”

O structură împrumutată din grupările de crimă organizată: „Fiecare are sarcina sa atribuită. Nimeni nu știe ce face altcineva”

Operatorii tradiționali de informații, precum și persoanele pe care le recrutează și le instruiesc pe teren, sunt menite să pătrundă în facilități sau rețele specifice pentru a colecta secrete strict păzite. „Scopurile sau sarcinile tind să fie sofisticate, iar valoarea oricărei acțiuni particulare poate, dacă este executată bine, să fie destul de mare”, a spus Arkadiusz Nyzio, un cercetător polonez care a urmărit apariția agenților de unică folosință. Istoric, agențiile de informații au depus eforturi considerabile pentru a-și proteja resursele, oferindu-le platforme de comunicare criptate și planuri detaliate de exfiltrare. Dar, în cazul agenților de unică folosință, ceea ce contează este capacitatea tuturor agenților, în ansamblu, de a bloca resurse și de a crea o stare generală de insecuritate. (Din acest motiv, recruții Rusiei sunt adesea numiți „agenți de unică folosință”.) „Este o tactică de roi”, a spus Nyzio. „Și cu risc redus dacă lucrurile merg prost.”

Conectarea agenților de unică folosință la superiorii din aparatul de securitate al statului rus este extrem de dificilă. Instrucțiunile sunt transmise prin mai multe straturi de intermediari, adesea persoane din diaspora rusă sau din lumea interlopă. Un oficial european din domeniul informațiilor a estimat că, în medie, există cel puțin trei niveluri de separare între agenții de unică folosință și ceea ce este cunoscut drept un ofițer „cadru” — un agent care lucrează ca parte a unei unități oficiale din serviciile ruse. „Este o întreagă piramidă”, a spus un ofițer din serviciile de securitate ale Poloniei. „Există ofițeri G.R.U., iar sub ei coordonatori, recrutorii, logisticieni, persoane separate care se ocupă de plăți sau pregătesc explozibili, alții responsabili de mașini.” Ofițerul polonez a vorbit despre o structură împrumutată din grupările de crimă organizată: „Fiecare are sarcina sa atribuită. Nimeni nu știe ce face altcineva.”

Oficialul european din domeniul informațiilor a comparat folosirea agenților de unică folosință de către G.R.U. cu tacticile ISIS. „Este foarte similar cu modul în care ISIS folosea sarcini la distanță”, a spus oficialul. În acel model, liderii ISIS din Siria sau Irak recrutau adepți în țările occidentale prin platforme online și le ofereau instrucțiuni de bază pentru efectuarea unor atacuri teroriste. „Este foarte ieftin, oferă o aparență de negare plauzibilă, iar răspândirea poate fi enormă”, a spus oficialul.

Irena Lipowicz, jurist polonez care a făcut parte dintr-o comisie guvernamentală ce a studiat recent amenințarea interferenței străine, a descris profilul tipic al persoanelor abordate de serviciile de informații ruse: „Încearcă să caute oameni vulnerabili — singuratici, marginalizați, fie în clasă, fie în societate în general, fără experiență și poate nu foarte isteți sau înțelepți.” Ea a continuat: „Migranții ucraineni, în special adolescenții, se pot potrivi perfect acestei descrieri.”

„Sincer, sunt niște idioți care vor bani ușor și nu pun multe întrebări”

Adesea, tinerii refugiați din războiul din Ucraina nu au acte de rezidență pe termen lung sau venituri stabile în țările în care imigrează. Este posibil să nu vorbească limba sau să nu fie integrați în comunitățile locale. Și, după cum mi-a spus ofițerul polonez de securitate, „dacă îi prindem, asta ajunge doar să ajute narațiunea propagandistică a Rusiei: Uitați, îi sprijiniți, iar ei vă atacă.” În 2022, nouăzeci la sută dintre persoanele chestionate în Polonia erau în favoarea acceptării refugiaților ucraineni. Acum, procentul este sub cincizeci la sută, un procent similar considerând că statul polonez este prea generos cu beneficiile — inclusiv subvenții în numerar și asistență medicală gratuită — pe care le oferă ucrainenilor.

Din 2022, aproximativ șapte milioane de oameni au fugit din Ucraina, aproape o treime intrând în Polonia și Germania. Se estimează că cel puțin un sfert de milion de refugiați ucraineni au călătorit prin Rusia și Belarus înainte de a ajunge în Europa, ceea ce înseamnă că probabil au trecut prin așa-numite puncte de filtrare, medii potențial propice pentru recrutare. Un oficial european de rang înalt mi-a spus: „Europa ar putea simți că ar trebui să verifice mai atent pe cine lăsăm să intre.” Desigur, a adăugat oficialul, „exact asta vrea Rusia.”

