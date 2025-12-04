Peste jumătate dintre europeni cred că există un risc ridicat ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani

Peste jumătate dintre europeni consideră că există un risc ridicat ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani. Potrivit sondajului publicat joi în revista franceză Le Grand Continent, 81% nu cred sau cred foarte puţin într-un război cu China în următorii ani.

Peste jumătate (51%) dintre respondenţi consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani, subliniază acest studiu realizat pe un eşantion de 9.553 de persoane, utilizând metoda cotelor, scrie News.ro.

Cele nouă ţări sunt Franţa, Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia, Croaţia, Belgia şi Ţările de Jos, cu eşantioane de peste 1.000 de persoane în fiecare dintre ele.

Întrebarea pusă la sfârşitul lunii noiembrie de Cluster 17 pentru revista Le Grand Continent a fost: „În opinia dumneavoastră, Rusia ar putea intra în război cu ţara dumneavoastră în următorii ani?”

Percepţia riscului unui conflict deschis cu Rusia variază în funcţie de ţară.

În Polonia, care se învecinează cu Rusia şi cu aliatul său Belarus, 77% dintre respondenţi consideră acest risc ca fiind ridicat sau foarte ridicat. În Franţa, procentul este de 54%, iar în Germania de 51%. Spre deosebire de polonezi, 65% dintre respondenţii italieni consideră că riscul este scăzut sau inexistent.

Rezultatele acestui studiu arată, de asemenea, că o largă majoritate (81%) nu crede sau crede foarte puţin într-un război cu China în următorii ani.

„Rusia reprezintă, aşadar, de departe, ameninţarea de război statal cea mai structurantă în opinia europeană”, analizează Le Grand Continent, o publicaţie geopolitică afiliată Şcolii Normale Superioare din Franţa.

„Dacă Rusia reprezintă ameninţarea statală majoră, terorismul este ameninţarea imediată în opinia europenilor. La nivelul celor nouă ţări incluse în sondaj, 63% dintre respondenţi consideră că riscul unui război deschis cu organizaţiile teroriste este «ridicat» (sau foarte ridicat, n.r.)”, potrivit Le Grand Continent.

Respondenţii se îndoiesc de capacităţile militare ale propriului lor ţări în faţa Moscovei. Peste două treimi (69%) dintre ei consideră că ţara lor nu ar fi „deloc” sau „mai degrabă nu” capabilă să se apere în faţa unei agresiuni ruseşti.

În Franța, singura țară chestionată care deține arme nucleare, respondenții sunt cei mai optimiști: 44% cred că statul lor se poate apăra.

La polul opus, belgienii (87%), italienii (85%) și portughezii (85%) sunt în mare majoritate convinși că propriile țări nu ar face față unei amenințări.

Sondajul acoperă teme geopolitice și sociale mai largi: 55% dintre europeni cred că UE ar trebui să mențină o poziție echilibrată între SUA și China, iar aproape jumătate (48%) îl percep pe Donald Trump drept „dușman al Europei”, cu variații mari între țări.

În privința problemelor interne, majoritatea europenilor văd imigrația ca o „amenințare la coeziunea națională”, sentiment mai accentuat în nordul și estul continentului. Totodată, un număr semnificativ susține reducerea cheltuielilor publice și a aparatului administrativ.