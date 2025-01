Preşedintele Parlamentului ungar, la Turda: „În Europa domneşte spiritul anticristic. Democrația va fi pierdută”

László Kövér, preşedintele Parlamentului Ungariei, a afirmat luni, la Turda, că dacă creștinii îşi părăsesc poziţiile, atât bisericile creştine europene, cât şi statele naţionale democratice europene vor cădea, iar libertatea religioasă creştină şi democraţia politică europeană vor fi pierdute.

Declarația a fost făcută în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Libertăţii Religioase, în cadrul căreia s-a ţinut o slujbă de comemorare a hotărârârii adoptate ăn 1568 de Dieta Transilvaniei, care, pentru prima dată în Europa, a consacrat prin lege libertatea de conştiinţă, potrivit hirado.hu.

László Kövér a a amintit că, în urmă cu 457 de ani, Dieta Transilvaniei „a formulat şi a legiferat un nou ideal al libertăţii, deschizând un capitol important în istoria culturală creştină a Europei”.

Liderul ungar a subliniat că fiecare naţiune are idealurile sale vitale care pot îmbogăţi lumea, iar „idealul maghiar al libertăţii religioase din epoca modernă timpurie” a fost formulat la Turda.

László Kövér a afirmat că, pe parcursul istoriei, maghiarii au învăţat că nu se poate trăi fără idealuri, „dar nici din iluzii nu este permis să trăieşti”.

„Se încearcă să fie convinşi oamenii europeni să respingă darul lui Dumnezeu”

Oficialul ungar a subliniat că maghiarii nu au iluzii cu privire la starea creştinismului sau a libertăţii europene.

„În Europa domneşte spiritul anticristic şi de decreştinizare. Se încearcă să fie convinşi oamenii europeni să respingă darul lui Dumnezeu, credinţa, să devină fără rădăcini şi să renunţe la cel mai puternic instrument de autoapărare politică, democraţia europeană” – a afirmat preşedintele Parlamentului Ungariei, îndemnându-i pe cei prezenţi să fie modelatori ai politicii, nu doar victime ale acesteia.

Preşedintele Parlamentului Ungariei a mai afirmat că dacă Stăpânul istoriei va înzestra maghiarii, românii şi alte popoare din Europa Centrală cu previziunea şi înţelepciunea legislatorilor transilvăneni de odinioară, îşi vor apăra idealurile de libertate, credinţa şi statele lor, scrie Hirado.

Kövér a declarat pentru massmedia publică ungară că legea libertăţii religioase este una dintre „realizările remarcabile” ale maghiarilor, „de care putem fi mândri”.

István Kovács, episcopul Bisericii Unitariene Maghiare, a subliniat că „adevărul divin” a devenit clar pentru ordinele din Transilvania atunci când a fost creată legea libertăţii religioase.

Amintim că, în octombrie 2022, președintele Parlamentului Ungariei a declara, la un eveniment la Tușnad, că maghiarii și secuii luptă nu doar pentru ei, ci pentru ca „Europa să rămână a europenilor”..

În decembrie, același an, László Kövér spunea că Rusia este victima Occidentului, deoarece a fost împinsă departe de granițele fostului imperiu sovietic. În plus, acesta susține că Occidentul a greșit când a încercat „să scoată Ucraina de sub sfera de influență a Rusiei”.