Keir Starmer ar putea demisiona din funcția de prim-ministru al Marii Britanii, potrivit Bloomberg. Cine i-ar putea lua locul?

Poziția prim-ministrului britanic Keir Starmer este tot mai fragilă, pe fondul controverselor legate de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în Statele Unite, relatează Bloomberg. Decizia a stârnit reacții puternice din cauza legăturilor anterioare ale lui Mandelson cu Jeffrey Epstein.

Surse familiarizate cu discuțiile din conducerea Partidului Laburist afirmă că, în biroul prim-ministrului, se pregătea o conversație dificilă. Mai mulți membri ai cabinetului ar fi luat în calcul să-i ceară lui Starmer să demisioneze în cadrul unor discuții private. În cazul unui refuz, unii dintre ei ar fi analizat posibilitatea de a-și da demisia. Un consilier guvernamental a declarat că șansele ca Starmer să rămână în funcție până la sfârșitul săptămânii sunt „50 la 50”.

Potrivit acelorași surse, Starmer a petrecut câteva zile cântărind dacă poate continua să conducă guvernul fără Morgan McSweeney, principalul său strateg politic. Plecarea acestuia, care a avut un rol esențial în victoria categorică a laburiștilor la alegerile din 2024, a slăbit considerabil poziția premierului, într-un moment marcat deja de nemulțumiri interne și apeluri la schimbarea conducerii.

Bloomberg notează că McSweeney a fost adesea cel care a absorbit presiunea în timpul scandalurilor ce l-au vizat pe prim-ministru. În lipsa acestui sprijin, Starmer se confruntă acum direct cu consecințele politice, într-un context în care controversa legată de Mandelson ar putea escalada.

În interiorul partidului, există așteptări ca Starmer să încerce să-și consolideze poziția printr-o remaniere guvernamentală, care ar putea include figuri din aripa stângă, precum Angela Rayner, sau promovarea unor politicieni cu greutate, precum ministrul energiei Ed Miliband, fost lider al partidului.

Alții sunt însă sceptici că Rayner ar accepta o astfel de ofertă, în condițiile în care este considerată tot mai aproape de a-l succeda pe Starmer. Un membru al Partidului Laburist a declarat că singura șansă a actualului premier de a rămâne în funcție până la alegerile locale din luna mai ar fi să accepte statutul de „rață șchioapă”, timp în care rivalii săi și-ar putea pregăti ofensiva politică.

Chiar dacă Starmer va depăși scandalul Mandelson, presiunile ar urma să continue în următoarele săptămâni. Un test major îl reprezintă alegerile parțiale programate pentru 26 februarie în circumscripția Gorton și Denton, zonă considerată tradițional un bastion laburist, dar unde „Verzii” și partidul Reform UK câștigă teren.

În prezent, Angela Rayner este văzută drept principala favorită pentru funcția de prim-ministru, deși în interiorul partidului sunt vehiculate numele a cel puțin alți șase potențiali candidați.