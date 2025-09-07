search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Oamenii sunt furioși”. Cum a devenit impozitul pe avere un teren de luptă în alegerile din Norvegia. Un model fiscal aproape unic în lume

0
0
Publicat:

Dezbaterea privind păstrarea, reducerea sau eliminarea impozitului național pe avere a devenit tema dominantă în campania electorală din Norvegia, marcând o linie clară de demarcație între stânga și dreapta politică.

Jens Stoltenberg, ministrul norvegian de finanțe/FOTO:EPA/EFE
Jens Stoltenberg, ministrul norvegian de finanțe/FOTO:EPA/EFE

Pe fondul apropierii alegerilor generale programate pentru luni, Norvegia este scena unei polemici aprinse în jurul „formuesskatt” – impozitul pe avere aplicat cetățenilor care dețin active peste un anumit prag valoric. Disputa, spun analiștii, nu se va încheia odată cu închiderea urnelor, indiferent de rezultatul scrutinului, scrie The Guardian.

Într-o economie de aproape șapte ori mai mică decât cea a Regatului Unit, impozitul aduce anual venituri de aproximativ 32 de miliarde de coroane (echivalentul a 2,4 miliarde de lire sterline). Raportat la PIB-ul britanic, un impozit similar ar genera peste 17 miliarde de lire – o sumă considerabilă. Susținătorii taxei argumentează că aceasta reprezintă o piatră de temelie a unui sistem fiscal progresiv, care a contribuit la crearea uneia dintre cele mai echitabile societăți din Europa.

Însă opoziția nu este tăcută. O parte a mediului de afaceri finanțează campanii de lobby și investește masiv în publicitate online. A apărut chiar și un cântec de protest. Într-un videoclip distribuit pe LinkedIn, un consultant cântă ironic: „Nu veniți în Norvegia, vă vom impozita până rămâneți fără nimic, și apoi vă vom mai taxa puțin.” De cealaltă parte, lidera Partidului Socialist de Stânga a instalat în biroul său un „perete al rușinii”, cu numele celor care se opun sau evită plata taxei.

Atacuri asupra experților și polarizare accentuată

Chiar și experții sunt vizați. Economiști și statisticieni au raportat o creștere a dezinformării și a atacurilor personale, inclusiv prin mesaje de ură și campanii în presa tabloidă.

Annette Alstadsæter, directoarea Centrului pentru Cercetare Fiscală (Skatterforsk) din cadrul Universității Norvegiene de Științe ale Vieții, susține impozitul și a publicat numeroase studii privind evitarea fiscală și averile offshore. A renunțat însă la prezența pe rețelele sociale din cauza abuzurilor primite. „Oamenii sunt extrem de furioși. E o polarizare totală – ori ești pentru, ori ești împotrivă”, spune ea.

Economista Mathilde Fasting, membră a think tank-ului de centru-dreapta Civita și susținătoare a eliminării taxei, adaugă: „Am lucrat pe acest subiect timp de 15 ani, dar acum a explodat. Orice discuție economică ajunge inevitabil la acest impozit. A devenit un simbol al tuturor tensiunilor.”

De la dezbatere fiscală la război cultural

Într-o societate unde politica se desfășoară de regulă într-un spectru moderat, impozitul pe avere generează o ruptură ideologică evidentă între stânga și dreapta. Disputa s-a transformat într-un veritabil război cultural, cu apeluri populiste adresate tinerilor aspiranți, care poate nu plătesc încă taxa, dar o consideră nedreaptă. Într-o emisiune de pe YouTube, patru prezentatori discută despre „refugiați fiscali” în timp ce toarnă șampanie peste ceasurile lor de lux.

În mijlocul acestui context tensionat, fostul secretar general al NATO și ex-premier Jens Stoltenberg a revenit în politică în februarie, ca ministru de finanțe. Sub conducerea sa, Partidul Laburist a câștigat teren în sondaje și depășește în prezent Partidul Progresului, formațiune populistă care promite eliminarea impozitului. Pe locul trei se află partidul conservator Høyre, care dorește reducerea taxei, nu abolirea ei completă.

Stoltenberg a promis înființarea unei comisii transpartinice pentru revizuirea întregului sistem fiscal. Însă, pentru a păstra impozitul fără a provoca un exod al miliardarilor, va avea nevoie de toate abilitățile diplomatice pe care le-a folosit și în relația cu fostul președinte american Donald Trump.

Plecarea milionarilor și impactul real

După modificările aduse de guvernul laburist în 2022, veniturile din impozitul pe avere au crescut de la 18 miliarde de coroane (în 2021) la 32 de miliarde. Estimările pentru 2025 indică un nivel și mai ridicat. Totodată, peste 30 de miliardari și multimilionari au părăsit Norvegia – printre ei și industriașul Kjell Inge Røkke, care s-a mutat în Elveția. Cu toate acestea, impactul economic al plecărilor a fost limitat, spun analiștii.

