Atacuri rusești asupra Odesei și Kievului. Orașe fără curent și căldură, pe ger năprasnic. Ucraina se confruntă cu un risc major de criză umanitară

Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra Ucrainei în noaptea de 11 spre 12 ianuarie, vizând Odesa, Kievul și mai multe regiuni ale țării, în timp ce temperaturile au coborât sub –10 grade Celsius. Loviturile asupra infrastructurii civile și energetice au provocat pene masive de curent, incendii și distrugeri de locuințe, adâncind riscul unei crize umanitare în mijlocul iernii.

La Odesa, dronele rusești au lovit obiective de infrastructură și clădiri rezidențiale. Potrivit autorităților locale, o casă a fost complet distrusă, iar alte patru au fost avariate. Două persoane au fost rănite. În cartierul Peresîp, o parte a orașului a rămas fără electricitate, iar echipele de intervenție au deschis puncte de încălzire pentru populație, în timp ce lucrările de restabilire a alimentării cu energie sunt în desfășurare.

Capitala Kiev a fost, de asemenea, ținta unui atac cu drone. În jurul orei 1:30 noaptea, locuitorii au auzit mai multe explozii, iar în districtul Solomianskîi a izbucnit un incendiu de proporții într-o clădire nerezidențială, a anunțat șeful Administrației Militare a Kievului, Timur Tkacenko. Imagini distribuite pe rețelele sociale arată flăcări extinse și mai multe vehicule cuprinse de foc, în timp ce serviciile de urgență interveneau la fața locului.

Apărarea antiaeriană a fost activată în oraș, iar Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra mai multor valuri succesive de drone lansate din nord. Până la primele ore ale dimineții, autoritățile evaluau încă amploarea pagubelor, nefiind raportate imediat victime în capitală.

Atacurile din 12 ianuarie vin pe fondul unei situații deja critice

În urma unui bombardament masiv din noaptea de 9 ianuarie, peste jumătate dintre clădirile rezidențiale din Kiev au rămas fără electricitate, apă și încălzire, în condițiile în care temperaturile au scăzut până la –15 grade Celsius. Deși utilitățile au fost restabilite parțial în următoarele zile, peste 1.000 de clădiri se aflau încă fără căldură la 11 ianuarie.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a avertizat că situația va rămâne dificilă și a îndemnat, anterior, locuitorii care au această posibilitate să părăsească temporar orașul. Potrivit guvernului ucrainean, îmbunătățiri semnificative în alimentarea cu energie sunt așteptate abia în jurul datei de 15 ianuarie.

În aceeași noapte, Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra întregii Ucraine, folosind 156 de drone de atac de tip Shahed și alte tipuri de UAV-uri, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Aproximativ 110 dintre acestea au fost drone Shahed. Apărarea ucraineană a reușit să neutralizeze 135 de drone, însă 16 au lovit ținte din 11 locații diferite.

Regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk au fost din nou afectate de pene totale de curent, Zaporojie rămânând fără electricitate pentru a doua oară într-o singură săptămână. Alimentarea a fost reluată până dimineață, însă autoritățile și compania energetică DTEK au descris situația drept „cea mai dificilă din această iarnă”. În Dnipro, primarul Boris Filatov a calificat criza energetică drept „o urgență națională”.

Loviturile rusești au vizat și vestul țării. În regiunea Liov, infrastructura critică a fost atacată în noaptea de 9 ianuarie, fiind folosită inclusiv o rachetă balistică de tip Oreșnik.

În nordul Ucrainei, în regiunea Cernihiv, un echipaj medical a fost rănit după ce o ambulanță a fost lovită de forțele ruse în orașul Semenivka. Cei doi paramedici au reușit să iasă din vehicul înainte de impact, însă atacul se înscrie într-o serie de lovituri repetate asupra personalului medical și infrastructurii civile.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacurile, afirmând că acestea „nu au niciun sens militar” și urmăresc exclusiv să lase populația civilă fără căldură și electricitate în plină iarnă. În pofida discuțiilor diplomatice internaționale, Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni ofensiva aeriană, concentrându-se pe distrugerea rețelei energetice a Ucrainei.