search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Marina rusă a îndreptat arme spre navele daneze, acuză serviciul de informații

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Navele de război rusești au făcut în mod repetat pe manevre periculoase, au îndreptat arme spre navele militare daneze și au perturbat sistemele de navigație în strâmtorile Danemarcei ce leagă Marea Baltică de Marea Nordului, a declarat vineri serviciul danez de informații, subliniind riscul unei escaladări accidentale nedorite, relatează Reuters.

Rusia, suspectată că se află în spatele incidentelor cu drone FOTO X
Rusia, suspectată că se află în spatele incidentelor cu drone FOTO X

În strâmtorile daneze, o rută maritimă internațională aglomerată, au loc frecvente mișcări ale navelor militare rusești, acestea fiind de regulă escortate de marina daneză.

„Am observat mai multe incidente în strâmtorile daneze, unde elicoptere și nave ale forțelor aeriene daneze au fost vizate de radare și navele de război rusești au îndreptat fizic arme către ele”, a declarat directorul Serviciului danez de informații militare Thomas Ahrenkiel, într-o conferință de presă.

Navele de război rusești intrat pe cursuri de coliziune cu nave daneze, a precizat acesta.

Ahrenkiel a informat că o navă de război rusească este ancorată în apele daneze de peste o săptămână, posibil  în scopul unei interferențe în eventualitatea în care Danemarca ar încerca să intervină în mișcările „flotei din umbră” a Rusiei, petroliere folosite de Moscova pentru a eluda sancțiunile occidentale asupra exporturilor sale de petrol.

Reuters amintește un incident din luna mai, în Marea Baltică, când Rusia a trimis un avion de vânătoare în timpul interceptării de către Estonia a unui petrolier suspectat că aparține acestei flote din umbră.

Serviciile de informații ale apărării au observat, de asemenea, nave de război rusești navigând prin strâmtorile daneze cu sonare și echipamente de bruiaj, potrivit lui Ahrenkiel. „Foarte probabil” acestea, cel puțin o dată, au bruiat semnale, provocând interferențe extinse GPS în Danemarca.

Războiul hibrid al Rusiei

Serviciul de informații al Danemarcei evaluează faptul că Rusia desfășoară un război hibrid împotriva Danemarcei și a Occidentului în sens larg.

„Rusia folosește mijloace militare, inclusiv într-un mod agresiv, pentru a pune presiune asupra noastră fără a trece linia de conflict armat în sens tradițional”, a declarat Ahrenkiel.

Moscova a negat în repetate rânduri responsabilitatea pentru atacurile hibride din Europa. Președintele Vladimir Putin a glumit joi că nu va mai zbura cu drone deasupra Danemarcei și a descris drept „prostii” ideea că țara sa ar putea viza un membru NATO.

Reacția Casei Albe

Casa Albă a declarat vineri că raportul privind provocările navale rusești împotriva Danemarcei este o problemă serioasă.

„Este o chestiune pe care administrația o ia foarte în serios și o monitorizăm constant. Consiliul Național de Securitate de aici, de la Casa Albă, este în corespondență constantă cu aliații noștri NATO, iar președintele vorbește cu mulți dintre ei”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, reporterilor, la o conferință de presă.

Mette Frederiksen a catalogat săptămâna trecută recentele incursiuni ale dronelor deasupra aeroporturilor și instalațiilor militare daneze drept un „atac hibrid” asupra țării.

Ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că anchetele privind incidentele continuă, iar în prezent nu s-a ajuns la concluzii clare privind identitatea autorului.

Reacția Rusiei

„Navele Marinei Ruse respectă cu strictețe normele dreptului maritim internațional, inclusiv pe cele privind trecerea inofensivă prin apele teritoriale daneze și strâmtorile Baltice”, se arată într-un comunicat al ambasadei Rusiei în Danemarca, transmis publicației Newsweek.

„Autoritățile daneze nu au informat partea rusă despre niciun incident recent. Considerăm drept nefondate speculațiile privind crearea de amenințări la adresa siguranței navigației ca fiind inacceptabile și iresponsabile.”

Cel mai recent, Belgia și Germania au raportat o activitate misterioasă a dronelor în noaptea de vineri. Autoritățile belgiene au anunțat că 15 drone au fost observate deasupra unei baze militare înainte de a se îndrepta spre Germania.

Amenințările hibride, care includ sabotajul, dezinformarea, spionajul și atacurile cibernetice, sunt ce în ce mai agresive, au semnalat agențiile de securitate occidentale.

NATO și-a consolidat operațiunile în zona baltică ca răspuns la incursiunile recente cu drone în spațiul aerian al mai multor țări europene. Suedia a propus vineri o nouă legislație pentru a extinde supravegherea maritimă din partea gărzii de coastă.

Danemarca, o susținătoare fermă a Ucrainei în războiul cu Rusia, și-a majorat bugetul militar și s-a angajat să achiziționeze arme de precizie cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească în interiorul Rusiei.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
digi24.ro
image
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
stirileprotv.ro
image
Cine sunt cele 5 zodii GENEROASE care sunt dispuse să te ajute când ești la nevoie și cele 3 zodii EGOISTE cărora să nu le ceri niciodată ajutorul
gandul.ro
image
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
mediafax.ro
image
Cine este românul care l-a ajutat pe Cristiano Ronaldo să-și cumpere prima mașină. ”Datorită mie și-a luat un Mercedes”
fanatik.ro
image
Adolescence de România. Detalii neştiute despre criminalul de 17 ani care vâna oameni cu cuțitul în Grădina Botanică. A devenit „un veritabil prădător feroce”, deşi „părinţii s-au implicat în educarea lui şi i-au oferit totul”, spun judecătorii
libertatea.ro
image
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
digi24.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan provoacă un cutremur în sistem: Premierul cere tăierea salariilor magistraților care judecă 'pe sărite'
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
România, lovită de ciclon care a adus ninsori şi vijelii. Reacţia unei turiste din Namibia
observatornews.ro
image
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 de euro acum, în octombrie 2025
cancan.ro
image
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
prosport.ro
image
Cât e amenda dacă nu ai cauciucuri de iarnă pe mașină și circuli pe drumuri cu zăpadă sau polei
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu stadionul de 94.000.000 de euro care ar trebui construit într-unul dintre cele mai frumoase orașe din România, în plină austeritate a lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Câți bani cere Ioana, soția lui Gabi Tamaș, pentru o ședință de pilates
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut alpinist a murit, după ce a căzut în gol, în timpul unei transmisiuni live! Mii de fani au asistat la tragedie
kanald.ro
image
Limită de vârstă de 80 de ani pentru șoferi, în această țară. Reînnoirea permisului de conducere se închide, cu rare excepții
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
PRIMA reacție a Marei Bănică, după ce Serghei Mizil i-a adus acuzații grave la Asia Express. Gestul urât făcut față de fostul ei partener!
romaniatv.net
image
Ninsorile și vijeliile fac prăpăd în România. ANM anunță cum va fi vremea pe 4 și 5 octombrie
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
19406371 jpg
Ce zodii chinezești atrag dragostea și norocul pe 4 octombrie 2025
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
„Viața lui Kate Middleton este departe de cea a unei prințese din basme”. Trecutul care o bântuie pe prințesă

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!