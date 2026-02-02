search
Kremlinul confirmă noi negocieri SUA-Rusia-Ucraina la Abu Dhabi

Război în Ucraina
Publicat:

Kremlinul a confirmat luni că a doua rundă de negocieri trilaterale va avea loc în această săptămână la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, relatează EFE.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

„Într-adevăr, a doua rundă va avea loc miercuri şi joi la Abu Dhabi”, a anunţat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, în conferinţa sa de presă telefonică zilnică.

Peskov a explicat că întâlnirea trilaterală programată pentru duminică a fost amânată întrucât a fost necesar ca cele trei părţi să „îşi coordoneze programul”.

Acesta a confirmat totodată că trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai SUA în Florida în weekend, însă acele discuţii s-au concentrat pe probleme economice.

Duminică, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat reluarea discuţiilor trilaterale după ce negociatorul-şef al SUA, Steve Witkoff, nu s-a mai deplasat duminică la Abu Dhabi.

„Ucraina este pregătită pentru discuţii substanţiale şi suntem interesaţi să ne asigurăm că rezultatul ne apropie de un sfârşit real şi demn al războiului”, a scris el pe reţelele de socializare.

Potrivit tuturor părților implicate în negocieri, prima rundă a fost constructivă însă principalele puncte de blocaj rămân problema teritoriului şi controlul centralei nucleare Zaporojie.

La Abu Dhabi s-a discutat și un armistiţiu energetic, care a fost anunțat de Donald Trump, dar care nu a făcut obiectul unui acord oficial între Rusia și Ucraina și pe care Rusia l-ar fi menţinut doar până duminică, 1 februarie, potrivit Kievului.

Rusia a continuat atacurile asupra orașelor ucrainene, lovind ținte civile și infrastructura feroviară.

