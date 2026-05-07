Papa Leon și Marco Rubio, față în față la Vatican după atacurile furibunde ale lui Donald Trump la adresa Suveranului Pontif

Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite, s-a întâlnit joi, 7 mai, cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, într-un moment de tensiune diplomatică între Washington și Sfântul Scaun, amplificată de atacurile repetate ale președintelui Donald Trump la adresa Suveranului Pontif.

Marco Rubio și Papa Leon Foto: X
Vizita lui Rubio are loc într-un moment delicat pentru relațiile dintre Statele Unite și Vatican, pe fondul divergențelor tot mai evidente dintre administrația Trump și primul papă american din istoria de peste 2.000 de ani a Bisericii Catolice, potrivit CNN

Casa Albă a negat că deplasarea șefului diplomației americane ar reprezenta o tentativă de resetare a relațiilor cu Vaticanul sau un gest destinat reconcilierii cu electoratul catolic nemulțumit. Cu toate acestea, analiștii politici susțin că Washingtonul are nevoie de o normalizare a relațiilor cu Sfântul Scaun și chiar de sprijinul acestuia în dosare sensibile, precum cel al Cubei.

Avionul oficial al lui Rubio a aterizat joi dimineață la Roma, cu o zi înaintea aniversării primului an de pontificat al Papei Leon al XIV-lea. Ulterior, secretarul de stat american s-a deplasat la Palatul Apostolic, reședința oficială a Suveranului Pontif, unde a avut loc întâlnirea oficială.

Înainte de plecare, Rubio a respins speculațiile privind o posibilă încercare de detensionare diplomatică.

„Călătoria nu este legată de altceva decât de faptul că este normal să avem contacte cu ei”, a declarat oficialul american, într-o conferință de presă susținută marți la Casa Albă.

Conflictul Trump vs. Papa Leon XIV explicat de un analist român: „Robert Francis Prevost s-a implicat în dezbateri sensibile”

Totodată, el a admis că există „multe subiecte de discutat cu Vaticanul”, inclusiv situația din Cuba.

Criticile lui Trump la adresa papei au amplificat tensiunile

Vizita lui Rubio vine după o serie de declarații extrem de dure făcute de Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, în special după ce Suveranul Pontif și-a exprimat opoziția față de operațiunea militară americană din Iran și și-a reafirmat sprijinul pentru refugiați și migranți - poziții aflate în contradicție directă cu agenda administrației republicane.

Într-o postare amplă publicată luna trecută pe platforma Truth Social, Trump l-a descris pe papă drept „slab în privința criminalității și teribil pentru politica externă”.

„Leon ar trebui să se concentreze pe rolul de papă, să dea dovadă de bun-simț, să înceteze să mai facă pe plac stângii radicale și să se concentreze pe a fi un mare papă, nu un politician”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

La rândul său, Papa Leon a transmis că „nu se teme” de administrația Trump și că va continua să vorbească în favoarea păcii, evitând însă o confruntare directă cu președintele american.

„Nu este în interesul meu să intru într-o dezbatere cu președintele Statelor Unite”, a declarat Suveranul Pontif.

Un oficial al Vaticanului a încercat ulterior să minimalizeze conflictul, afirmând ironic pentru CNN că „președintele Trump este prea inteligent pentru a intra într-un conflict cu un papă american”.

Rubio, întâlniri și cu Giorgia Meloni și oficialii Vaticanului

În timpul vizitei sale în Italia, Marco Rubio urmează să se întâlnească și cu premierul italian Giorgia Meloni, aflată la rândul său în relații complicate cu Donald Trump, care i-a reproșat lipsa unui sprijin suficient pentru politica americană în conflictul cu Iranul.

După întrevederea cu Papa Leon al XIV-lea, Rubio era așteptat să discute și cu alți oficiali importanți ai Vaticanului, inclusiv cu Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun.

Aceasta a fost a doua întâlnire dintre Rubio, cunoscut drept un catolic practicant, și Papa Leon, născut la Chicago, dar prima întâlnire oficială dintre un reprezentant al administrației americane și Suveranul Pontif după aproape un an.

Potrivit informațiilor oficiale, de la alegerea sa în luna mai a anului trecut, Papa Leon al XIV-lea nu a avut niciun contact direct cu Donald Trump.