Dar, în aproape toate cazurile, agenții de unică folosință sunt apolitici, au nevoie de bani și ignoră cauza pe care o susțin în cele din urmă. Ofițerul polonez de securitate mi-a spus că, dintre cei șaizeci și doi de suspecți arestați în Polonia în ultimii ani în cadrul investigațiilor privind sabotajul, doar doi au fost considerați motivați în principal de sentimente pro-ruse. „Nu este un film prost cu spioni”, a spus ofițerul polonez. „Nimeni nu vine și spune: «Sunt cu G.R.U.»” Dar, a continuat el, „folosiți-vă capul.” Cine ar fi probabil să vă ceară, de exemplu, să lipiți afișe cu mesaje anti-ucrainene și anti-NATO sau să fotografiați linii de cale ferată care transportă echipament militar occidental către Ucraina?

Totuși, poate fi ușor să simți o undă de simpatie pentru cei atrași în aceste comploturi, adesea tineri precum Bardadim, refugiați sosiți într-o țară nouă cu puține contacte sau resurse. Ofițerul polonez a respins astfel de preocupări: „Sincer, sunt niște idioți care vor bani ușori și nu pun multe întrebări.”

Înapoi la Varșovia, Chaliy i-a oferit lui Bardadim o recompensă pentru incendiul de la IKEA: BMW-ul pe care îl condusese din România era acum al lui. Dar, chiar și după Vilnius, Bardadim și Oleksandr nu aveau bani. Chaliy nu doar că nu le plătise sumele mari promise — încetase și să le mai acopere cheltuielile de bază. Bardadim a mers cu Oleksandr la hostelul unde mai stătuseră, dar nu aveau bani pentru o cameră. Au dormit în BMW.

Între timp, Q îi trimitea mesaje lui Bardadim. I-a trimis o captură de ecran cu o adresă din Varșovia. Bardadim a văzut că era un centru comercial mare. Q i-a spus să meargă acolo la ora patru dimineața și să filmeze cu telefonul. „Nu știam ce trebuia să se întâmple”, a spus Bardadim. „Dar aveam o bănuială.”

„Unul dintre cele mai mari centre comerciale ale capitalei fusese redus la o întindere de oțel carbonizat și cenușă”

Centrul comercial Marywilska, în centrul Varșoviei, era un complex de dimensiunea unui stadion, cu peste o mie de standuri care vindeau de toate, de la geci matlasate la pho. (Mulți dintre comercianți proveneau inițial din Vietnam.) În dimineața zilei de 12 mai 2024, în jurul orei trei și jumătate, un incendiu a izbucnit în aripa H a clădirii, unde se aflau magazine de încălțăminte și cosmetice. Câțiva agenți de securitate erau de serviciu în tura de noapte. Cel puțin unul a luat un stingător, dar flăcările s-au extins rapid scăpând de sub control. Când pompierii au ajuns, unsprezece minute mai târziu, două treimi din clădire erau cuprinse de flăcări, acoperișul deformându-se și prăbușindu-se. Un membru de rang înalt al serviciului de pompieri din Polonia a declarat ulterior jurnaliștilor că incendiul, care s-a răspândit cu o viteză și o intensitate neobișnuite, nu a fost un accident: „A provoca un incendiu ca acesta este o artă desăvârșită.”

Bardadim a părăsit BMW-ul în jurul orei 3 dimineața. A pornit prin Varșovia cu autobuzul, dar a adormit și și-a ratat stația. Nu a ajuns la mall decât aproape de patru și jumătate. Nu a putut vedea mare lucru. „Când am ajuns”, a spus el, „aproape că arsese complet.” Pe măsură ce soarele răsărea, unul dintre cele mai mari centre comerciale ale capitalei fusese redus la o întindere de oțel carbonizat și cenușă.

Oleksandr s-a trezit în BMW în jurul orei 7 dimineața. Și-a verificat telefonul și a văzut știrile despre incendiul de la Marywilska. O oră mai târziu, Bardadim a apărut, spunând că „se ocupase de treabă”.

Oleksandr i-a arătat notificările de pe telefon: asta e treaba ta?

Nu, a spus Bardadim. Eu nu am provocat incendiul. Eu doar l-am filmat.

Mai târziu în acea zi, Q i-a spus lui Bardadim să meargă la Vilnius pentru a ridica un alt pachet din gara feroviară. Oleksandr a rămas în urmă. Ulterior, le-a spus anchetatorilor că știa ce urma să facă Bardadim în călătorie: „Să dea foc la ceva.” La un moment dat, Bardadim a sugerat că actele de incendiere erau rezultatul unor dispute comerciale, nu al sabotajului susținut de stat — o poveste pe care s-ar putea să o fi crezut sau pe care a fost pur și simplu stimulat să o spună sieși și altora. În orice caz, el a susținut că se gândise să refuze ultima misiune, dar îi era teamă că „Chaliy s-ar supăra.” Bardadim a ajuns la Vilnius la cinci dimineața, s-a îndreptat spre gară și a deschis un dulap de depozitare. Înăuntru a găsit o geantă IKEA care conținea o mașinuță cu telecomandă, câteva telefoane mobile și o pereche de vibratoare — obiectele false lăsate de Anna sub îndrumarea poliției lituaniene.

