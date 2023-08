Pentru a sprijini ofensiva din sud, armata ucraineană a pregătit cinci batalioane de geniști

Cinci batalioane din arma geniu au fost deja pregătite pentru a sprijini ofensiva forțelor armate ale Ucrainei în direcția sud, a anunțat comandantul Forțelor de Sprijin ale Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul de brigadă Dmitro Gherega, transmite Televiziunea Militară a Ucrainei.

El a explicat că dificultatea ofensivei din sud constă în faptul că rușii au înființat un sistem multi-eșalon de bariere în teritoriile ocupate. Este format din mai multe benzi, lungimea fiecăreia fiind de 10-40 km. În același timp, potrivit lui Gherega, densitatea lor este și ea destul de mare.

În special, barierele includ câmpuri de mine antitanc, bariere neexplozive sub formă de șanțuri antitanc, piramide de beton (așa-numitele „dinți de dragon”), arici antitanc, obstacole de sârmă ghimpată. Gherega a remarcat că ocupanții folosesc mine, inclusiv în așa fel încât să nu poată fi îndepărtate.

„Pentru a crește capacitățile Forțelor de Apărare în depășirea barierelor de mine-explozive ale inamicului, s-au format cinci batalioane de geniști în gruparea de forțe și mijloace de sprijin. O parte din personalul unităților a fost instruit în străinătate (aproximativ 200 de militari) și îndeplinește sarcini ca parte a grupurilor desemnate, precum și deminarea teritoriilor deocupate din regiunile Nikolaev, Herson și Harkov”, a spus Dmitro Gherega.

Potrivit acestuia, în perioada următoare, în străinătate vor fi pregătiți încă circa 150 de militari. În prezent, diviziile de geniu au primit deja din țările partenere până la 100 de unități de echipamente speciale necesare realizării de treceri în bariere explozive și neexplozive (tancuri de deminare, instalații de deminare, constructori de poduri de tancuri etc.). În prezent, echipajele care vor folosi echipamentele specificate sunt instruite în străinătate.

„Executarea cu succes a sarcinilor de către geniști le permite apărătorilor noștri să desfășoare acțiuni ofensive în direcții specificate și să apropie victoria”, a conchis Gherega.

Anterior, ministrul adjunct al Apărării al Ucrainei Hanna Maliar a raportat că militarii ucraineni din unele zone din direcția de sud au trecut deja prin prima linie de apărare a armatei ruse. Totuși, la noile frontiere, apărătorii se confruntă cu alte obstacole create de agresor.

The Washington Post a remarcat intensificarea luptelor în sudul Ucrainei și a anunțat că noi rezerve ale Forțelor Armate ale Ucrainei au fost dislocate săptămâna trecută aici. Seri Kuzmin, comandantul adjunct al grupului operațional-strategic de trupe „Tavria” pentru comunicații strategice, a declarat că armata ucraineană continuă operațiunile ofensive în zonele Melitopol și Berdiansk.

„​Rușii își minează până și morții”

Trupele rusești de ocupație au plantat mine și capcane pe sute de kilometri de front ucrainean, o tactică pe care comandanții Kievului o descriu ca fiind principalul motiv pentru care contraofensiva de vară mult așteptată a încetinit, potrivit Sky News.

În prima lună a contraofensivei din iunie, minele terestre au provocat un număr colosal de victime, a declarat Oleksandr, un anestezist din Brigada 128 care tratează răni pe câmpul de luptă într-un spital de campanie din linia întâi.

De când minele i-au forțat pe comandanți să încetinească înaintarea, numărul răniților care ajung la spitalul său a scăzut considerabil.

„Pierdem un genist în fiecare zi“

Un genist pe nume Volodimir a declarat că se afla pe linia frontului și își făcea treaba când echipa sa a găsit cadavrele unor soldați ruși într-o poziție abandonată.

„Erau trei sau patru morți de-ai lor”, a spus bărbatul de 47 de ani.

„Doi băieți zăceau unul peste altul, ceea ce ne-a făcut să avem suspiciuni, pentru că dacă ar fi fost o explozie ar fi fost aruncați în direcții diferite, dar aici, unul stă întins peste celălalt”, explică Volodimir.

„Am făcut bine că nu i-am atins, pentru că atunci când am ajuns la corpurile lor cu o „pisicuță”, am văzut că sub ele era o mină PM (nr. o mină antipersonal din epoca sovietică)”, a declarat genistul ucrainean.

„Pisica” este un cârlig de oțel pliabil pe care geniștii îl folosesc pentru a debloca capcanele, poreclit așa pentru cleștele său retractabil care amintește de niște gheare de pisică.

„A explodat și i-a aruncat în aer pe amândoi, dar noi am rămas în siguranță, slavă Domnului”, a spus el.

„Pierdem câte un genist în fiecare zi, fie rănit, fie mort. Este o muncă periculoasă. Și indiferent dacă o întreagă brigadă avansează sau dacă vreo 12 băieți pleacă în misiune, întotdeauna geniștii sunt primii care pleacă. Este foarte periculos”, adaugă Vladimir.

El spune că rușii minează totul, de la uși, lăzi, jucării, ba chiar și pe proprii lor morți: „Ei știu că grupurile noastre de evacuare medicală ridică răniții și morții, sub care găsesc apoi acești explozibili. Iar acest lucru este foarte periculos pentru noi”.