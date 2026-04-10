Încărcătură secretă a unui petrolier rusesc din flota fantomă: nava „Universal" ar fi transportat echipamente și provizii pentru armata lui Putin

Un petrolier rusesc sancționat, care a navigat prin Canalul Mânecii însoțit de o navă de război a Kremlinului, transporta echipamente destinate armatei lui Vladimir Putin.

Petrolier rusesc Foto: x
Nava „Universal” a fost observată navigând prin Canalul Mânecii, însoțită de o fregată a Marinei ruse și de un alt petrolier suspect, în timp ce era monitorizată de forțele britanice. Deși autoritățile de la Londra au trimis o navă auxiliară pentru supraveghere, aceasta nu a intervenit direct, potrivit dailymail.

„Încărcătură militară secretă”, susțin surse NATO

O sursă NATO din domeniul securității maritime a declarat că nava ar fi transportat mai mult decât petrol:

„Include combustibil, alimente și piese de schimb pentru nave militare rusești care operează la distanță de Ucraina”, a afirmat sursa citată.

Aceasta a adăugat că nava ar fi fost parte a unui convoi care încerca să evite riscurile din Marea Baltică, în contextul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii portuare din Rusia.

Potrivit informațiilor citate, „Universal” a plecat dintr-un port de lângă Sankt Petersburg la finalul lunii trecute și ar fi primit escortă militară în Marea Baltică înainte de a se îndrepta spre vest.

Nava face parte din rețeaua de peste o mie de petroliere vechi folosite de Rusia pentru a exporta petrol și bunuri, ocolind sancțiunile occidentale impuse după invazia Ucrainei.

Aceste vase navighează adesea sub pavilioane false, inclusiv din state africane, pentru a-și ascunde originea reală.

Premierul britanic Keir Starmer a aprobat recent extinderea măsurilor împotriva flotei fantomă, inclusiv posibilitatea ca forțele speciale britanice să poată opri astfel de nave în apele internaționale.

„Vom merge și mai departe împotriva flotei sale fantomă… pentru a lipsi mașinăria de război a lui Putin de profiturile murdare”, a declarat Starmer anterior.

La rândul său, ministrul apărării John Healey a afirmat că presiunea asupra Rusiei începe să dea rezultate. „Am văzut peste 200 de nave din flota sancționată scoase din uz și veniturile din petrol ale Rusiei scăzând cu un sfert”, a spus oficialul britanic.

El a adăugat că Rusia este forțată să își schimbe rutele sau chiar să își escorteze navele cu vase militare, ceea ce ar indica eficiența sancțiunilor.

Opoziția britanică a criticat modul în care guvernul gestionează situația. Liderul conservator Kemi Badenoch a acuzat executivul că „vorbește mult, dar face puțin” în privința apărării și securității maritime.

Între timp, autoritățile britanice susțin că vor continua să intensifice operațiunile împotriva „flotei fantomă” și a rețelelor care susțin exporturile de petrol rusesc.