Ofițerul din serviciile de securitate letone mi-a spus că ținta lui Bardadim la Riga rămâne un mister. „Nu știm, iar el nu știa”, a spus ofițerul. „Cel mai probabil ar fi aflat odată ajuns acolo.” Acest lucru îl făcea pe Bardadim să pară extrem de lipsit de curiozitate, am remarcat eu, pornind în călătorii cu autobuzul prin Europa pentru a provoca incendii în locații nedezvăluite. „Pentru tine și pentru mine poate părea ciudat sau ilogic”, a spus ofițerul. „Dar el nu gândea în astfel de categorii. Când faci treburi pentru oameni despre care știi că sunt criminali, nu pui multe întrebări suplimentare.”

Rusia dorește menținerea operațiunilor sale de sabotaj „sub pragul războiului”

Rusia dorește menținerea operațiunilor sale de sabotaj „sub pragul războiului”, mi-a spus ofițerul din serviciul polonez de informații. În Polonia, de exemplu, în ciuda vandalismului, incendiilor și atacurilor asupra căilor ferate, nu au existat operațiuni îndreptate împotriva facilităților militare sau infrastructurii critice. Un astfel de atac ar declanșa probabil un răspuns mai puternic, poate chiar acțiuni militare. „Rusia știe că nu va avea prea mult succes într-un conflict deschis cu NATO”, a spus oficialul european din domeniul informațiilor.

Utilizarea agenților de unică folosință îi permite Rusiei să mențină cel puțin o aparență de negare plauzibilă. În 2024, după descoperirea complotului DHL, oficiali din administrația Biden au încercat să intervină, îngrijorați că, dacă nu sunt oprite, operațiunile de sabotaj rusești ar putea duce la o catastrofă majoră. („Nu lansezi un plan ca acesta dacă prăbușirea unui avion nu este un rezultat cu care ești confortabil”, mi-a spus procurorul european.) Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională al lui Biden, l-a sunat pe Yuri Ușakov, un consilier de top al lui Putin; William Burns, directorul C.I.A., și-a contactat și el omologii din serviciile de securitate ruse. Mesajul, potrivit unei persoane familiarizate cu aceste convorbiri, a fost, în esență: „Opriți-vă.” Oficialii ruși s-au prefăcut că nu înțeleg. „«Nu știm despre ce vorbiți»”, a spus oficialul european, parafrazând reacția.

În același timp, statul rus dorește ca Europa să fie conștientă că se află în spatele actelor de sabotaj — altfel, atacurile nu servesc niciun scop, ca un copac care cade fără ca cineva să-l audă. „Este o linie fină”, mi-a spus Schuurman, cercetător la Universitatea Leiden. „Ar trebui să existe suficiente legături pentru a provoca speculații și, cel mai important, neliniște.”

Alți oficiali au descris sentimentul de a fi prinși într-o capcană: cu cât guvernele lor sunt mai vigilente în a răspunde amenințării sabotajului rusesc, cu atât mai mult se răspândesc frica și neliniștea în societate. „Dacă spui în fiecare zi «Rusia ne atacă», atunci nici nu mai trebuie să ne atace”, a spus oficialul european din domeniul informațiilor. El a descris cum, în 2024, după ce cablurile submarine din Marea Baltică s-au rupt misterios, agenții din întreaga Europă au convocat grupuri de lucru presupunând că Rusia este vinovată. O investigație multilaterală de luni de zile nu a descoperit însă dovezi concludente de sabotaj.

„Chiar dacă războiul din Ucraina se va încheia, Rusia va considera în continuare Europa un adversar strategic”

Nu există nici un sfârșit clar la orizont. Chiar dacă războiul din Ucraina se va încheia, Rusia va considera în continuare Europa un adversar strategic. „Capacitatea în sine este îngrijorătoare”, mi-a spus oficialul european din domeniul informațiilor. „Astăzi este folosită la un nivel relativ scăzut. Dar nu există niciun motiv pentru care nu ai putea face același lucru, dar crescând miza.” Metodele și tacticile necesare pentru a face agenții să trimită colete inflamabile în avioane cargo sau să incendieze centre comerciale ar putea fi folosite pentru a declanșa atacuri teroriste care provoacă victime în masă. „Ne gândim la asta ca la un cadran”, a spus oficialul. „Poate că acum este setat la Nivelul 1. Dar dacă ajunge la 10?”

Citește întregul reportaj aici.