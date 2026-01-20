Breaking Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA: tensiunile cu Trump ating cote maxime

Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial cu Statele Unite, din cauza tensiunilor tot mai mari cu președintele american Donald Trump.

Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, în urma ultimelor amenințări din partea lui Donald Trump , au confirmat marți principalele sale grupuri politice, scrie lefigaro.

Există un „acord majoritar” între grupurile politice pentru a îngheța acordul comercial încheiat anul trecut între Statele Unite și UE, a transmis președintele grupului S&D (social-democrați), Iratxe Garcia Perez, jurnaliștilor.

„Suntem pentru acordul comercial UE-SUA, dar având în vedere amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda, aprobarea nu este posibilă în acest stadiu. Tarifele de 0% asupra produselor americane trebuie suspendate”, a transmis în urmă cu câteva zile Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (PPE).