În același timp, averile celor mai bogați continuă să crească. Revista Kapital estimează că, în 2024, cei mai bogați 400 de norvegieni dețin averi însumând 2.139 miliarde de coroane – o creștere de 14% față de anul precedent. Jumătate din această avere este însă controlată de familii stabilite în străinătate.

Argumente pro și contra

Criticii taxei, precum Mathilde Fasting, susțin că aceasta descurajează investițiile locale și creează un dezavantaj competitiv pentru antreprenorii norvegieni în fața investitorilor străini. Mulți trebuie să extragă dividende din firmele proprii pentru a plăti impozitul, ceea ce limitează reinvestirea în afaceri.

Unul dintre cei mai vocali opozanți este grupul Aksjon for Norsk Eierskap (Acțiune pentru Proprietatea Norvegiană), susținut de antreprenori precum exportatorul de somon Roger Hofseth. „Dacă stânga câștigă din nou, mulți se vor muta în Elveția”, a spus acesta la un eveniment recent.

Pe de altă parte, Alstadsæter consideră că impozitul reflectă un principiu de echitate socială: „Cei mai bogați beneficiază de un sistem public stabil, securitate socială, o populație educată și acces la sănătate. Ar trebui să contribuie mai mult.”

Economistul Simen Markussen, director al Centrului de Cercetare Economică Ragnar Frisch, susține că impozitul este justificat: „Pentru mine, este o chestiune de corectitudine. Asigură că cei care dețin capital, dar nu au venituri din muncă, plătesc o cotă rezonabilă de taxe.”

El subliniază că, deși taxa reprezintă doar 4,5% din veniturile colectate de la persoane fizice, impactul este semnificativ. „Dacă un politician vrea să o elimine, trebuie să explice cum va compensa acele venituri – prin alte taxe sau prin reduceri bugetare?”

Un model fiscal aproape unic în lume

Norvegia percepe impozit pe avere încă din 1892, anterior independenței față de Suedia. Alături de Spania și Elveția, este una dintre puținele țări europene care mai practică acest model. Taxa actuală este de 1% pentru averi de peste 1,7 milioane de coroane (aproximativ 125.000 de lire) și de 1,1% pentru averi ce depășesc 20,7 milioane de coroane. Valoarea locuinței de bază este impozitată doar în proporție de 25%.

Aproximativ 720.000 de cetățeni plătesc această taxă, însă pentru majoritatea, suma este modestă. Doar 3.000 de persoane au averi de peste 100 de milioane de coroane.

Printre cei mai mari contribuabili se numără Gustav Magnar Witzøe, moștenitorul imperiului piscicol SalMar. În 2023, a plătit 330 de milioane de coroane – singurul impozit, întrucât nu a avut venituri declarate. Propunerile Høyre, care exclud „capitalul de lucru” (activele implicate direct în activitate economică), i-ar reduce taxa la zero.

âPentru antreprenorul Karl Munthe-Kaas, fondator al companiei de livrare Oda, dezbaterea nu este despre redistribuire versus investiții: „Orice taxă, fie că e plătită de bogați sau de clasa mijlocie, reduce capacitatea de a consuma sau de a investi. Dar această taxă funcționează. Prefer reducerea impozitului pe profit, nu eliminarea celui pe avere.”

Andre Nilsen, neurolog și milionar, consideră că formuesskatt susține siguranța socială. „În Norvegia e mai ușor să devii bogat decât în alte țări, tocmai pentru că ai o plasă de siguranță. Caritatea e bună, dar nu poate înlocui un sistem fiscal echitabil.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Ce diferență uriașă de vârstă există între fosta „bestie” a Rapidului și soția sa. Marius Constantin e mult mai mare decât Miruna Lazea
fanatik.ro
image
VIDEO O mașină a căzut de pe pasajul Berceni și a luat foc. Șoferul a murit carbonizat
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Ilie Năstase nu s-a putut abține, după ce a văzut transformarea totală a Serenei Williams: ”Gata, că nu mai iau viză”
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
image
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente
playtech.ro
image
Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția sa, însărcinată cu al doilea copil. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Accident mortal pe Centura Capitalei! Un bărbat de 40 de ani a murit ars de viu după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
kanald.ro
image
De astăzi, 7 septembrie, reguli noi pe șosele și sancțiuni pentru depășirea vitezei medii pentru șoferi, inclusiv....
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Cheltuieli în plus pentru cei care stau la bloc. Cum se calculează costurile în funcție de etaj
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele mai ciudate superstiții legate de luna plină din lume
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică